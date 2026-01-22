Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Trung Quốc giới thiệu tàu không người lái UB1 tại triển lãm quốc phòng

NORINCO ra mắt tàu mặt nước không người lái UB1, mở rộng khả năng tuần tra, giám sát và tác chiến biển, giảm thiểu rủi ro nhân lực.

Nguyễn Cúc
Tàu mặt nước không người lái vũ trang UB1 Sharp Shark cho thấy bức tranh rõ nét về năng lực tác chiến hải quân không người lái đang mở rộng và tham vọng chiến đấu trên biển của Trung Quốc.
Tàu mặt nước không người lái vũ trang UB1 Sharp Shark cho thấy bức tranh rõ nét về năng lực tác chiến hải quân không người lái đang mở rộng và tham vọng chiến đấu trên biển của Trung Quốc.

Tại triển lãm quốc phòng UMEX 2026 tổ chức ở Abu Dhabi, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Trung Quốc NORINCO đã chính thức giới thiệu tàu mặt nước không người lái (USV) UB1, còn được gọi là Sharp Shark 10. Việc công khai hệ thống này cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các nền tảng hải quân không người lái vũ trang, hướng tới nhiệm vụ tuần tra ven biển, giám sát hàng hải và tác chiến.

Theo thông tin công bố tại triển lãm, UB1 thuộc họ tàu Sharp Shark nhưng được định vị là cấu hình có khả năng mang vũ khí, phù hợp hoạt động cả ở vùng nước gần bờ lẫn ngoài khơi. Điều này phản ánh cách tiếp cận ngày càng hoàn thiện của Trung Quốc đối với các hệ thống tác chiến không người lái trên biển, không chỉ dừng ở trinh sát mà mở rộng sang các vai trò bán tác chiến và tác chiến thực thụ.

ub1-sharp-shark-armed-usv-demonstrates-chinas-expanding-naval-drone-capabilities-5999f4a0.jpg
Tàu mặt nước không người lái vũ trang UB1 Sharp Shark cho thấy bức tranh rõ nét về năng lực tác chiến hải quân không người lái đang mở rộng và tham vọng chiến đấu trên biển của Trung Quốc.

UB1 được thiết kế vận hành ở hai chế độ: điều khiển từ xa và tự động. NORINCO cho biết đây là một nền tảng tích hợp, kết hợp các hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc, quản lý nhiệm vụ và tải trọng trong một kiến trúc thống nhất. Mục tiêu là duy trì sự hiện diện hàng hải trong thời gian dài, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho con người trong những khu vực nhạy cảm hoặc nguy hiểm.

Khả năng điều khiển từ xa tầm xa là một tính năng quan trọng của UB1. Hệ thống liên lạc cho phép người vận hành giám sát và chỉ huy tàu từ các trạm điều khiển trên bờ hoặc trên tàu mẹ, hỗ trợ quản lý hành trình và đảm bảo an toàn tác nghiệp. Nhờ đó, UB1 có thể hoạt động trong phạm vi rộng mà không cần sự hiện diện trực tiếp của thủy thủ đoàn.

Ở chế độ tự động, UB1 được trang bị các chức năng lập kế hoạch tuyến đường, dẫn đường và tránh chướng ngại vật. Con tàu có thể di chuyển theo lộ trình định sẵn, tự điều chỉnh hướng đi trước mật độ giao thông hàng hải và điều kiện môi trường, phù hợp cho các nhiệm vụ tuần tra, giám sát và kiểm soát khu vực trên biển.

Hệ thống cảm biến cho phép UB1 hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Thiết kế mô-đun giúp người dùng linh hoạt cấu hình theo yêu cầu, với các trang bị như cảm biến quang – điện tử, định vị vệ tinh BeiDou, radar hàng hải, hệ thống AIS, radio băng thông rộng và loa phóng thanh phục vụ cảnh báo hoặc liên lạc.

Về thông số kỹ thuật, UB1 Sharp Shark 10 có thân composite dài khoảng 12,5 m, lượng giãn nước gần 10 tấn, tốc độ tối đa khoảng 40 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 25 hải lý/giờ và tầm hoạt động trên 200 hải lý. Dù không có người trên boong, khả năng vận hành được quy đổi tương đương biên chế hai người.

Đáng chú ý, UB1 có thể mang nhiều cấu hình vũ khí như trạm súng máy điều khiển từ xa 12,7 mm, pháo hải quân 30 mm, tên lửa G68 hoặc đạn bay lảng vảng LDSA. Điều này cho thấy UB1 không chỉ phục vụ tuần tra mà còn có khả năng tham gia các nhiệm vụ can thiệp và hỗ trợ tấn công trên biển, với toàn bộ vũ khí được điều khiển từ xa.

Giới phân tích nhận định việc NORINCO giới thiệu UB1 ra thị trường quốc tế phản ánh xu hướng gia tăng vai trò của các hệ thống hải quân không người lái. Trong bối cảnh an ninh hàng hải ngày càng phức tạp, những nền tảng như UB1 giúp các quốc gia mở rộng năng lực hiện diện trên biển với chi phí thấp hơn và giảm thiểu rủi ro nhân lực, đặc biệt tại các vùng ven bờ và khu vực chiến lược.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/umex-2026/ub1-sharp-shark-armed-usv-demonstrates-chinas-expanding-naval-drone-capabilities
#tàu không người lái UB1 #Sharp Shark 10 #NORINCO #UMEX 2026 #drone hải quân Trung Quốc #USV vũ trang

Bài liên quan

Quân sự

Điểm cộng trên mô hình tàu sân bay siêu khủng của Trung Quốc

Hiện tại, mô hình mô phỏng tàu sân bay cỡ lớn trên cạn tại Vũ Hán, Trung Quốc là một bản mô phỏng tốt hơn, mang đậm thiết kế tàu sân bay kiểu mới và tương lai của Trung Quốc.

Diem cong tren mo hinh tau san bay sieu khung cua Trung Quoc
 Là một phần quan trọng trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm nâng cao, đổi mới các đội tàu sân bay, mô hình mô phỏng tàu sân bay cỡ lớn trên cạn tại Vũ Hán hiện đang được sửa đổi một lần nữa, và lần này là một sự thay đổi cực kỳ lớn. Ảnh: @Xinhua/Zeng Tao.
Diem cong tren mo hinh tau san bay sieu khung cua Trung Quoc-Hinh-2
Dự định, nó sẽ giống với cấu hình của tàu sân bay lớp Ford của Hải quân Mỹ, và có thể kế thừa luôn thiết kế tàu sân bay thế hệ tiếp theo cực kỳ tiên tiến của Trung Quốc. Ảnh: @Global Times. 
Xem chi tiết

Quân sự

Tàu ngầm Trung Quốc tấn công không cần con người điều khiển

Trung Quốc đẩy nhanh hiện đại hóa hải quân với tốc độ ấn tượng. Mới đây, một tàu ngầm thiết kế tối tân xuất hiện tại xưởng đóng tàu Quảng Châu, gây bất ngờ cho giới phân tích phương Tây.

Tau ngam Trung Quoc tan cong khong can con nguoi dieu khien
Theo nhà quan sát quốc phòng MT Anderson, tàu ngầm này chưa từng được báo cáo trước đây. Khác với các quốc gia phương Tây, nơi tàu ngầm thường được công bố rộng rãi từ khi còn nằm trên bản vẽ, Trung Quốc có truyền thống phát triển tàu ngầm trong bí mật gần như tuyệt đối. Điều này khiến các chuyên gia hải quân quốc tế phải liên tục cập nhật thông tin về các mẫu tàu mới mà Trung Quốc đang phát triển. 
Xem chi tiết

Quân sự

Trung Quốc chế tạo “siêu phà đổ bộ” tự hành dài 850m

Những hình ảnh mới nhất về dàn phà nâng hạ của Trung Quốc đã gây xôn xao, cho thấy nguy cơ hệ thống này có thể được sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng trên biển.

Trung Quoc che tao “sieu pha do bo” tu hanh dai 850m

Hệ thống này gồm nhiều bè phà kết nối, có thể tạo thành bến tàm thời để hỗ trợ hoạt động đổ bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới