Xã hội

Em trai trộm vàng của chị gái đem bán lấy tiền chơi game

Do không có việc làm ổn định, Trần Đăng Thành (Lâm Đồng) đã nhiều lần trộm vàng của chị gái đem bán lấy tiền chơi game.

Hạo Nhiên

Ngày 19/10, thông tin từ Công an xã Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Đăng Thành để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 16/10, Công an xã Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thúy Hằng (SN 1992, thường trú tại thôn 3, xã Trà Tân) về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 01 sợi dây chuyền vàng, 01 vòng đeo tay vàng và 02 nhẫn vàng với tổng giá trị khoảng 45 triệu đồng.

14.jpg
Đối tượng Trần Đăng Thành.

Ngay lập tức, Công an xã Trà Tân đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, thu thập lời khai của người bị hại, truy xét nghi phạm gây án.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an xã Trà Tân đã xác định đối tượng Trần Đăng Thành (SN 1995, em trai ruột của chị Hằng) là nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận do thiếu tiền để tiêu xài cá nhân nên đã 04 lần trộm cắp tài sản của chị Hằng đem đi bán lấy tiền để chơi game.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Lâm Đồng #trộm cắp #chị gái #chơi game

