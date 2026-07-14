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Xã hội

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra đơn vị thi công cây cầu Đồng Nai

Lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nghiêm trọng của đơn vị thi công cầu Đồng Nai, tăng cường an toàn giao thông tại khu vực trọng điểm này.

Vũ Sơn

Theo thông tin từ chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) thì thời gian qua, khu vực cầu Đồng Nai thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm; trong khi việc thi công công trình trên tuyến đường đang khai thác tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông.

“Lãnh đạo PC08 đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển hoá địa bàn, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông (TNGT), Đội CSGT Rạch Chiếc đã chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, ATGT tại các công trình thi công trên tuyến”, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, thông tin.

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CSGT Đội Rạch Chiếc và Công an phường Đông Hoà kiểm tra công trình thi công sửa chữa cầu Đồng Nai cũ.

Trưa 14/7, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Đông Hoà (TP HCM) tiến hành kiểm tra dự án sửa chữa cầu Đồng Nai cũ tại Km1873+275, QL1 tại khu vực đầu cầu Đồng Nai (thuộc phường Đông Hoà, phía TP HCM) do Khu Quản lý đường bộ IV, làm chủ đầu tư.

Tổ công tác đã phát hiện đơn vị thi công cầu Đồng Nai đã để xảy ra vi phạm: “Không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo quy định”. Chỉ huy Đội Rạch Chiếc khẳng định: Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn và làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông qua khu vực.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công sửa chữa cầu Đồng Nai theo Quy định tại Điểm b, khoản 3, Điều 8 (Nghị định 168/20); NĐ 226/2025.

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Đơn vị thi công cầu Đồng Nai đã để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

“Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ tiếp tục phối hợp Công an các phường và các đơn vi6 chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm những chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ phường án thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT”, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tâm, cho biết.

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Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bảo xử lý vi phạm đối với đơn vị thi công.

Cầu Đồng Nai trên tuyến QL1 kết nối giữa 2 thành phố Đồng Nai và TP HCM (2 thành phố trực thuộc TW). Đây là cầu cửa ngõ huyết mạch với lưu lượng phương tiện tấp nập suốt ngày đêm; “chia lửa” với tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây luôn trong tình trạng quá tải. Tại khu vực này có nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang thi công; đặc biệt là nút giao Vành đai 3. Vì vậy, tình hình trật tự ATGT qua khu vực luôn diễn biến phức tạp; Đội CSGT Rạch Chiếc (đơn vị tuần tra, kiểm soát) thường xuyên tăng cường lực lượng có mặt để điều tiết, xử lý nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt.

Video phát hiện vi phạm trong quá trình sửa chữa cầu Đồng Nai.
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