Diễn viên Thúy Nga: “Điều quan trọng là nhân vật có chân thật và chạm được đến cảm xúc của khán giả”

Sau một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình VTV, diễn viên Thúy Nga trở lại với vai Y Liên - trong bộ phim chính luận - an ninh "Trời cao nguyên xanh" vừa lên sóng VTV1.

Trong cuộc phỏng vấn với PV Tri thức và Cuộc sống, cô chia sẻ về quá trình chuẩn bị vai, những hiểu biết về văn hóa Tây Nguyên, cũng như cách cô tiếp cận sự nghiệp diễn xuất.

- Cảm xúc của chị như thế nào khi trở lại với vai Y Liên trong "Trời cao nguyên xanh"?

Được trở lại, với tôi là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi vừa háo hức, vừa có chút hồi hộp, nhưng trên hết là sự biết ơn vì vẫn có cơ hội được kể những câu chuyện mới. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là sự trở lại này gắn với một nhân vật mà tôi thực sự yêu quý - một cô gái Tây Nguyên có trái tim nhân hậu, mạnh mẽ nhưng rất giàu tình cảm.

Tôi xem sự trở lại lần này không chỉ là cơ hội gặp lại khán giả, mà còn là dịp mang đến một câu chuyện ý nghĩa. Tôi hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được những giá trị tốt đẹp mà bộ phim muốn truyền tải.

- Chị đã chuẩn bị như thế nào cho vai Y Liên?

Để hóa thân vào nhân vật, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu về văn hóa, con người và đời sống ở vùng cao để thể hiện chân thật nhất.

Trước khi bấm máy, tôi tìm hiểu phong tục, đời sống của người dân Tây Nguyên qua nhiều tư liệu, lắng nghe chia sẻ từ đạo diễn, ê-kíp và người địa phương. Mỗi vùng đất đều có nhịp sống và tâm hồn riêng. Tôi không chỉ tìm hiểu về trang phục hay cách nói chuyện, mà còn cố gắng cảm nhận tình yêu quê hương của người dân, sự gắn bó của cộng đồng với thiên nhiên. Khi hiểu được điều đó, tôi thấy mình gần với nhân vật hơn và diễn cũng tự nhiên hơn.

May mắn là trong quá trình ghi hình, tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với đồng bào nơi đây. Quan sát cách họ trò chuyện, làm việc và đối xử với nhau đã giúp tôi xây dựng nhân vật chân thực hơn.

- Trong quá trình ghi hình "Trời cao nguyên xanh", đâu là phân cảnh hoặc trải nghiệm khiến chị nhớ nhất?

Điều gây ấn tượng mạnh nhất không phải một phân cảnh riêng lẻ, mà là toàn bộ hành trình sống cùng nhân vật. Được quay giữa bối cảnh Tây Nguyên, tiếp xúc trực tiếp với con người và cuộc sống nơi đây là trải nghiệm không chỉ phục vụ cho vai diễn mà còn giúp tôi trưởng thành hơn với nghề.

- Qua nhân vật Y Liên, chị mong khán giả sẽ nhớ đến điều gì về mình cũng như về bộ phim "Trời cao nguyên xanh"?

Qua nhân vật Y Liên, tôi mong khán giả nhớ đến tôi qua những vai diễn được làm bằng sự chân thành và nghiêm túc. Nếu sau khi xem phim, mọi người nhớ nhân vật nhiều hơn nhớ đến tôi thì đó là một món quà lớn, chứng tỏ tôi đã sống thật với nhân vật.

Với bộ phim, tôi hy vọng khán giả sẽ ghi nhớ những giá trị mà phim gửi gắm: tình người, lòng dũng cảm, niềm tin vào điều đúng đắn và sự gắn bó giữa con người với Tây Nguyên. Khi xem xong, nếu còn đọng lại một cảm xúc đẹp hay một điều để suy ngẫm thì đó là thành công lớn nhất của cả ê-kíp.

- Khán giả từng ấn tượng với chị qua "Cát đỏ", khi chị sẵn sàng bảo lưu việc học và chấp nhận làm xấu mình để phục vụ vai diễn. Nhìn lại, trải nghiệm đó đã thay đổi chị như thế nào trong cách làm nghề và lựa chọn vai diễn?

Đúng là trước đây tôi từng sẵn sàng tạm gác việc học, chấp nhận làm mình khác đi về ngoại hình để phục vụ cho nhân vật. Nhưng khi nhìn lại, điều quý giá nhất không phải sự hy sinh đó, mà là một nhận thức: một diễn viên không nên quá bận tâm đến việc mình đẹp hay xấu trên màn ảnh. Điều quan trọng là nhân vật có chân thật và chạm được đến cảm xúc của khán giả.

Bây giờ khi chọn vai, tôi không còn quan tâm đến số lượng đất diễn hay hình ảnh lung linh. Tôi chú trọng vào câu chuyện, thông điệp phim và liệu nhân vật đó có cơ hội giúp tôi khám phá một khía cạnh mới hay không. Tôi ưu tiên những nhân vật có độ sâu để mỗi dự án đều giúp mình trở thành một diễn viên tốt hơn.

- Sau dấu ấn từ "Cát đỏ", chị có áp lực phải vượt qua chính mình ở những vai diễn tiếp theo, đặc biệt là Y Liên trong "Trời cao nguyên xanh"?

Tôi nghĩ áp lực là điều tất cả diễn viên đều có sau khi một vai diễn được khán giả yêu mến. Đó là áp lực tích cực, nhắc tôi phải nghiêm túc và nỗ lực hơn.

Tuy nhiên, tôi không đặt mục tiêu phải vượt qua vai cũ mà muốn vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Mỗi nhân vật có hoàn cảnh, tính cách và hành trình khác nhau nên tôi không muốn so sánh các vai diễn. Với vai Y Liên, tôi xem đó là cơ hội khám phá một màu sắc mới trong diễn xuất chứ không phải lặp lại những gì mình đã làm trước đây.

- Gần đây chị liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình. Đây có phải là giai đoạn chị muốn tăng tốc để khẳng định dấu ấn trên màn ảnh nhỏ?

Đây là giai đoạn may mắn khi tôi gặp nhiều dự án và nhiều nhân vật khác nhau. Tôi không đặt mục tiêu xuất hiện nhiều để khẳng định tên tuổi, mà mong mỗi lần xuất hiện đều có giá trị. Nếu gọi là tăng tốc, tôi xem đó là tăng tốc trong học hỏi và tích lũy kinh nghiệm chứ không phải về số lượng. Mỗi dự án đều giúp tôi trưởng thành hơn.

- Khi đảm nhận nhiều nhân vật với màu sắc khác nhau trong thời gian ngắn, chị làm thế nào để mỗi vai diễn đều có bản sắc riêng và không lặp lại chính mình?

Khi nhận vai mới, tôi luôn cố gắng quên vai cũ để bắt đầu từ con số 0. Tôi dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh sống, tính cách, mục tiêu và biến chuyển tâm lý của nhân vật. Khi hiểu họ là ai và vì sao hành động như vậy thì cách thể hiện cũng sẽ tự nhiên khác đi.

Tôi thường trao đổi nhiều với đạo diễn để thống nhất về màu sắc nhân vật. Ngoài ra, tôi quan sát cuộc sống, lắng nghe nhiều hơn và tích lũy trải nghiệm thực tế vì đó là chất liệu quý của người diễn viên.

Điều quan trọng nhất không phải cố gắng diễn khác mà là sống thật với từng nhân vật. Khi mỗi nhân vật có thế giới nội tâm, hoàn cảnh và hành trình riêng, khán giả sẽ cảm nhận được bản sắc riêng của họ.

- Sau những dự án liên tiếp, chị đặt mục tiêu gì cho chặng đường diễn xuất sắp tới? Có dạng vai hay thể loại nào chị đặc biệt muốn thử sức?

Trên con đường diễn xuất sắp tới, tôi muốn thử sức với nhiều dạng vai và màu sắc hơn, đặc biệt là dòng tâm lý xã hội, lãng mạn và hành động. Mỗi thể loại đều mang đến một thử thách riêng: tâm lý xã hội đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, lãng mạn cần sự tinh tế trong kết nối nhân vật, còn hành động yêu cầu cả thể lực lẫn kỹ năng. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội trải nghiệm những dạng vai ấy để không ngừng làm mới mình và đi xa hơn với nghề diễn.