Ôm hai con nhỏ nhảy cầu, người cha có dấu hiệu tội Giết người

Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp sau khi người này ôm hai con nhỏ nhảy cầu, khiến một bé tử vong.

Điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, khoảng 10h sáng 26/11, Tin chở theo 2 con của mình (một bé gái 2 tuổi và một bé trai 6 tuổi) bằng xe máy, di chuyển lên cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (thuộc xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) rồi bất ngờ dừng xe, bỏ lại dép và ba lô trên cầu, sau đó cùng nhảy xuống sông.

Võ Văn Tin khi bị bắt

Người dân ở bờ bắc sông Trà Khúc phát hiện sự việc, bơi ra ứng cứu, đưa hai đứa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Tuy nhiên, bé gái không qua khỏi, bé trai đang hồi phục.

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, dù nguyên nhân nào đi nữa thì hành vi tự tử mà ôm theo con cái dẫn đến gây tử vong cho con là hành vi đáng trách, đáng lên án, cần phải ngăn chặn và xử lý nghiêm để bảo vệ trẻ em, bảo vệ quyền sống, quyền con người của mỗi công dân.

Pháp luật Việt Nam không ghi nhận “quyền được chết “, tuy nhiên cũng không bắt buộc công dân “phải sống”. Quyền sống là quyền được hiến pháp và pháp luật ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ. Nếu người nào đó tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự tử mà bị phát hiện, chính quyền cũng sẽ tìm mọi cách để cứu giúp, cứu vớt, ngăn chặn. Nếu người tự tử bất thành, bản thân họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi tự kết liễu đời mình (tự tử), tự gây ra thương tích cho, tự gây ra tổn thương bản thân không được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nếu cố ý gây ra thương tích cho người khác hoặc cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác, đây là hành vi vi phạm pháp luật, bất kỳ mối quan hệ giữa người thực hiện hành vi nguy hiểm với nạn nhân là như thế nào.

Trong vụ việc này, Tin đã có hành vi tự tử và ôm hai con nhảy xuống dưới sông là hành vi giết người, nguy hiểm cho xã hội nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ở góc độ tâm lý, có thể cảm thông, thương cảm, người đàn ông này đáng thương và đáng trách. Có thể lý giải hành vi dại dột này là do yếu tố tâm lý tiêu cực, là do vấn đề nhận thức hạn chế, thiếu rèn luyện và thiếu lý trí không đủ kỹ năng cần thiết để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật, đây là hành vi vi phạm pháp luật, đáng lên án. Hành vi tự tử gây ra hoang mang trong xã hội, việc tự tử còn lôi theo hai con nhỏ là hành vi giết người, hành vi nguy hiểm cho xã hội có mục đích tước đoạt tính mạng của hai đứa trẻ vô tội nên người thực hiện hành vi này nếu còn sống sẽ bị xử lý về tội giết người, bất kể yếu tố tâm lý, nhận thức như thế nào.

Để giảm thiểu những vụ việc tự tử, đặc biệt là cha mẹ tự tử kéo theo con cái thì vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống không chỉ là vấn đề quan trọng đối với những người trẻ mà kể cả những người đã làm cha, làm mẹ cũng cần phải tăng cường giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng giải quyết các tình huống có vấn đề phải vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Khi phát hiện ra những trường hợp có tâm lý tiêu cực, những người xung quanh cần phải có sự quan tâm hỗ trợ, nếu thấy nguy hiểm cho những người khác cần báo cho chính quyền địa phương để có giải pháp ngăn chặn.