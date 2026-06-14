Mazda vừa đăng ký nhãn hiệu SKYACTIV-Z HEV tại Nhật Bản, hé lộ khả năng mẫu Mazda CX-5 mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới từ năm 2027.

Video: SkyActiv là gì, giải thích công nghệ SkyActiv của Mazda.

Theo thông tin từ Trademark Watch và truyền thông Nhật Bản, Mazda đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu SKYACTIV-Z HEV vào đầu tháng 6/2026. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy hãng đang tiến gần hơn tới giai đoạn thương mại hóa hệ truyền động hybrid thế hệ mới, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào công nghệ của các đối tác. Nhiều nguồn tin nhận định Mazda CX-5 thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2027, sẽ là mẫu xe đầu tiên được trang bị công nghệ này.



Mazda CX-5 sắp có màn "lột xác" hấp dẫn nhờ công nghệ hybrid mới.

Trọng tâm của hệ thống SKYACTIV-Z HEV là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 2.5L hoàn toàn mới. Mazda cho biết động cơ được phát triển nhằm tối ưu hiệu suất đốt cháy, cải thiện hiệu quả nhiệt và giảm thất thoát năng lượng, qua đó nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn duy trì cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu.

Công nghệ này cũng được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 7 tại châu Âu cùng những quy định phát thải ngày càng nghiêm ngặt ở nhiều thị trường lớn. Bên cạnh đó, Mazda còn nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu trung hòa carbon và ứng dụng vật liệu zeolite để hấp thụ CO2 nhằm giảm tác động tới môi trường.

Mazda còn nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu trung hòa carbon và ứng dụng vật liệu zeolite để hấp thụ CO2 nhằm giảm tác động tới môi trường.

Điểm đáng chú ý là SKYACTIV-Z HEV được cho là sẽ không sử dụng Toyota Hybrid System dù Mazda và Toyota đang duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Thay vào đó, hãng xe Nhật Bản nhiều khả năng sẽ phát triển hệ thống hybrid riêng với cơ chế vận hành tương tự cấu hình series-parallel hybrid, cho phép động cơ xăng và mô-tơ điện hoạt động độc lập hoặc phối hợp linh hoạt tùy điều kiện vận hành. Giới chuyên môn đánh giá cách tiếp cận này có nhiều nét tương đồng với công nghệ e:HEV của Honda.

Điểm đáng chú ý là SKYACTIV-Z HEV được cho là sẽ không sử dụng Toyota Hybrid System dù Mazda và Toyota đang duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Hiện Mazda chưa công bố các thông số kỹ thuật chi tiết của SKYACTIV-Z HEV. Tuy nhiên, theo lộ trình sản phẩm được tiết lộ từ Nhật Bản, CX-5 sẽ tiếp tục duy trì phiên bản mild-hybrid trong vài năm tới trước khi chuyển sang hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới vào khoảng năm 2027.

Tại thị trường Nhật Bản, Mazda CX-5 mild-hybrid hiện sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hệ thống lai điện nhẹ, cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 237 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Nếu đúng lộ trình, CX-5 sẽ trở thành mẫu xe mở màn cho thế hệ hybrid "cây nhà lá vườn", trước khi nền tảng SKYACTIV-Z được mở rộng.

Việc đăng ký nhãn hiệu SKYACTIV-Z HEV được xem là bước tiến mới trong chiến lược phát triển đa hướng của Mazda, khi hãng vẫn song song đầu tư cho xe thuần điện, công nghệ hybrid và động cơ đốt trong thế hệ mới.

Nếu đúng lộ trình, CX-5 sẽ trở thành mẫu xe mở màn cho thế hệ hybrid "cây nhà lá vườn", trước khi nền tảng SKYACTIV-Z được mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm khác, bao gồm cả các động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng trong tương lai.