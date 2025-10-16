Bắt 'nữ quái' lẻn vào nhà trọ mở tủ lấy trộm vàng ở Hưng Yên

Công an xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ đối tượng chỉ sau hơn 3 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào hồi 17h ngày 13/10, Công an xã Yên Mỹ tiếp nhận đơn trình báo của anh M.C.Đ, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang về việc mất tài sản.

Đối tượng Hồ Thị Hòe cùng tang vật vụ án.

Theo trình báo, vào khoảng 16h cùng ngày vợ chồng anh M.C.Đ phát hiện bị mất 2 chiếc nhẫn vàng để trong tủ tại phòng trọ thuộc thôn Đạo Khê, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (mỗi chiếc 2 chỉ) và 150.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản khoảng 45.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Mỹ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đồng thời phối hợp với quần chúng nhân dân để truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã đã xác định được đối tượng nghi vấn là Hồ Thị Hòe, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Công, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An (là người ở cùng dãy trọ với vợ chồng anh M.C.Đ). Tại cơ quan Công an, Hòe đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

