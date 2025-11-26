Khởi tố 2 đối tượng giết người ở Vĩnh Long

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Phát và Giàu đã dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và N.V.Th., khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Tấn Phát (SN 1990) và Võ Văn Giàu (SN 2006, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 20/11, Châu Tấn Phát đến một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri. Tại đây, Phát xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Bực tức, Phát gọi Võ Văn Giàu rồi cả hai mang theo hung khí, khi gặp L.T.T và N.V.Th thì Phát cầm dao tự chế chém vào đầu T, Giàu dùng dao đâm T và Th.

Sau khi được người dân can ngăn, Phát và Giàu rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng T. đã tử vong, còn Th. đang điều trị tại Bệnh viện.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

