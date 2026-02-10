Máy bay không người lái V-BAT được thử nghiệm bí mật ở Ukraine

Hà Nội

Quân sự

Máy bay không người lái trinh sát V-BAT vốn được thử nghiệm bí mật ở Ukraine và được sử dụng để tiêu diệt quân Nga, nó đang được trang bị tên lửa dẫn đường mới.

Theo đó, công ty Shield AI của Mỹ đã thông báo ký kết hợp đồng với công ty LIG Nex1 của Hàn Quốc tại triển lãm UMEX 2026. Hợp đồng này bao gồm việc trang bị cho máy bay không người lái trinh sát V-BAT các tên lửa dẫn đường mới để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Ảnh: @Shield AI.
Máy bay không người lái trinh sát V-BAT dự kiến ​​sẽ được trang bị tên lửa dẫn đường L-MDM mới do LIG Nex1 phát triển. Ảnh: @Shield AI.
Chúng được chế tạo đặc biệt để tích hợp với nhiều nền tảng hàng không khác nhau như trực thăng...
Mặc dù thông số kỹ thuật của nó vẫn chưa được tiết lộ, nhưng người ta biết rằng, máy bay không người lái trinh sát V-BAT sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser, có thể là dẫn đường laser bán chủ động, cho phép nó tấn công cả mục tiêu mặt đất di động và cố định. Ảnh: @Shield AI.
Dựa trên hình ảnh được công bố, V-BAT dường như có khả năng mang tối đa bốn tên lửa L-MDM được gắn trong các thùng chứa vận chuyển và bệ phóng. Ảnh: @Shield AI.
Cần lưu ý rằng, máy bay không người lái V-BAT đang được sử dụng ở Ukraine, nơi nó lần đầu tiên trải qua các cuộc thử nghiệm bí mật trong điều kiện chiến đấu. Ảnh: @Shield AI.
Trong các cuộc thử nghiệm, máy bay không người lái trinh sát V-BAT đã bay sâu vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và cung cấp thông tin hiệu chỉnh mục tiêu chống lại lực lượng Nga. Ảnh: @Shield AI.
Việc trang bị cho V-BAT các tên lửa như vậy sẽ mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu. Điều này sẽ cung cấp khả năng trinh sát sâu, hiệu chỉnh mục tiêu và khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Ảnh: @Shield AI.
Cần lưu ý rằng V-BAT có thể bay liên tục đến 13 giờ và được điều khiển từ khoảng cách lên đến 180 km. Nếu lắp đặt thêm ăng-ten liên lạc vệ tinh, phạm vi hoạt động sẽ gần như không giới hạn. Tổng trọng lượng hơn 50 kg, và tải trọng lên đến 18 kg. Ảnh: @Shield AI.
Trong quá trình sử dụng tại Ukraine, V-BAT đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt với tác chiến điện tử. Chỉ mất 30 phút để lắp ráp, tiếp nhiên liệu và chuẩn bị cho V-BAT cất cánh. Ngoài ra, V-BAT có thể cất cánh thẳng đứng, ngay cả từ những địa điểm không được chuẩn bị trước, điều này làm tăng tính linh hoạt trong sử dụng. Ảnh: @Shield AI.
Tuy nhiên, bất chấp sự hiện diện của V-BAT tại Ukraine, quân đội Ukraine khó có thể nhận được các tên lửa L-MDM mới. Vấn đề là chúng sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc, nơi mà mặc dù không có hạn chế pháp lý nào đối với việc cung cấp vũ khí như vậy, nhưng lại không mấy sẵn lòng cung cấp cho Ukraine, ngay cả khi Kyiv yêu cầu mua chúng. Ảnh: @Shield AI.
Do đó, khó có khả năng các máy bay không người lái V-BAT ở Ukraine sẽ được trang bị tên lửa dẫn đường L-MDM mới. Ảnh: @Shield AI.
Defence-Ua
