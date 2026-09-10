[e-Magazine] MC Đăng Khoa: ‘Tôi từng nghĩ làm MC đơn giản hơn thực tế’

Bén duyên với MC khi còn học đại học, Đăng Khoa từng bước rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm qua các chương trình và tìm kiếm dấu ấn riêng khi đứng trên sân khấu.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Đăng Khoa kể về hành trình đến với nghề, những trải nghiệm giúp anh trưởng thành khi cầm micro và mục tiêu muốn chinh phục trong tương lai.

- Từ công việc người mẫu, cơ duyên nào đưa anh đến với MC và điều gì khiến anh quyết định theo đuổi công việc này nghiêm túc?

- Từ năm nhất đại học, tôi tận dụng lợi thế ngoại hình để thử sức với công việc người mẫu. Tuy nhiên, quá trình làm nghề giúp tôi nhận ra thị trường có sự cạnh tranh rất cao. Với chiều cao khoảng 1m73, tôi cũng có những hạn chế nhất định nếu muốn theo đuổi công việc này lâu dài. Vì vậy, tôi quyết định tìm một hướng đi phù hợp hơn.

Trước khi được đào tạo bài bản, tôi dẫn chương trình chủ yếu bằng bản năng và cảm tính. Khi đến một học viện đào tạo và được thầy Nguyễn Hoàng Vũ hướng dẫn, tư duy của tôi về nghề thay đổi rất nhiều. Đó cũng là lúc tôi quyết định nghiêm túc theo đuổi công việc MC.

- Anh từng lọt Top 5 một cuộc thi MC khi còn học đại học. Trải nghiệm đó giúp anh nhận ra điểm mạnh nào của mình khi cầm micro?

Thời điểm đó, tôi chưa đi show bên ngoài nhiều nên còn khá non nớt và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các cuộc thi là môi trường giúp tôi có cơ hội thể hiện và hiểu hơn về khả năng của bản thân.

Qua những trải nghiệm ấy, tôi nhận ra điểm mạnh của mình là khả năng hoạt náo, kiểm soát sân khấu, tạo không khí vui vẻ và kết nối mọi người.

- Từ những ngày đầu đến hiện tại, anh thấy mình thay đổi rõ nhất ở kỹ năng nào khi làm MC?

- Tôi từng nghĩ khá đơn giản rằng MC chỉ cần cầm kịch bản và hoàn thành phần dẫn của mình. Tôi thường nhìn vào kịch bản rồi nói theo những gì đã được chuẩn bị sẵn.

Khi học MC chuyên nghiệp, tôi mới hiểu công việc này đòi hỏi nhiều hơn thế. MC phải biết dẫn dắt cảm xúc, xử lý tình huống, có tư duy biên tập và kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Theo tôi, càng có nhiều kiến thức và kỹ năng, mình càng có thêm cơ hội trong nghề.

May mắn là trước khi đến với MC, tôi từng trải nghiệm nhiều công việc khác nhau. Những kinh nghiệm đó ít nhiều giúp ích cho tôi khi đứng trên sân khấu.

- Khi nhận một chương trình, anh thường bắt đầu từ đâu để xây dựng cách dẫn phù hợp thay vì chỉ bám vào kịch bản có sẵn?

- Tôi thường bắt đầu bằng việc tìm hiểu tính chất, format chương trình và những yếu tố ban tổ chức muốn làm nổi bật. Sau đó, tôi đặt mình vào vị trí của khách hàng để hiểu mong đợi cũng như thông điệp họ muốn truyền tải.

Tôi cũng tìm hiểu khán giả của chương trình là ai, họ phù hợp với không khí sôi nổi hay cách dẫn trang trọng, tinh tế hơn. Khi nắm được những yếu tố đó, tôi mới đưa màu sắc cá nhân vào phần dẫn, xác định những điểm rơi cảm xúc và chuẩn bị phương án cho các tình huống có thể xảy ra.

Với tôi, kịch bản không nên chỉ là những dòng chữ để MC đọc lại mà phải trở thành cầu nối giữa ban tổ chức, nhãn hàng và khán giả.

- Kinh nghiệm làm người mẫu, rapper và KOC (Key Opinion Consumer - người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) mang lại cho anh lợi thế gì khi đứng ở vị trí MC?

- Tôi biết ơn những ngã rẽ mình từng đi qua. Trước khi bước vào lĩnh vực nghệ thuật, tôi từng làm công việc pha chế. Khi ấy, tôi nhận ra mình không thực sự phù hợp nên bắt đầu nhìn lại bản thân và tìm kiếm công việc muốn theo đuổi.

Khi thử sức với nghề mẫu, tôi học được sự tự tin trước ống kính, cách kiểm soát dáng đứng và ngôn ngữ cơ thể. Những kinh nghiệm đó tiếp tục giúp ích khi tôi làm KOC, từ cách tạo dáng, lựa chọn góc hình đến thể hiện sản phẩm trước máy quay.

Rap lại giúp tôi nhiều về nhịp điệu và khả năng khuấy động không khí. Đây là lợi thế khi tôi dẫn những chương trình cần nguồn năng lượng lớn, làm MC Hype (người đồng hành với DJ trong các sự kiện âm nhạc) hay hoạt náo tại các chương trình team building.

Tôi nghĩ khả năng làm chủ nhịp điệu và năng lượng của đám đông không thể có trong một sớm một chiều mà cần được rèn luyện qua nhiều trải nghiệm.

- Anh học Quan hệ công chúng - Quan hệ quốc tế, đồng thời giao tiếp được tiếng Anh và tiếng Trung. Anh muốn tận dụng những nền tảng này như thế nào để mở rộng công việc MC?

- Việc học Quan hệ công chúng - Quan hệ quốc tế tại HUFLIT mang lại cho tôi nhiều lợi thế, trong đó có ngoại ngữ. Tôi được tiếp xúc với tiếng Anh từ lớp 1 nên khá tự tin về khả năng nghe, nói và phản xạ giao tiếp.

Hiện tại, TOEIC của tôi ở mức 680 và tôi đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện ngoại ngữ, hướng tới IELTS 8.0. Với tiếng Trung, tôi mới giao tiếp ở mức cơ bản và vẫn đang tiếp tục học.

Trong tương lai, tôi mong có cơ hội thử sức với vai trò MC song ngữ, đồng thời tận dụng khả năng ca hát để tạo thêm màu sắc cho chương trình.

- Sau những trải nghiệm đã có, anh muốn xây dựng phong cách riêng như thế nào để khán giả có thể nhận ra dấu ấn của mình?

- Tôi nghĩ thế mạnh của mình là nguồn năng lượng, khả năng dẫn dắt cảm xúc và ứng biến trên sân khấu. Tôi phù hợp với những chương trình cần sự sống động, nhiều màu sắc và khả năng tương tác với khán giả.

Tôi đã thử sức với các sự kiện cộng đồng, sự kiện nội bộ doanh nghiệp, chương trình thương mại của nhãn hàng hay những buổi tiệc cá nhân. Trong đó, hoạt náo vẫn là thế mạnh mà tôi tự tin nhất.

Tuy nhiên, tôi không muốn giới hạn bản thân trong một dạng chương trình. Tôi muốn tiếp tục rèn luyện để vừa giữ được nguồn năng lượng riêng, vừa có thể thích nghi với tính chất của từng sự kiện.

- Anh từng nói ước mơ của mình là được trình diễn trên những sân khấu lớn. Với riêng công việc MC, cột mốc nào anh muốn chinh phục trong vài năm tới?

- Từ lâu, tôi đã mong muốn được đứng trên những sân khấu lớn. Với công việc MC, mục tiêu tôi muốn chinh phục trong vài năm tới là được cầm micro tại các concert hoặc đại nhạc hội quy mô lớn, nơi mình có thể kết nối với hàng chục nghìn khán giả.

Tôi hiểu để đến được đó là một chặng đường dài, không thể đạt được trong ngày một ngày hai. Vì vậy, tôi chọn cách chia hành trình thành những cột mốc nhỏ, nghiêm túc rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua từng chương trình.

Thay vì nóng vội, tôi muốn đi từng bước vững vàng. Tôi tin những trải nghiệm tích lũy qua mỗi chương trình sẽ giúp mình tiến gần hơn đến mục tiêu đã đặt ra.