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[GALLERY] Chi tiết xe ga địa hình Honda NS150XC 2026 - công nghệ vượt trội

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết xe ga địa hình Honda NS150XC 2026 - công nghệ vượt trội

Honda NS150XC 2027 mới ra mắt - dù chỉ ở phân khúc maxi scooter 150cc, nhưng sở hữu nhiều công nghệ độc đáo hơn cả nhiều mẫu adventure cao cấp trên 1.000cc.

Tâm Võ
Mẫu xe tay ga Honda ADV 150 2026 từng được sản xuất để mở bán cho thị trường toàn cầu, nhưng tại Trung Quốc, Honda cũng vừa tung ra thêm một mẫu maxi scooter địa hình cùng phân khúc với tên gọi NS150XC mới.
Mẫu xe tay ga Honda ADV 150 2026 từng được sản xuất để mở bán cho thị trường toàn cầu, nhưng tại Trung Quốc, Honda cũng vừa tung ra thêm một mẫu maxi scooter địa hình cùng phân khúc với tên gọi NS150XC mới.
Được sản xuất dưới liên doanh Sundiro - Honda, NS150XC 2026 dù là mẫu xe tay ga phân khối nhỏ nhưng sở hữu nhiều công nghệ độc đáo mà ngay cả nhiều mẫu adventure cao cấp trên 1.000cc hiện tại cũng vắng bóng.
Được sản xuất dưới liên doanh Sundiro - Honda, NS150XC 2026 dù là mẫu xe tay ga phân khối nhỏ nhưng sở hữu nhiều công nghệ độc đáo mà ngay cả nhiều mẫu adventure cao cấp trên 1.000cc hiện tại cũng vắng bóng.
Cụ thể, chiếc xe ta ga dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu kiểu dáng rất tương đồng với các mẫu ADV 350 hay X-ADV 750 hiện tại với các mảng thân xe góc cạnh phối hợp cùng phần đầu vuốt nhọn dữ dằn. Thậm chí thiết kế mâm của NS150XC cũng chia sẻ chung với ADV 350.
Cụ thể, chiếc xe ta ga dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu kiểu dáng rất tương đồng với các mẫu ADV 350 hay X-ADV 750 hiện tại với các mảng thân xe góc cạnh phối hợp cùng phần đầu vuốt nhọn dữ dằn. Thậm chí thiết kế mâm của NS150XC cũng chia sẻ chung với ADV 350.
Danh sách trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe tay ga Honda NS150XC 2026 còn có sẵn kính chắn gió điều chỉnh được (chỉnh cơ), bảo vệ tay lái lắp sẵn, khoá smartkey, hộc đồ 30 lít. Đặc biệt, mẫu xe này được trang bị đầy công nghệ độc đáo.
Danh sách trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe tay ga Honda NS150XC 2026 còn có sẵn kính chắn gió điều chỉnh được (chỉnh cơ), bảo vệ tay lái lắp sẵn, khoá smartkey, hộc đồ 30 lít. Đặc biệt, mẫu xe này được trang bị đầy công nghệ độc đáo.
Ngoài bảng đồng hồ lớn màn hình màu có nối điện thoại, NS150XC còn được trang bị đèn pha trước tự động, camera hành trình, 2 cổng sạc 20W theo cả chuẩn USB-A và USB-C.
Ngoài bảng đồng hồ lớn màn hình màu có nối điện thoại, NS150XC còn được trang bị đèn pha trước tự động, camera hành trình, 2 cổng sạc 20W theo cả chuẩn USB-A và USB-C.
NS150XC sẽ được bán với 2 phiên bản là thường và Pro. Trong đó bản Pro được trang bị camera hành trình ở cả trước lẫn sau thay vì chỉ có phía trước, cũng như được lắp sẵn các phụ kiện như khung chống đổ thân và baga kèm thùng sau.
NS150XC sẽ được bán với 2 phiên bản là thường và Pro. Trong đó bản Pro được trang bị camera hành trình ở cả trước lẫn sau thay vì chỉ có phía trước, cũng như được lắp sẵn các phụ kiện như khung chống đổ thân và baga kèm thùng sau.
Về "dàn chân", mẫu xe tay ga này còn được trang bị phuộc trước USD và phuộc sau bình dầu rời KYB thay vì Showa như ADV 160, với khoảng sáng gầm 165mm.
Về "dàn chân", mẫu xe tay ga này còn được trang bị phuộc trước USD và phuộc sau bình dầu rời KYB thay vì Showa như ADV 160, với khoảng sáng gầm 165mm.
Đáng chú ý, NS150XC còn có hệ thống phanh ABS 2 kênh của Bosch, nhưng hỗ trợ tính năng ABS biến thiên theo cua vốn thường chỉ có trên xe phân khối lớn. Đương nhiên xe cũng kèm theo hệ thống điều khiển lực kéo.
Đáng chú ý, NS150XC còn có hệ thống phanh ABS 2 kênh của Bosch, nhưng hỗ trợ tính năng ABS biến thiên theo cua vốn thường chỉ có trên xe phân khối lớn. Đương nhiên xe cũng kèm theo hệ thống điều khiển lực kéo.
Điểm thua thiệt duy nhất của mẫu xe NS150XC là dung tích động cơ giảm so với "người anh em" ADV 160, dù chung thiết kế máy. Điều này xảy ra do Trung Quốc đánh thuế 10% giá xe cho dung tích từ 150cc trở lên.
Điểm thua thiệt duy nhất của mẫu xe NS150XC là dung tích động cơ giảm so với "người anh em" ADV 160, dù chung thiết kế máy. Điều này xảy ra do Trung Quốc đánh thuế 10% giá xe cho dung tích từ 150cc trở lên.
Vì vậy thay vì có dung tích 156cc, động cơ Honda NS150XC 2026 đã bị giảm xuống còn 149,7cc, dẫn tới công suất tối đa giảm từ 16,3 xuống còn 15,5PS và mô-men xoắn cực đại từ 15 xuống còn 14,4Nm.
Vì vậy thay vì có dung tích 156cc, động cơ Honda NS150XC 2026 đã bị giảm xuống còn 149,7cc, dẫn tới công suất tối đa giảm từ 16,3 xuống còn 15,5PS và mô-men xoắn cực đại từ 15 xuống còn 14,4Nm.
Dù không thuộc dòng ADV của Honda nhưng thiết kế của NS150XC còn xứng đáng được xếp vào dòng này hơn cả chiếc ADV 160 hiện tại. Hiện giá của Honda NS150XC 2026 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố cụ thể.
Dù không thuộc dòng ADV của Honda nhưng thiết kế của NS150XC còn xứng đáng được xếp vào dòng này hơn cả chiếc ADV 160 hiện tại. Hiện giá của Honda NS150XC 2026 tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố cụ thể.
Video: Giới thiệu Honda NS150XC 2026 tại thị trường Trung Quốc.
Tâm Võ
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