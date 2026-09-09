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Bảo Ngọc hội ngộ Top 3 Miss World 2026 tại TP HCM

Sau chung kết Miss World 2026, Bảo Ngọc gặp lại ba người đẹp dẫn đầu cuộc thi tại TP HCM.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)

Mới đây, Bảo Ngọc tham gia các hoạt động truyền thông, chia sẻ về hành trình gần một tháng tại Miss World 2026.

Nhìn lại cuộc thi, người đẹp cho biết cô nhớ những trải nghiệm qua từng phần thi và cơ hội kết nối với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

“Một tháng vừa qua với Ngọc là một hành trình rất đặc biệt. Có những thử thách khiến mình phải cố gắng nhiều hơn, nhưng đổi lại là rất nhiều trải nghiệm và kỷ niệm mà Ngọc sẽ nhớ mãi. Điều Ngọc trân trọng nhất là được gặp gỡ rất nhiều người bạn từ khắp nơi trên thế giới và được cùng mọi người trải qua một mùa Miss World thật đẹp tại Việt Nam”, Bảo Ngọc chia sẻ.

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Bảo Ngọc (thứ hai bên phải).

Cùng ngày, Hoa hậu Joheirry Mola cùng hai Á hậu Elisabeth Reynés và Taanusiya Chetty đến thăm trụ sở Công ty Sen Vàng tại TP HCM. Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam, có mặt trong buổi gặp.

Trong dịp này, bà cùng ê-kíp còn dành tặng Á hậu 2 Taanusiya Chetty một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Món quà nhỏ nhưng đầy tình cảm đã mang đến những giây phút vui vẻ, ấm áp, góp phần tạo nên một kỷ niệm đẹp cho người đẹp Malaysia trong những ngày đầu tiên đảm nhận cương vị Á hậu 2 Miss World.

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Á hậu Taanusiya Chetty (thứ hai bên trái) đón tuổi mới bên Hoa hậu Joheirry Mola, Á hậu Elisabeth Reynés và Bảo Ngọc.

Trước đó, chung kết Miss World 2026 diễn ra tối ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Joheirry Mola, đại diện Cộng hòa Dominica, đăng quang, Elisabeth Reynés của Tây Ban Nha giành danh hiệu Á hậu 1 và Taanusiya Chetty của Malaysia là Á hậu 2.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6, thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World tính đến nay.

Trong hành trình dự thi, Bảo Ngọc chiến thắng Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương, qua đó giành suất vào Top 40. Cô còn lọt Top 20 Head to Head Challenge, Top 23 Talent và Top 24 Beauty With a Purpose.

Xem video: Bảo Ngọc trong cuộc thi Miss World 2026.
#Bảo Ngọc #Miss World 2026 #Hoa hậu #Kỷ niệm #Chung kết

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