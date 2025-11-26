Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng giết người ở Vĩnh Long

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Phát và Giàu đã dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và N.V.Th., khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Hạo Nhiên

Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Tấn Phát (SN 1990) và Võ Văn Giàu (SN 2006, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 20/11, Châu Tấn Phát đến một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri. Tại đây, Phát xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

khoi-to-02-doi-tuong-ve-hanh-vi-giet-nguoi.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Bực tức, Phát gọi Võ Văn Giàu rồi cả hai mang theo hung khí, khi gặp L.T.T và N.V.Th thì Phát cầm dao tự chế chém vào đầu T, Giàu dùng dao đâm T và Th.

Sau khi được người dân can ngăn, Phát và Giàu rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng T. đã tử vong, còn Th. đang điều trị tại Bệnh viện.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an Vĩnh Long #khởi tố #bắt giam #đối tượng #giết người #mâu thuẫn

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố tài xế tông cụ ông ở Hà Tĩnh tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL 15B đoạn qua xã Yên Hoà (tỉnh Hà Tĩnh), khiến cụ ông tử vong thương tâm.

Ngày 24/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Đ.D (SN 1979, trú thôn Liên Quý, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào 16h30’ ngày 13/10, tài xế N.Đ.D điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C – 109.18 di chuyển trên quốc lộ 15B (đường 19/5 cũ) theo hướng từ xã Thiên Cầm về xã Thạch Khê.

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, nam thanh niên bị đâm trọng thương

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Trần Minh Lưng (tỉnh Đồng Nai) dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào lưng anh N.H.S, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 24/11, thông tin từ Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh Lưng (SN 1998, trú xã Phương Bình, TP Cần Thơ, là đối tượng gây án bỏ trốn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy tìm người) đang thuê trọ, lẩn trốn tại địa bàn.

Trước đó, ngày 01/08, Trần Minh Lưng khi đi hát Karaoke cùng bạn tại quán Diamond thuộc ấp Bình Lâm, xã Long Thành (Đồng Nai) đã xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.S hát cùng phòng.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng cướp tài sản ở Vĩnh Long

Thấy nạn nhân đã cao tuổi, không có khả năng chống trả, Bùi Văn Quí (tỉnh Vĩnh Long) đã tiếp cận lấy trộm điện thoại rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Quí (SN 1995, cư trú ấp An Nghĩa, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 14h, ngày 23/7, do không có tiền tiêu xài nên Bùi Văn Quí điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp An Hòa, xã Giao Long để trộm cắp tài sản.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới