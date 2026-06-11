Dự đoán Mexico vs Nam Phi: El Tri giành 3 điểm đầu tiên

Mexico và Nam Phi sẽ mở màn World Cup 2026. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn là đối thủ khó lường trong các trận đấu lớn.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh bằng cuộc đối đầu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi trên sân Azteca huyền thoại. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, El Tri được dự báo sẽ có khởi đầu thuận lợi, dù Nam Phi luôn là đối thủ khó chịu trong những trận đấu lớn.

Mexico nhỉnh hơn về đẳng cấp

Bước vào World Cup 2026, Mexico sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm hơn đáng kể so với Nam Phi.

Trong khung thành, thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa tiếp tục góp mặt và có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup. Trước mặt anh là bộ khung quen thuộc gồm Edson Alvarez, Johan Vasquez, Cesar Montes cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

Sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Tuyến giữa của Mexico được đánh giá vượt trội với khả năng kiểm soát bóng tốt nhờ Edson Alvarez, Luis Chavez và Orbelin Pineda. Trên hàng công, Raul Jimenez vẫn là niềm hy vọng lớn nhất nhờ kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League và các giải đấu quốc tế.

Trong khi đó, Nam Phi mang tới World Cup đội hình trẻ trung hơn. Những gương mặt đáng chú ý gồm tiền vệ Teboho Mokoena, tiền đạo Lyle Foster và Percy Tau. Tuy nhiên, phần lớn cầu thủ Nam Phi đang thi đấu ở giải quốc nội hoặc các CLB tầm trung tại châu Âu nên khó sánh với kinh nghiệm của Mexico.

Một lợi thế khác của Mexico là được chơi trên sân Azteca với sức chứa hơn 80.000 khán giả. Độ cao gần 2.300 m so với mực nước biển tại Mexico City cũng là thách thức không nhỏ đối với các đội khách. Dù Nam Phi đã đến sớm để thích nghi điều kiện thi đấu, đây vẫn là yếu tố có thể ảnh hưởng tới thể lực của đại diện châu Phi.

Nam Phi không hề e ngại Mexico

Theo thống kê, hai đội từng gặp nhau 4 lần, trong đó Mexico thắng 2 trận, Nam Phi thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Đáng chú ý, ở lần gặp nhau gần nhất tại World Cup 2010, Nam Phi đã cầm hòa Mexico 1-1 trong trận khai mạc trên sân nhà. Xa hơn, Bafana Bafana từng đánh bại Mexico 2-1 tại Gold Cup 2005.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại khác rất nhiều. Mexico được thi đấu trên sân nhà và sở hữu đội hình chất lượng hơn đáng kể so với đối thủ.

Dự kiến đội hình ra sân Mexico (4-3-3): Guillermo Ochoa; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Edson Alvarez, Luis Chavez, Orbelin Pineda; Hirving Lozano, Raul Jimenez, Alexis Vega. Nam Phi (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Grant Kekana, Siyabonga Ngezana, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Percy Tau, Themba Zwane, Elias Mokwana; Lyle Foster.

Nhận định và dự đoán tỷ số

Nam Phi nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Percy Tau và Lyle Foster. Trong khi đó, Mexico chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Xét về chất lượng nhân sự, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lợi thế sân bãi, Mexico đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, áp lực của một trận khai mạc World Cup có thể khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong những phút đầu.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, Mexico đủ khả năng giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.

Dự đoán tỷ số: Mexico 2-0 Nam Phi. Cầu thủ có thể ghi bàn: Raul Jimenez, Hirving Lozano. Tỷ lệ chiến thắng dự kiến: Mexico thắng: 58% Hòa: 26% Nam Phi thắng: 16%

Một chiến thắng trong ngày khai mạc không chỉ giúp Mexico có khởi đầu thuận lợi mà còn tạo cú hích tinh thần cực lớn cho đội chủ nhà tại kỳ World Cup lịch sử trên sân Azteca.