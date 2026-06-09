Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Tổ trọng tài người Brazil cầm còi trận khai mạc World Cup 2026

Tổ trọng tài gồm 100% người Brazil sẽ cầm còi trận khai mạc FIFA World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi.

Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Mỹ
Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Mỹ

Theo tờ The Hindu (Ấn Độ), trọng tài Brazil Wilton Sampaio sẽ là người bắt chính trận khai mạc trong khi 2 đồng hương Bruno Pires và Bruno Boschilia được giao trọng tài biên cho ông trong cuộc đối đầu khai màn bảng A diễn ra ngày 11/6.

Trong trận mở màn, chủ nhà Mexico sẽ đối đầu với Nam Phi. Đây là cuộc chạm trán đặc biệt gợi lại quá khứ. Cách đây 16 năm, cũng vào ngày 11/6/2010, Mexico và Nam Phi đã đá khai màn World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Phi. Trên sân Soccer City ở Johannesburg, hai đội hòa nhau 1-1.

Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại “thánh địa” Estadio Azteca ở Mexico City. Đây là nơi từng chứng kiến huyền thoại Pelé nâng cao chiếc cúp vàng năm 1970 và “cậu bé vàng” Diego Maradona thăng hoa năm 1986.

FIFA đã huy động lực lượng trọng tài đông nhất từ trước đến nay cho World Cup 2026, gồm 52 trọng tài chính và 88 trọng tài biên. Việc số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2026 tăng từ 32 lên 48 đội cũng kéo theo nhu cầu mở rộng lực lượng trọng tài.

Danh tính tổ trọng tài điều khiển mỗi trận đấu thường được công bố trước thời điểm diễn ra trận đấu từ hai đến ba ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã từ chối cho nhập cảnh một trọng tài Somalia, người dự kiến tham gia điều hành các trận đấu tại FIFA World Cup 2026.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 8/6 xác nhận với Al Jazeera rằng ông Omar Artan không được phép nhập cảnh sau khi đến Nam Florida hôm 6/6.

Theo DHS, trọng tài Artan được xác định "không đủ điều kiện nhập cảnh do các quan ngại trong quá trình thẩm tra" và bị từ chối nhập cảnh. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết.

Việc trọng tài Artan có mặt tại Mỹ cho thấy ông đã được cấp thị thực hợp lệ trước khi khởi hành. Somalia nằm trong danh sách các quốc gia bị chịu lệnh hạn chế nhập cảnh do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/the-thao/to-trong-tai-nguoi-brazil-cam-coi-tran-khai-mac-world-cup-2026-20260609202013140.htm
#Tổ trọng tài #người Brazil #trận khai mạc #FIFA World Cup 2026 #Mexico #Nam Phi

Bài liên quan

Thể thao

Trọng tài điều khiển World Cup 2026 người Somalia bị Mỹ từ chối nhập cảnh

Trọng tài Omar Artan của FIFA bị Mỹ từ chối nhập cảnh trước thềm World Cup 2026, làm dấy lên lo ngại về chính sách nhập cư ảnh hưởng tổ chức giải đấu.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), trọng tài Omar Artan đã bị chặn lại tại sân bay Miami sau khi bay từ Istanbul tới Mỹ vào cuối tuần qua. Nhà chức trách Mỹ cho biết ông Artan bị xác định là "không đủ điều kiện nhập cảnh" do những lo ngại liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh, song không nêu chi tiết cụ thể.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận đã được thông báo về quyết định này và cho biết tình trạng phân công làm nhiệm vụ của trọng tài Omar Artan hiện chưa thay đổi. FIFA cũng nhấn mạnh rằng việc cấp thị thực và cho phép nhập cảnh cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ nước chủ nhà.

Xem chi tiết

Thể thao

Đội tuyển Thụy Sĩ cảnh báo về rắn độc tại nơi tập luyện World Cup 2026

Các cầu thủ Thụy Sĩ được cảnh báo về sự hiện diện của rắn đuôi chuông độc quanh khu vực tập luyện ở California, Mỹ, trong quá trình chuẩn bị thi đấu.

Đại diện châu Âu hiện đang tập luyện tại khuôn viên Học viện Do Thái San Diego, bang California (Mỹ), nơi được lựa chọn làm đại bản doanh trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, khu vực này cũng là môi trường sinh sống tự nhiên của nhiều loài rắn đuôi chuông có nọc độc.

Để đảm bảo an toàn, ban quản lý đội tuyển đã phổ biến các hướng dẫn xử lý khi bắt gặp rắn, đồng thời cung cấp sơ đồ những khu vực cần tránh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.

Xem chi tiết

Thể thao

Top 10 hậu vệ đáng xem nhất tại World Cup 2026

Từ Gabriel đến Pacho, các hậu vệ hàng đầu thế giới chuẩn bị trình diễn phong độ đỉnh cao, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải đấu.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu dành cho những tiền đạo thượng hạng hay các ngôi sao tấn công hào nhoáng. Giải đấu diễn ra trên đất Bắc Mỹ mùa hè này còn là nơi quy tụ những hậu vệ xuất sắc nhất hành tinh. Chúng ta cùng xem họ là ai?

1. Gabriel (Brazil)

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới