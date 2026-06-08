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[GALLERY] Tắt ngay tính năng tưởng hữu ích, điện thoại Android chạy nhanh hơn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tắt ngay tính năng tưởng hữu ích, điện thoại Android chạy nhanh hơn

RAM Plus hay RAM ảo được nhiều người dùng Android bật mặc định, nhưng trên các thiết bị có RAM lớn, tính năng này có thể khiến máy chậm hơn, nóng hơn.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người dùng Android thường cho rằng RAM Plus hay các tính năng mở rộng RAM là “cứu tinh” giúp điện thoại hoạt động mượt mà hơn, tuy nhiên thực tế trên nhiều thiết bị hiện đại, đây lại có thể là nguyên nhân khiến máy vận hành kém hiệu quả hơn, đặc biệt với những smartphone sở hữu từ 8GB RAM trở lên.
Nhiều người dùng Android thường cho rằng RAM Plus hay các tính năng mở rộng RAM là “cứu tinh” giúp điện thoại hoạt động mượt mà hơn, tuy nhiên thực tế trên nhiều thiết bị hiện đại, đây lại có thể là nguyên nhân khiến máy vận hành kém hiệu quả hơn, đặc biệt với những smartphone sở hữu từ 8GB RAM trở lên.
Về bản chất, RAM Plus không tạo thêm RAM vật lý mới mà chỉ tận dụng một phần bộ nhớ trong hoặc phân bổ vùng nhớ đặc biệt để làm RAM ảo, giúp hệ thống có thêm không gian lưu trữ tạm thời khi bộ nhớ chính bị quá tải, nhưng tốc độ truy xuất của khu vực này luôn chậm hơn đáng kể so với RAM thật.
Về bản chất, RAM Plus không tạo thêm RAM vật lý mới mà chỉ tận dụng một phần bộ nhớ trong hoặc phân bổ vùng nhớ đặc biệt để làm RAM ảo, giúp hệ thống có thêm không gian lưu trữ tạm thời khi bộ nhớ chính bị quá tải, nhưng tốc độ truy xuất của khu vực này luôn chậm hơn đáng kể so với RAM thật.
Điều đó đồng nghĩa khi điện thoại có đủ RAM vật lý, việc kích hoạt RAM Plus có thể khiến hệ thống mất thêm thời gian để chuyển dữ liệu giữa RAM và vùng nhớ ảo, dẫn đến tình trạng ứng dụng khởi động chậm hơn, đa nhiệm kém ổn định hoặc thậm chí xuất hiện hiện tượng giật lag trong quá trình sử dụng.
Điều đó đồng nghĩa khi điện thoại có đủ RAM vật lý, việc kích hoạt RAM Plus có thể khiến hệ thống mất thêm thời gian để chuyển dữ liệu giữa RAM và vùng nhớ ảo, dẫn đến tình trạng ứng dụng khởi động chậm hơn, đa nhiệm kém ổn định hoặc thậm chí xuất hiện hiện tượng giật lag trong quá trình sử dụng.
Theo nhiều chuyên gia công nghệ, các thiết bị sở hữu 12GB RAM hoặc cao hơn gần như không cần đến sự hỗ trợ của RAM ảo trong phần lớn tác vụ hàng ngày, từ lướt web, xem video, chỉnh sửa ảnh cho đến chơi game, bởi dung lượng RAM vật lý đã đủ lớn để xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc.
Theo nhiều chuyên gia công nghệ, các thiết bị sở hữu 12GB RAM hoặc cao hơn gần như không cần đến sự hỗ trợ của RAM ảo trong phần lớn tác vụ hàng ngày, từ lướt web, xem video, chỉnh sửa ảnh cho đến chơi game, bởi dung lượng RAM vật lý đã đủ lớn để xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc.
Không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý, việc liên tục đọc và ghi dữ liệu vào vùng nhớ ảo còn làm tăng lượng nhiệt sinh ra bên trong thiết bị, khiến điện thoại nóng hơn, pin hao nhanh hơn và về lâu dài có thể góp phần làm giảm tuổi thọ của bộ nhớ lưu trữ.
Không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý, việc liên tục đọc và ghi dữ liệu vào vùng nhớ ảo còn làm tăng lượng nhiệt sinh ra bên trong thiết bị, khiến điện thoại nóng hơn, pin hao nhanh hơn và về lâu dài có thể góp phần làm giảm tuổi thọ của bộ nhớ lưu trữ.
Trên điện thoại Samsung Galaxy, người dùng có thể kiểm tra tính năng này bằng cách vào Cài đặt, chọn Chăm sóc thiết bị, truy cập Bộ nhớ và tìm mục RAM Plus để giảm dung lượng hoặc tắt hoàn toàn, trong khi các hãng Android khác thường đặt tính năng tương tự dưới tên gọi Memory Extension hoặc RAM Extension.
Trên điện thoại Samsung Galaxy, người dùng có thể kiểm tra tính năng này bằng cách vào Cài đặt, chọn Chăm sóc thiết bị, truy cập Bộ nhớ và tìm mục RAM Plus để giảm dung lượng hoặc tắt hoàn toàn, trong khi các hãng Android khác thường đặt tính năng tương tự dưới tên gọi Memory Extension hoặc RAM Extension.
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên giữ RAM Plus nếu điện thoại chỉ có 4GB hoặc 6GB RAM nhằm cải thiện khả năng đa nhiệm, nhưng với những thiết bị sở hữu 8GB RAM trở lên, đặc biệt là 12GB RAM, việc tắt tính năng này thường mang lại trải nghiệm ổn định và mượt mà hơn.
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên giữ RAM Plus nếu điện thoại chỉ có 4GB hoặc 6GB RAM nhằm cải thiện khả năng đa nhiệm, nhưng với những thiết bị sở hữu 8GB RAM trở lên, đặc biệt là 12GB RAM, việc tắt tính năng này thường mang lại trải nghiệm ổn định và mượt mà hơn.
Nếu cảm thấy điện thoại Android gần đây xuất hiện tình trạng nóng máy, hao pin hoặc ứng dụng phản hồi chậm dù cấu hình vẫn mạnh, người dùng có thể thử tắt RAM Plus, khởi động lại thiết bị và tự kiểm chứng sự khác biệt trước khi nghĩ đến việc chi hàng chục triệu đồng để nâng cấp smartphone mới.
Nếu cảm thấy điện thoại Android gần đây xuất hiện tình trạng nóng máy, hao pin hoặc ứng dụng phản hồi chậm dù cấu hình vẫn mạnh, người dùng có thể thử tắt RAM Plus, khởi động lại thiết bị và tự kiểm chứng sự khác biệt trước khi nghĩ đến việc chi hàng chục triệu đồng để nâng cấp smartphone mới.
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Thiên Trang (TH)
#RAM Plus #Android #hiệu suất #tăng tốc #đóng góp

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