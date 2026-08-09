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[VIDEO] Gian lận bằng AI trong học tập sẽ bị Bộ GD-ĐT xử lý từ 15-8

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[VIDEO] Gian lận bằng AI trong học tập sẽ bị Bộ GD-ĐT xử lý từ 15-8

Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 49 từ ngày 15-8 để xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập.

Minh Quân - Hà Anh
#xử lý gian lận AI trong học tập #quy định xử phạt hành vi lạm dụng AI #Thông tư 49 của Bộ GD-ĐT #ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục #nghiêm cấm gian lận học tập bằng AI

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