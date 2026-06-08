Honda đang phải triệu hồi gần 99.000 ôtô tại thị trường Mỹ do lỗi túi khí. Riêng mẫu xe Civic có số lượng bị ảnh hưởng lớn nhất, tương đương khoảng 1/3.

Video: Honda triệu hồi tới 440,000 xe MPV Odysseys lỗi túi khí.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), loạt xe Honda đang phải triệu hồi do cụm túi khí (cung cấp bởi Aisin) có thể bất ngờ triển khai không theo đúng quy trình tiêu chuẩn trong va chạm, làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.

Nguyên nhân được xác định do bảng mạch điện tử của cảm biến trọng lượng ghế hành khách phía trước có thể bị đoản mạch khi tiếp xúc với độ ẩm từ môi trường. Khi có va chạm xảy ra túi khí ở ghế phụ và túi khí đầu gối có thể bung ra bất ngờ dù người ngồi ghế trước có trọng lượng nhẹ (như trẻ em), điều này không đúng với quy trình kích hoạt.

Honda triệu hồi 99.000 ôtô lỗi túi khí, Civic chiếm khoảng 1/3.

Tổng cộng, Honda phải triệu hồi gần 99.000 ôtô do lỗi trên tại thị trường Mỹ, với đời xe kéo dài từ 2016 đến 2026, gồm cả các mẫu xe Acura và Honda; trong đó, số lượng xe Honda Civic bị ảnh hưởng lớn nhất, lên tới gần 33.000 chiếc. Tại đại lý, phương tiện trong diện triệu hồi sẽ được thay thế miễn phí bộ phận cảm biến trọng lượng ở ghế ngồi để khắc phục lỗi.

Vào tháng 4 vừa qua, Honda cũng triệu hồi khoảng 479.000 chiếc Honda Odyssey liên quan đến lỗi túi khí rèm tại thị trường Bắc Mỹ, nguyên nhân nằm ở Bộ điều khiển điện tử (ECU) của Hệ thống Túi khí Bổ sung (SRS) có thể được nạp các thông số kích hoạt không chính xác.