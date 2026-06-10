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Top những "sân đấu" lớn nhất phục vụ World Cup 2026

Thể thao

Top những "sân đấu" lớn nhất phục vụ World Cup 2026

5 sân đấu dưới đây có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài tại World Cup 2026.

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