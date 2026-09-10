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Hồ Ngọc Hà nhiều lần đọ sắc cùng dàn mỹ nhân quốc tế

Giải trí - Giới trẻ

Hồ Ngọc Hà nhiều lần đọ sắc cùng dàn mỹ nhân quốc tế

Không ít lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Hồ Ngọc Hà gây chú ý bởi thần thái sang trọng và sắc vóc nổi bật khi đứng cạnh những mỹ nhân đình đám.

Ngọc Mai
Trong sự kiện "2026 Eclettica International He Event Shanghai" diễn ra mới đây tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hồ Ngọc Hà, Lưu Diệc Phi cùng là khách mời. Khoảnh khắc "nữ hoàng giải trí" showbiz Việt đọ sắc bên Lưu Diệc Phi và bà Laura Burdese - CEO của thương hiệu Bvlgari gây chú ý. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Trong sự kiện "2026 Eclettica International He Event Shanghai" diễn ra mới đây tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hồ Ngọc Hà, Lưu Diệc Phi cùng là khách mời. Khoảnh khắc "nữ hoàng giải trí" showbiz Việt đọ sắc bên Lưu Diệc Phi và bà Laura Burdese - CEO của thương hiệu Bvlgari gây chú ý. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Đây không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà sánh bước bên các ngôi sao quốc tế. Trước đó Hồ Ngọc Hà có mặt tại Ý để tham dự sự kiện của một nhãn hàng trang sức cao cấp. Đáng nói, trong sự kiện này, Hồ Ngọc Hà còn có khoảnh khắc đọ sắc bất phân thắng bại cùng Mai Davika, Thư Kỳ. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Đây không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà sánh bước bên các ngôi sao quốc tế. Trước đó Hồ Ngọc Hà có mặt tại Ý để tham dự sự kiện của một nhãn hàng trang sức cao cấp. Đáng nói, trong sự kiện này, Hồ Ngọc Hà còn có khoảnh khắc đọ sắc bất phân thắng bại cùng Mai Davika, Thư Kỳ. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Hồ Ngọc Hà tại tuần lễ thời trang thế giới. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Hồ Ngọc Hà tại tuần lễ thời trang thế giới. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Hồ Ngọc Hà có cơ hội sánh bước bên nhiều ngôi sao tên tuổi trong làng thời trang thế giới. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Hồ Ngọc Hà có cơ hội sánh bước bên nhiều ngôi sao tên tuổi trong làng thời trang thế giới. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Một sự kiện Hồ Ngọc Hà sánh bước bên Mai Davika và các ngôi sao quốc tế vào năm 2023. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Một sự kiện Hồ Ngọc Hà sánh bước bên Mai Davika và các ngôi sao quốc tế vào năm 2023. Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam
Mẹ ba con khoe sắc vóc chẳng kém cạnh Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Mẹ ba con khoe sắc vóc chẳng kém cạnh Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hồ Ngọc Hà diện đầm trắng sang trọng sánh đôi cùng Mai Davikah, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hồ Ngọc Hà diện đầm trắng sang trọng sánh đôi cùng Mai Davikah, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Khi so kè cùng đại sứ Thương hiệu Bvlgari Toàn cầu Anne Hathaway, Hà Hồ được nhận xét "một chín, một mười". Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Khi so kè cùng đại sứ Thương hiệu Bvlgari Toàn cầu Anne Hathaway, Hà Hồ được nhận xét "một chín, một mười". Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
"Nữ hoàng giải trí Việt" ăn diện thanh lịch nhưng vẫn đủ sức cuốn hút khi đứng chung khung hình với Coco Rocha. Ảnh: Dân Việt
"Nữ hoàng giải trí Việt" ăn diện thanh lịch nhưng vẫn đủ sức cuốn hút khi đứng chung khung hình với Coco Rocha. Ảnh: Dân Việt
Hồ Ngọc Hà tỏa sáng bên ngôi sao quốc tế Victoria Beckham. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hồ Ngọc Hà tỏa sáng bên ngôi sao quốc tế Victoria Beckham. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hồ Ngọc Hà thả dáng bên bãi biển. Clip: FB Ho Ngoc Ha
Ngọc Mai
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