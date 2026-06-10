Top những "sân đấu" lớn nhất phục vụ World Cup 2026

5 sân đấu dưới đây có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài tại World Cup 2026.
Anthropic cảnh báo về rủi ro AI vượt tầm kiểm soát và kêu gọi tạm dừng phát triển hệ thống AI mạnh nhất trên thế giới.
World Cup 2026 hứa hẹn mang tới những màn trình diễn đỉnh cao. Tiếc rằng năm nay sẽ không có nhiều ngôi sao khi chấn thương đã tước đi cơ hội góp mặt của họ
Tiền thưởng World Cup 2026 đạt mức kỷ lục 655 triệu USD, tăng 50% so với Qatar 2022. FIFA sẽ phân chia khoản tiền này cho 48 đội tuyển ra sao?
U19 Thái Lan gián tiếp giúp U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết khi thắng ngược U19 Malaysia 3-2 ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6.
Nữ xạ thủ trẻ Phí Thanh Thảo giành HCV cá nhân và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam lập thành tích 3 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ, cùng 3 kỷ lục mới.
Chỉ 3 ngày trước World Cup 2026, Kansas xảy ra vụ xả súng khiến 9 người thương tích gần khu vực đội tuyển Anh chuẩn bị thi đấu.
Cuộc đua căng thẳng tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam đối đầu U19 Indonesia trong trận quyết định suất đi tiếp.
World Cup 2026 không chỉ mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới mà còn là sân khấu cho hàng loạt cột mốc tưởng chừng bất tử bị xô đổ.
FIFA cập nhật danh sách vật dụng cấm, trong đó chai nước cá nhân bị cấm hoàn toàn, gây tranh cãi về an toàn và sức khỏe người hâm mộ.
Trái bóng TRIONDA của World Cup 2026 là một "trợ lý công nghệ". Từ con chip siêu nhỏ hỗ trợ trọng tài đến thiết kế khí động học tối ưu.
Maja Chwalinska viết nên câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026 khi tay vợt hạng 114 thế giới lần đầu góp mặt ở chung kết Grand Slam.
Sự góp mặt của các ứng viên vô địch cùng nhiều đội bóng giàu tham vọng khiến vòng bảng World Cup 2026 hứa hẹn bùng nổ với những trận cầu đỉnh cao.
U19 Việt Nam thắng đậm Myanmar, tạo dấu ấn lớn và gửi thông điệp cảnh báo tới U19 Indonesia trong giải U19 Đông Nam Á 2026.
Yemen vượt qua Lebanon giành vé dự Asian Cup 2027, mở ra cơ hội cho tuyển Việt Nam tiến sâu tại giải đấu lớn nhất châu Á.
Sau 10.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha là đội tuyển có nhiều cơ hội đăng quang World Cup 2026 nhất, vượt Pháp, Anh và Argentina.
Thất bại tệ hại ở hai kỳ World Cup liên tiếp đã làm tổn hại vị thế của bóng đá Đức và mọi thứ được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn với tuyển Đức tại Bắc Mỹ.
Không chỉ tái xuất World Cup 2026 với vai trò bình luận viên cho FOX Sports, Zlatan Ibrahimović còn gây chú ý bởi bộ sưu tập Rolex đắt giá.
World Cup 2026 sẽ ứng dụng drone cứu hộ mang máy sốc tim và thiết bị y tế lên khán đài, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu cho khán giả gặp sự cố.
Bức tượng khổng lồ cao 21 mét của Lionel Messi bị tháo dỡ sau khi các cơ quan chức năng tại Ấn Độ xác định công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng.
Với hạ tầng nâng cấp toàn diện và sức chứa hơn 45.000 chỗ, BMO Field đã hoàn tất chuẩn bị để viết nên chương mới cho lịch sử bóng đá Canada tại World Cup 2026.
World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng nỗi lo nhân viên xin nghỉ phép, làm việc giảm năng suất được dự báo có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp.