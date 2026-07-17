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Xã hội

Vì sao đường Vành đai 3 TP HCM rộng, đẹp… nhưng tài xế ngán ngẫm?

Tài xế ngán ngẫm khi cứ đến nút giao Vành đai 3 TP HCM (VĐ3) là bị ùn tắc, kẹt xe kéo dài… xe cộ nhích từng chút để vào cao tốc HLD.

Đăng Lê

Đường Vành đai 3 TP HCM (đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai) chính thức được khai thác tạm từ ngày 19/8/2025 đã giải quyết rất tốt, đáp ứng việc lưu thông từ TP HCM và các tỉnh Miền Tây về Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… khi cầu Nhơn Trạch đưa vào sử dụng trước 17 tháng so với gói thầu tiếp giáp của Dự án đường VĐ3. Kể từ khi có tuyến đường này, việc đi lại (xe con, xe khách dưới 16 chỗ và xe tải từ 1,5 tấn trở xuống) trở nên tiện lợi, rút ngắn hành trình, tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc cho chủ phương tiện.

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Đường VĐ3 TP HCM (đoạn qua TP Đồng Nai) khai thác cùng lúc thông xe với cầu Nhơn Trạch từ 8/2025 đã giải quyết đáng kể nhu cầu di chuyển từ TP HCM và các tỉnh Miền Tây về Đồng Nai, BR-VT (TP HCM).

Tuy nhiên thời gian qua, cụ thể là từ tháng 5/2026 đến nay, nhu cầu đi lại đông đúc dịp cuối tuần (vào mùa cao điểm du lịch hè), nhiều tài xế rất ngán ngẫm, ám ảnh… khi đang lưu thông trên cung đường VĐ3 rộng, đẹp… (từ hướng Vũng Tàu về) đang đổ dốc cầu Nhơn Trạch thì gặp cảnh ùn tắc, kẹt xe kéo dài; phương tiện nhích từng chút để qua nút giao kết nối tạm vào cao tốc HLD.

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Tuy nhiên từ 5/2026 đến nay, tình trạng ùn tắc, kẹt xe ngay đường dẫn tạm vào cao tốc HLD khiến giới tài xế ngán ngẫm...
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Thảm cảnh ùn ứ, kẹt xe kéo dài nhiều km bất kể ngày nào trong tuần...
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Nhưng nghiêm trọng nhất là vào 2 ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ.

“Đoạn đường tại nút giao tạm này đã nhỏ, hẹp mà mặt đường còn gồ ghề, lỗi lõm, đầy hố sâu khiến xe cộ phải giảm tốc độ tối đa, ì ạch đi qua…”, anh Nguyễn Đăng Hải, ngụ phường Bình Trưng (TP HCM) chia sẻ.

Nhiều tài xế khác cũng than thở về tình trạng “khốn khổ” khi qua nút giao này và cho biết hầu như ngày nào trong tuần cũng gặp phải thảm cảnh ùn tắc giao thông, nhưng nghiêm trọng và kéo dài nhiều cây số đến tận giữa cầu Nhơn Trạch là 2 ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật và các dịp nghỉ lễ.

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Mặt đường ngay nút giao đường tạm để lên cao tốc HLD nhỏ, hẹp lại gồ ghề, lồi lõm...

“Đường VĐ3 thì rộng thênh thang, chạy quá sướng, tiết kiệm đáng kể thời gian, tiền bạc. Nhưng khi đến nút giao này thì bao nhiều thời gian tiết kiệm được đều “lãng phí” vào đây vì kẹt cứng”, một tài xế bày tỏ.

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Chủ đầu tư dự án đã chỉ ra được nguyên nhân...

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (BGT, Chủ đầu tư Dự án VĐ3 TP HCM) cho biết, do đoạn đường kết nối tạm sẽ dừng khai thác sau khi thông xe toàn tuyến Dự án đường VĐ3 nên hạn chế tối đa chi phí đầu tư. Đoạn kết nối tạm này được phê duyệt vận tốc thiết kế 30km/h, kết cấu mặt đường láng nhựa và cho phép xe con, xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe tải từ 1,5 tấn trở xuống lưu thông.

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Chủ đầu tư Dự án VĐ3 cam kết chỉ đạo Nhà thầu nhanh chóng khắc phục...

“Trong suốt gần một năm khác thác, BGT đã chỉ đạo Nhà thầu thi công thường xuyên tổ chức duy tu, đảm bảo giao thông bằng kinh phí của Nhà thầu; đặc biệt là mùa mưa khu vực TP HCM kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm ảnh hưởng đến tuổi thọ kết cấu mặt đường nhựa”, Phó Giám đốc BGT, thông tin.

Ông Lê Ngọc Hùng cam kết sẽ chỉ đạo Nhà thầu thi công kịp thời khắc phục ngay các hư hỏng bằng đá dăm để đảm bảo lưu thông thuận tiện, an toàn cho các phương tiện. Bên cạnh đó, Nhà thầu thi công sẽ tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công tăng cường thêm lớp đá dăm gia cố nhựa trước ngày 25/7 để tăng độ êm thuận và gia cường chịu lực cho kết cấu mặt đường tạm.

Video đường VĐ3 rộng, đẹp... tài xế đang "bon bon" thì gặp cảnh ùn ú, kẹt cứng do mặt đường xấu.
#tài xế #Vành đai 3 #TP HCM #ùn tắc #giao thông #nút giao

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