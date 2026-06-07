[GALLERY] Châu Âu mua sắm UAV chống ngầm đối phó với các mối đe dọa dưới nước

UAV này sở hữu năng lực từ cảm biến đến tác chiến, cho phép các tàu chiến phát hiện, theo dõi và đối phó với các mối đe dọa dưới nước.
Chhur phương tiện như ôtô, xe máy giờ có thể tìm cây xăng bán E10, kiểm tra thông tin nhiên liệu và gửi phản ánh chất lượng thông qua ứng dụng "Quanh Tôi".
Nhiều người dùng Zalo thường xuyên gặp lỗi gọi thoại, video bị giật lag hoặc mất tiếng. Chỉ vài thao tác đơn giản có thể giúp cuộc gọi ổn định hơn.
Kia Tasman mới về Việt Nam sở hữu diện mạo lạ mắt, nội thất mang hơi hướng SUV. Xe nhắm đến tệp khách hàng cần một chiếc bán tải khác biệt so truyền thống.
Súng trường QBZ-191 cải thiện công thái học và khả năng tích hợp phụ kiện đã được Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm thay thế cho mẫu bullpup QBZ-95.
Chỉ từ khoảng 200.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu combo củ sạc và cáp sạc nhanh nhỏ gọn, tương thích tốt với cả iPhone lẫn Android.
Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.
Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.
Mercedes-Benz vừa mở đặt hàng trước mẫu SUV điện hoàn toàn mới GLC tại Trung Quốc vào 5/6/2026, xe co giá khởi điểm 349.000 nhân dân tệ (khoảng 1,35 tỷ đồng).
"Hố tử thần" không đáy xuất hiện giữa ruộng tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng khiến người đàn ông đang điều khiển máy cày suýt rơi xuống.
Midu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng doanh nhân Minh Đạt sau khi kết hôn.
Mitsubishi vừa cho ra mắt Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026, đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa.
Dell bất ngờ đưa XPS 13 trở lại với thiết kế siêu mỏng nhẹ, màn hình 120Hz và giá chỉ từ 15,8 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp MacBook Neo.
Nissan Philippines vừa cho ra mắt X-Trail 2026 sau nhiều năm vắng bóng. Xe trang bị hệ thống hybrid e-Power và có giá 2,29 triệu Peso (khoảng 980 triệu đồng)
Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai, đồng thời duy trì phong độ nhan sắc sau khi làm mẹ.
Nvidia, Unitree và Sharpa đang phát triển robot hình người có thể lắp ráp máy tính, truyền dịch và thực hiện nhiều công việc đòi hỏi độ chính xác cao.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu và có thể nhận được lộc lớn, tiền tiêu không hết.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS 2026), Toyota đã cho ra mắt Land Cruiser Hybrid, xe có giá từ 6,93 triệu Peso (khoảng 2,96 tỷ đồng).
Audi chính thức hồi sinh phân khúc siêu xe bằng Nuvolari, mẫu hybrid plug-in giới hạn 499 chiếc kế nhiệm R8 với công suất 987 mã lực, dẫn động quattro cải tiến.
Chiếc tàu ngầm bí ẩn có kích thước tương đương tàu tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể chuyên dùng chống lại các tàu đánh chặn tốc độ cao.
Stonemachia vừa ra mắt trên Steam đã nhanh chóng đạt 97% đánh giá tích cực nhờ gameplay Soulslike kết hợp cờ vua đầy sáng tạo và khác biệt.
Chỉ với 3 thiết lập đơn giản có sẵn trên iPhone, người dùng có thể giải phóng hàng chục GB dung lượng, giúp máy chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp thiết bị.