[GALLERY] Công nghệ chữa bệnh một lần hút triệu USD tại Trung Quốc

Từng bị xem là quá viển vông để thương mại hóa, công nghệ chỉnh sửa gene trong cơ thể đang thu hút hàng triệu USD đầu tư và có thể thay đổi tương lai y học.
Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.
Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.
Đại học bang California triển khai ChatGPT cho gần 500.000 người, tạo nên thử nghiệm AI lớn nhất lịch sử nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.
Dù đánh mất vị thế SUV đầu bảng vào tay tân binh Q9 sắp ra mắt, tuy nhiên mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2026 mới vẫn không hề cắt giảm các yếu tố sang trọng.
Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.
Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát liên tục xuất hiện bên nhau trong công việc, sự kiện và những khoảnh khắc đời thường.
WWDC 2026 không chỉ là sân khấu công nghệ mà còn đánh dấu lần cuối Tim Cook xuất hiện với vai trò CEO Apple sau gần 15 năm lãnh đạo.
Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.
Apple nâng cấp Screen Time trên iOS 27 với hàng loạt công cụ mới, giúp phụ huynh kiểm soát nội dung, liên lạc và thời gian sử dụng thiết bị của trẻ.
Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất hãy làm việc cẩn thận, chú ý lợi ích lâu dài và cắt giảm các khoản chi không cần thiết.
Nhỏ bé đến mức vô hình trước mắt thường, tảo silic lại là những “kiến trúc sư thủy tinh” đem lại sự sống cho những vùng nước rộng lớn.
Mercedes GLC 350e 4MATIC dự kiến sẽ mở bán tại Việt Nam vào cuối năm 2026, đem tới cho khách hàng thêm lựa chọn di chuyển "xanh" và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.
Từ Xiaomi, OPPO đến vivo và Motorola, đây là 5 smartphone chụp ảnh đẹp, quay video ấn tượng, phù hợp cho những chuyến du lịch hè 2026.
Honda đang chuẩn bị một đợt nâng cấp giữa vòng đời quy mô lớn dành cho Accord thế hệ thứ 11, hứa hẹn mang đến diện mạo mới mẻ cùng nhiều công nghệ đáng chú ý.
PocketBook InkPad One gây chú ý với màn hình E-Ink Mobius 10,3 inch, thiết kế siêu mỏng nhẹ, pin nhiều tuần và khả năng kiêm nhiệm sổ tay điện tử.
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), khẩu súng trường này được trang bị nòng có thể thay thế, cho phép sử dụng với cỡ đạn hiện đại hơn.
WWDC 2026 mang đến loạt nâng cấp đột phá cho iOS 27 với Siri AI thông minh hơn, Liquid Glass tùy biến sâu và hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên.
Dự án dưới lòng biển của Trung Quốc là một trong những nỗ lực tham vọng nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Yamaha Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản xe máy điện Neo’s 2026 nâng cấp, với một trong những thay đổi đáng chú ý nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường.