Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Anh nuôi tham vọng đưa tên lửa Hellfire lên trực thăng không người lái

Quân sự - Thế giới

Anh nuôi tham vọng đưa tên lửa Hellfire lên trực thăng không người lái

Certo Aerospace, đã được ghi nhận thử nghiệm các mô hình tên lửa Hellfire trên máy bay không người lái CAPSTONE tạo ra UAV sát thủ phối thuộc trực thăng Apache.

Tuệ Minh
Những bức ảnh cho thấy chiếc CAPSTONE dạng đồng trục được lắp các giá treo cánh ngắn, mang theo các thiết bị mô phỏng tên lửa loại Hellfire, với một kỹ thuật viên đang chuẩn bị hệ thống cho một cuộc thử nghiệm.
Những bức ảnh cho thấy chiếc CAPSTONE dạng đồng trục được lắp các giá treo cánh ngắn, mang theo các thiết bị mô phỏng tên lửa loại Hellfire, với một kỹ thuật viên đang chuẩn bị hệ thống cho một cuộc thử nghiệm.
Việc thử nghiệm này cho thấy Certo đang tích cực phát triển năng lực tích hợp vũ khí nhằm chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh Dự án NYX, vốn yêu cầu các hệ thống không người lái có khả năng phối hợp cùng trực thăng tấn công Apache trong các nhiệm vụ trinh sát, thu thập mục tiêu, tác chiến điện tử và tấn công chính xác.
Việc thử nghiệm này cho thấy Certo đang tích cực phát triển năng lực tích hợp vũ khí nhằm chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh Dự án NYX, vốn yêu cầu các hệ thống không người lái có khả năng phối hợp cùng trực thăng tấn công Apache trong các nhiệm vụ trinh sát, thu thập mục tiêu, tác chiến điện tử và tấn công chính xác.
Vũ khí chủ lực không đối đất của Apache là tên lửa Hellfire, và một nền tảng "đồng đội trung thành" có khả năng mang hoặc dẫn đường cho các loại đạn dược tương tự sẽ là sự bổ sung đáng kể cho các kíp lái Apache khi hoạt động trong môi trường có tranh chấp, giúp mở rộng tầm hoạt động và giảm thiểu nguy cơ cho máy bay có người lái.
Vũ khí chủ lực không đối đất của Apache là tên lửa Hellfire, và một nền tảng "đồng đội trung thành" có khả năng mang hoặc dẫn đường cho các loại đạn dược tương tự sẽ là sự bổ sung đáng kể cho các kíp lái Apache khi hoạt động trong môi trường có tranh chấp, giúp mở rộng tầm hoạt động và giảm thiểu nguy cơ cho máy bay có người lái.
BAE Systems Air đã công bố hợp tác với Certo qua LinkedIn, mô tả CAPSTONE là giải pháp chủ quyền của Vương quốc Anh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Lục quân.
BAE Systems Air đã công bố hợp tác với Certo qua LinkedIn, mô tả CAPSTONE là giải pháp chủ quyền của Vương quốc Anh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Lục quân.
Certo Aerospace được thành lập năm 2008, do các cựu binh Anh lãnh đạo và sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ tại Anh.
Certo Aerospace được thành lập năm 2008, do các cựu binh Anh lãnh đạo và sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ tại Anh.
Theo trang web của công ty, CAPSTONE có thể mang tải trọng lên tới 300 kg với tầm hoạt động tối đa 300 dặm và thời gian bay liên tục lên tới 10 giờ.
Theo trang web của công ty, CAPSTONE có thể mang tải trọng lên tới 300 kg với tầm hoạt động tối đa 300 dặm và thời gian bay liên tục lên tới 10 giờ.
Khung máy bay có đầu cánh quạt gập và bộ càng hạ cánh dạng mô-đun, có thể chuẩn bị phóng trong vài phút, vừa với container ISO và có thể vận hành từ tàu trên biển.
Khung máy bay có đầu cánh quạt gập và bộ càng hạ cánh dạng mô-đun, có thể chuẩn bị phóng trong vài phút, vừa với container ISO và có thể vận hành từ tàu trên biển.
Nền tảng này đã được thử nghiệm bay từ năm 2017 và hiện đang ở năm thử nghiệm thứ ba, hoạt động dưới sự cho phép của cả Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh và Bộ Quốc phòng Mỹ.
Nền tảng này đã được thử nghiệm bay từ năm 2017 và hiện đang ở năm thử nghiệm thứ ba, hoạt động dưới sự cho phép của cả Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh và Bộ Quốc phòng Mỹ.
Liên danh BAE Systems và Certo tham gia vào một sân chơi cạnh tranh cho Dự án NYX. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận bốn đối tác lọt vào danh sách rút gọn gồm Anduril Industries, BAE Systems, Tekever và Thales UK.
Liên danh BAE Systems và Certo tham gia vào một sân chơi cạnh tranh cho Dự án NYX. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận bốn đối tác lọt vào danh sách rút gọn gồm Anduril Industries, BAE Systems, Tekever và Thales UK.
Hai đơn vị cuối cùng sẽ được chọn để phát triển nguyên mẫu vào mùa thu năm 2026 và một biến thể vận hành dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2030. Chương trình trị giá 10 triệu bảng này được thực hiện phối hợp với Đổi mới Quốc phòng Anh.
Hai đơn vị cuối cùng sẽ được chọn để phát triển nguyên mẫu vào mùa thu năm 2026 và một biến thể vận hành dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2030. Chương trình trị giá 10 triệu bảng này được thực hiện phối hợp với Đổi mới Quốc phòng Anh.
UAV dáng trực thăng Capstone được Certo phát triển để mang vũ khí hỗ trợ cho Apache. ​
Tuệ Minh
Cetro, UK Defense
#Phát triển UAV không người lái phối hợp trực thăng #Thử nghiệm tên lửa Hellfire trên UAV #Dự án NYX và cạnh tranh quốc phòng #Hợp tác BAE Systems và Certo Aerospace #Năng lực tích hợp vũ khí cho UAV #Nâng cao khả năng chiến đấu của Apache

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT