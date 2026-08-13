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Khi phế thải xây dựng thành điểm tập kết rác sinh hoạt giữa các khu dân cư

Sống xanh

Khi phế thải xây dựng thành điểm tập kết rác sinh hoạt giữa các khu dân cư

Giữa quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị diễn ra liên tục, nhiều điểm tập kết phế thải xây dựng tại Hà Nội đang bị biến thành nơi bỏ rác sinh hoạt.

Thúy Hồng
Hà Nội đang bước vào giai đoạn chỉnh trang với hàng loạt dự án hạ tầng, cải tạo đường phố và sửa chữa nhà cửa. Ở nhiều nơi, công trường xuất hiện ngay giữa khu dân cư.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn chỉnh trang với hàng loạt dự án hạ tầng, cải tạo đường phố và sửa chữa nhà cửa. Ở nhiều nơi, công trường xuất hiện ngay giữa khu dân cư.
Sau quá trình tháo dỡ, gạch, vữa, đất đá và vật liệu cũ được đưa ra ngoài chờ thu gom. Những đống phế thải này vốn phát sinh từ hoạt động xây dựng, nhưng sau đó lại nhận thêm rác từ sinh hoạt hằng ngày.
Sau quá trình tháo dỡ, gạch, vữa, đất đá và vật liệu cũ được đưa ra ngoài chờ thu gom. Những đống phế thải này vốn phát sinh từ hoạt động xây dựng, nhưng sau đó lại nhận thêm rác từ sinh hoạt hằng ngày.
Dù đã được cắm biển cấm đổ rác, khu vực tập kết phế thải xây dựng vẫn xuất hiện nhiều túi rác sinh hoạt.
Dù đã được cắm biển cấm đổ rác, khu vực tập kết phế thải xây dựng vẫn xuất hiện nhiều túi rác sinh hoạt.
Có nơi, lượng rác sinh hoạt xuất hiện ngày một nhiều. Túi rác được đặt ngay trên các đống vật liệu, bên cạnh là chai nhựa, hộp xốp và nhiều đồ dùng đã qua sử dụng.
Có nơi, lượng rác sinh hoạt xuất hiện ngày một nhiều. Túi rác được đặt ngay trên các đống vật liệu, bên cạnh là chai nhựa, hộp xốp và nhiều đồ dùng đã qua sử dụng.
Tại Lĩnh Nam, thực trạng này được ghi nhận ở khu vực gần nhà dân. Những đống vật liệu sau thi công tồn tại trong thời gian dài, trở thành nơi phát sinh thêm rác sinh hoạt.
Tại Lĩnh Nam, thực trạng này được ghi nhận ở khu vực gần nhà dân. Những đống vật liệu sau thi công tồn tại trong thời gian dài, trở thành nơi phát sinh thêm rác sinh hoạt.
Bà Hoàng Thanh Mai, người dân sống tại khu vực, cho biết trước đây rác sinh hoạt được thu gom thường xuyên. Sau khi những đống phế thải xây dựng xuất hiện, nhiều người lại tiện vứt rác vào chung, lâu dần hình thành các điểm tập kết. Theo bà Mai, rác để lâu ngày cũng khiến khu vực có mùi khó chịu, nhất là khi trời nóng hoặc sau mưa.
Bà Hoàng Thanh Mai, người dân sống tại khu vực, cho biết trước đây rác sinh hoạt được thu gom thường xuyên. Sau khi những đống phế thải xây dựng xuất hiện, nhiều người lại tiện vứt rác vào chung, lâu dần hình thành các điểm tập kết. Theo bà Mai, rác để lâu ngày cũng khiến khu vực có mùi khó chịu, nhất là khi trời nóng hoặc sau mưa.
Những điểm tập kết vốn chỉ có gạch đá, đất vữa sau tháo dỡ nay xuất hiện thêm đủ loại rác sinh hoạt. Lượng rác tăng dần khiến các điểm này trở nên nhếch nhác.
Những điểm tập kết vốn chỉ có gạch đá, đất vữa sau tháo dỡ nay xuất hiện thêm đủ loại rác sinh hoạt. Lượng rác tăng dần khiến các điểm này trở nên nhếch nhác.
Khi các túi rác bị để ngoài trời trong thời gian dài, mùi hôi và côn trùng có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh.
Khi các túi rác bị để ngoài trời trong thời gian dài, mùi hôi và côn trùng có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh.
Việc bỏ chung còn khiến khâu thu gom, xử lý phức tạp hơn. Gạch, bê tông, đất đá có thể được phân loại, thu hồi và tái sử dụng; khi lẫn với rác sinh hoạt, phần vật liệu này phải được tách riêng trước khi xử lý.
Việc bỏ chung còn khiến khâu thu gom, xử lý phức tạp hơn. Gạch, bê tông, đất đá có thể được phân loại, thu hồi và tái sử dụng; khi lẫn với rác sinh hoạt, phần vật liệu này phải được tách riêng trước khi xử lý.
Tại phường Hồng Hà, tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở những nơi phát sinh vật liệu sau quá trình sửa chữa, cải tạo nhà cửa. Những điểm chứa phế thải tiếp tục xuất hiện rác sinh hoạt bên cạnh.
Tại phường Hồng Hà, tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở những nơi phát sinh vật liệu sau quá trình sửa chữa, cải tạo nhà cửa. Những điểm chứa phế thải tiếp tục xuất hiện rác sinh hoạt bên cạnh.
Thực tế này diễn ra trong bối cảnh lượng phế thải xây dựng tại Hà Nội đang rất lớn. Theo Chỉ thị ngày 27/7, thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án, phát sinh khoảng 3.000-3.400 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày. Khoảng 90% trong số này là vật liệu vô cơ có thể tái chế.
Thực tế này diễn ra trong bối cảnh lượng phế thải xây dựng tại Hà Nội đang rất lớn. Theo Chỉ thị ngày 27/7, thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án, phát sinh khoảng 3.000-3.400 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày. Khoảng 90% trong số này là vật liệu vô cơ có thể tái chế.
Trong khi đó, việc phân loại tại nguồn chưa đồng bộ, thành phố còn thiếu các điểm tập kết, xử lý và thị trường tiêu thụ vật liệu tái chế. Với lượng phát sinh lớn như hiện nay, việc thu gom, phân loại riêng từng loại chất thải vẫn là bài toán không dễ giải quyết.
Trong khi đó, việc phân loại tại nguồn chưa đồng bộ, thành phố còn thiếu các điểm tập kết, xử lý và thị trường tiêu thụ vật liệu tái chế. Với lượng phát sinh lớn như hiện nay, việc thu gom, phân loại riêng từng loại chất thải vẫn là bài toán không dễ giải quyết.
Video: Phế thải xây dựng và rác sinh hoạt lẫn vào nhau tại một số khu dân cư ở Hà Nội.
Thúy Hồng
#Ô nhiễm môi trường do rác thải xây dựng #Tình trạng lẫn rác sinh hoạt tại điểm tập kết #Thách thức phân loại và xử lý phế thải xây dựng #Ảnh hưởng của rác thải đến đời sống dân cư #Chính sách và giải pháp quản lý rác thải đô thị

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