Video: Xem chi tiết BYD Dolphin - xe điện đô thị đáng tiền trong tầm giá 500 triệu.

Phiên bản BYD Dolphin mới nhập khẩu từ Thái Lan với giá ưu đãi 499 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên càng giúp mẫu xe này thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét.

BYD Dolphin - chiếc ôtô điện đô thị đáng cân nhắc trong tầm giá 500 triệu đồng.

Sở hữu thiết kế hatchback 5 cửa trẻ trung và năng động, BYD Dolphin hướng đến nhóm khách hàng trẻ cũng như các gia đình nhỏ thường xuyên sử dụng xe trong đô thị. Các đường nét bo tròn mềm mại kết hợp cụm đèn LED hiện đại và tay nắm cửa ẩn tạo nên diện mạo khác biệt, đồng thời góp phần tối ưu tính khí động học cho xe.

Sở hữu thiết kế hatchback 5 cửa trẻ trung năng động, BYD Dolphin hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ thường xuyên sử dụng xe trong đô thị.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Dolphin nằm ở nền tảng thuần điện e-Platform 3.0, cho phép tối ưu không gian bên trong tốt hơn so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.700 mm, khoang cabin mang đến cảm giác rộng rãi bất ngờ cho cả hàng ghế trước và phía sau. Dù có kích thước ngoại thất gọn gàng để linh hoạt khi di chuyển trong phố, người ngồi trên xe vẫn có không gian để chân và khoảng trần thoải mái, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình.

Ưu điểm nổi bật của Dolphin nằm ở nền tảng thuần điện e-Platform 3.0, cho phép tối ưu không gian bên trong tốt hơn so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

Không gian nội thất cũng được đầu tư theo hướng hiện đại với màn hình trung tâm kích thước lớn 12,8 inch, hỗ trợ hiển thị trực quan và kết nối đa dạng. Xe còn được trang bị trợ lý giọng nói tiếng Việt "Hi BYD", khả năng mở khóa bằng thẻ NFC hoặc ứng dụng BYD App trên điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi và phù hợp với xu hướng số hóa. Bên cạnh đó, tính năng cấp nguồn V2L cho phép sử dụng điện từ xe để vận hành các thiết bị bên ngoài cũng là điểm cộng dành cho những người yêu thích cắm trại hoặc dã ngoại.

Không gian nội thất cũng được đầu tư theo hướng hiện đại với màn hình trung tâm kích thước lớn 12,8 inch, hỗ trợ hiển thị trực quan và kết nối đa dạng.

Ở khía cạnh an toàn, BYD Dolphin được trang bị 6 túi khí cùng hệ thống camera 360 độ tích hợp chế độ quan sát xuyên gầm, kết hợp 5 cảm biến quanh xe giúp việc di chuyển trong không gian hẹp hay đỗ xe trở nên dễ dàng hơn. Đây là những trang bị thực tế, đặc biệt hữu ích với môi trường giao thông đông đúc tại các đô thị lớn.

Điểm khác biệt lớn nhất của Dolphin đến từ trải nghiệm vận hành đặc trưng của xe điện. Động cơ điện cho khả năng tăng tốc gần như tức thời, phản hồi chân ga nhanh và mượt mà ngay từ khi xuất phát.

Xe còn được trang bị trợ lý giọng nói tiếng Việt "Hi BYD", khả năng mở khóa bằng thẻ NFC hoặc ứng dụng BYD App trên điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, việc không sử dụng động cơ đốt trong giúp chiếc xe vận hành êm ái, hạn chế tối đa rung động và tiếng ồn truyền vào khoang cabin. So với nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc, khả năng cách âm và sự yên tĩnh mà Dolphin mang lại tạo nên trải nghiệm dễ chịu hơn cho người lái cũng như hành khách trên những hành trình hàng ngày.

BYD Dolphin sử dụng động cơ điện công suất 94 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp pin Blade Battery dung lượng 50,25 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa lên tới 435 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là phạm vi hoạt động đủ đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị hoặc các chuyến đi ngắn cuối tuần mà không phải sạc thường xuyên.

So với nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc, khả năng cách âm và sự yên tĩnh mà Dolphin mang lại tạo nên trải nghiệm dễ chịu hơn cho người lái cũng như hành khách trên những hành trình hàng ngày.

Không chỉ mang lại trải nghiệm vận hành khác biệt, Dolphin còn ghi điểm ở khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng. Với xe điện, người dùng không cần thay dầu động cơ hay thực hiện nhiều hạng mục bảo dưỡng phức tạp như xe xăng truyền thống. Chi phí năng lượng cho mỗi kilomet cũng thấp hơn đáng kể nếu có điều kiện sạc tại nhà hoặc sử dụng hệ thống trạm sạc phù hợp.

Hiện BYD Dolphin 2026 được áp dụng mức giá ưu đãi 499 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên trước khi trở về mức 569 triệu đồng. Ngoài lợi thế về giá bán, xe điện còn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách hiện hành, giúp tổng chi phí lăn bánh thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Dolphin ghi điểm ở khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng. Với xe điện, người dùng không cần thay dầu động cơ hay thực hiện nhiều hạng mục bảo dưỡng phức tạp như xe xăng truyền thống.

Theo tính toán, chi phí sạc điện của Dolphin chỉ khoảng 464 đồng mỗi kilomet, tương đương gần 181.000 đồng cho một lần sạc đầy. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu đối với một mẫu xe xăng cùng phân khúc có thể cao gấp nhiều lần. Nếu sử dụng khoảng 20.000 km mỗi năm trong vòng 6 năm, tổng chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng của Dolphin được ước tính tiết kiệm hơn hàng trăm triệu đồng so với xe xăng truyền thống.

Chi phí sạc điện của BYD Dolphin chỉ khoảng 464 đồng mỗi kilomet, tương đương gần 181.000 đồng cho một lần sạc đầy.

Đặt trong tương quan với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross, BYD Dolphin mang đến hướng tiếp cận khác biệt khi tập trung vào công nghệ xe điện, không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và chi phí sử dụng kinh tế. Trong khi đó, Yaris Cross là lựa chọn phù hợp với những khách hàng ưu tiên kiểu dáng SUV truyền thống, đã quen với xe xăng hoặc thường xuyên thực hiện các chuyến đi đường dài và muốn tiếp nhiên liệu nhanh chóng.

Đặt trong tương quan với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Yaris Cross, BYD Dolphin mang đến hướng tiếp cận khác biệt khi tập trung vào công nghệ.

Về mặt bảo dưỡng, hiện tại, tất cả các dòng xe BYD tại thị trường Việt Nam đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đặc biệt, hệ thống pin truyền động, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện sở hữu gói bảo hành dài hạn lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Các dòng xe BYD tại thị trường Việt Nam đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu xe và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ hậu mãi, BYD Việt Nam chính thức điều chỉnh chu kỳ bảo dưỡng định kỳ dành riêng cho các dòng xe thuần điện (EV). Theo đó, kể từ ngày 01/06 /2026, các mẫu xe EV bàn giao mới của BYD sẽ thực hiện kỳ bảo dưỡng đầu tiên tại mốc 20.000 km hoặc 12 tháng (tùy điều kiện nào đến trước), thay cho mốc 5.000 km hoặc 3 tháng như trước đây.

Dolphin là một trong những mẫu xe điện đáng cân nhắc ở phân khúc phổ thông.

Với mức giá cạnh tranh, khoang cabin rộng rãi, khả năng cách âm tốt, trải nghiệm lái mượt mà cùng lợi thế tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng, BYD Dolphin là một trong những mẫu xe điện đáng cân nhắc ở phân khúc phổ thông. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng muốn tiếp cận công nghệ xe điện hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng và hiệu quả kinh tế trong sử dụng lâu dài.