Quân sự

Mỹ thử nghiệm thành công máy bay không người lái đánh chặn trong diễn tập

MQ-20 Avenger thể hiện khả năng tự chủ cao, đánh chặn mục tiêu thực tế, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ máy bay không người lái AI.

Nguyễn Cúc

Máy bay không người lái MQ-20 Avenger của Mỹ mới đây đã chứng minh năng lực đánh chặn một máy bay đối kháng có người lái trong một cuộc diễn tập không chiến thực tế, đánh dấu bước tiến mang tính bước ngoặt trong phát triển phần mềm, cảm biến và mức độ tự chủ của máy bay chiến đấu không người lái.

Cuộc diễn tập được tiến hành ngày 18-1, tập trung đánh giá các nội dung then chốt như ra quyết định tác chiến, điều khiển bay, tuân thủ kỷ luật không phận trong điều kiện gần sát thực tế. Trong kịch bản này, MQ-20 được giao nhiệm vụ bảo vệ một khu vực không phận rộng, đồng thời đối phó với máy bay đối phương thực hiện các động tác cơ động mang tính uy hiếp.

article-697b1d843a71d7-42613509.jpg
Máy bay chiến đấu không người lái MQ-20

Trong nhiều năm qua, MQ-20 Avenger được sử dụng như nền tảng thử nghiệm bay cho các công nghệ cho phép máy bay không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện, bám bắt và đối phó với mục tiêu trên không. Đây là lĩnh vực đòi hỏi những bước tiến phức tạp về phần mềm, cảm biến và khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Trong lần thử nghiệm này, MQ-20 sử dụng cảm biến tìm kiếm – theo dõi hồng ngoại (IRST) do Anduril phát triển, cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu thông qua dấu hiệu nhiệt.

Trong quá trình tiếp cận, hệ thống máy tính trên MQ-20 đã tự động xây dựng dữ liệu theo dõi mục tiêu, dự đoán quỹ đạo bay, tính toán phương án đánh chặn và lời giải hỏa lực, sau đó thực hiện tình huống bắn mô phỏng dẫn đến kết quả tiêu diệt mục tiêu giả định. Điểm nổi bật của cuộc thử nghiệm là mức độ tự chủ rất cao, khi máy bay không cần sự điều khiển liên tục của con người mà tự xử lý thông tin và đưa ra quyết định.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình diễn tập, MQ-20 vẫn tuân thủ nghiêm các quy tắc hoạt động trong không phận tích hợp, duy trì hoạt động trong vùng cho phép (Keep In Zone) và tránh hoàn toàn các vùng cấm (Keep Out Zones). Đây được coi là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường và cơ sở hạ tầng trong các nhiệm vụ tuần tra và phòng thủ không phận.

article-697b1dbbb1def0-25448846.png
Tiêm kích không người lái MQ-28 Ghost Bat

Việc phát triển máy bay không người lái có khả năng tham gia tác chiến không đối không cường độ cao từ lâu đã là mục tiêu của Mỹ và nhiều cường quốc quân sự khác. Các thí nghiệm trước đây của Không quân Mỹ từng cho thấy AI có thể vượt trội phi công con người trong môi trường mô phỏng, song việc thiếu hệ thống cảm biến tương đương khả năng quan sát của con người vẫn là rào cản lớn khi triển khai trong thực tế.

Thành công của MQ-20 cho thấy máy bay không người lái sở hữu nhiều ưu thế vượt trội so với máy bay có người lái, như khả năng huấn luyện liên tục thông qua mô phỏng, chi phí vận hành thấp và thiết kế linh hoạt hơn do không cần buồng lái hay hệ thống hỗ trợ sinh tồn. Nhiều chuyên gia nhận định, thử nghiệm này có thể đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình thay thế con người bằng AI trong tác chiến trên không, xu hướng được dự báo sẽ dần hiện thực hóa từ giữa thập niên 2030, với tác động sâu rộng tới cán cân sức mạnh quân sự toàn cầu và các chương trình tiêm kích hiện đại như F-35 hay F-47.

Military Watch
Quân sự

AI điều khiển chiến đấu cơ, bắn hạ mục tiêu với một nút nhấn

Trước sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), việc tích hợp AI vào các hệ thống vũ khí không còn là viễn tưởng xa vời.

Các máy bay chiến đấu từ những mẫu cũ như F-16 đến các phiên bản mới như F-35, đều đã và đang được tích hợp những công nghệ AI tiên tiến nhằm cải thiện khả năng tác chiến, tăng cường độ chính xác và cải thiện hiệu quả trong các tình huống chiến đấu phức tạp.
AI dieu khien chien dau co, ban ha muc tieu voi mot nut nhan
Chiến đấu cơ F-35 sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để xử lý các thuật toán, đóng vai trò then chốt tới khả năng tác chiến điện tử của không quân Mỹ. 
Xem chi tiết

Quân sự

UAV tàng hình bí ẩn của Mỹ khiến Trung Quốc run sợ tột độ

Một chiếc máy bay không người lái tàng hình bí ẩn của quân đội Mỹ, lần đầu lộ diện gần Trung Quốc; mặc dù không mang vũ khí nhưng là mối đe dọa lớn với an ninh của Trung Quốc.

UAV tang hinh bi an cua My khien Trung Quoc run so tot do

Theo tờ Forbes của Mỹ, một bức ảnh gần đây đã xuất hiện trên Internet cho thấy, một máy bay không người lái (UAV) tàng hình bí ẩn RQ-180 của Không quân Mỹ, đang bay qua lãnh thổ Philippines.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga phát triển một thiết bị chống UAV cực kỳ sáng tạo

Nga đã trang bị cho robot mặt đất đa năng Depesha các "quạt" quay và lưới thép nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái.

Trong bối cảnh các loại máy bay không người lái cảm tử (kamikaze) tiếp tục làm thay đổi cục diện chiến tranh hiện đại, lực lượng Nga đang thử nghiệm một biện pháp đối phó độc đáo: robot mặt đất được trang bị các “quạt” quay tròn nhằm đánh bật các thiết bị bay không người lái (UAV) đang lao tới khỏi bầu trời.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy phương tiện robot Depesha được bọc lưới thép và các trục quay gắn dây cáp mảnh, tạo thành một lớp rào chắn di động bao quanh nền tảng này.

Xem chi tiết

