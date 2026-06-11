Điều đặc biệt trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico không chỉ mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử chưa từng có.

Sau hơn ba thập kỷ, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã trở lại Bắc Mỹ. Nhưng trước khi trái bóng chính thức lăn trên sân Azteca trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới hướng sự chú ý tới lễ khai mạc World Cup 2026 – sự kiện được đánh giá mang nhiều dấu ấn lịch sử nhất trong hơn 90 năm tồn tại của giải đấu.

Rạng sáng ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam), lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mexico.

Không chỉ mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, lễ khai mạc tại Mexico còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của bóng đá thế giới khi sân vận động Azteca trở thành địa điểm đầu tiên trong lịch sử tổ chức lễ khai mạc của ba kỳ World Cup khác nhau.

Azteca – sân khấu của những huyền thoại

Đối với người hâm mộ bóng đá, Azteca không đơn thuần là một sân vận động.

Đây là nơi chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Tại đây, vua bóng đá Pelé cùng đội tuyển Brazil đăng quang năm 1970. Cũng trên mặt cỏ ấy, Diego Maradona đã tạo nên hai bàn thắng đi vào lịch sử trong trận tứ kết gặp Anh tại World Cup 1986, bao gồm "Bàn tay của Chúa" và pha solo được FIFA bình chọn là "Bàn thắng thế kỷ".

SVĐ Azteca sẽ có lần thứ 3 tổ chức lễ khai mạc World Cup (1970, 1986, 2026).

World Cup 2026 giúp Azteca tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới tổ chức các trận đấu World Cup ở ba kỳ khác nhau: 1970, 1986 và 2026. Đặc biệt hơn, nơi đây cũng là sân đầu tiên tổ chức ba trận khai mạc World Cup.

Không nhiều công trình thể thao trên thế giới có thể kể lại câu chuyện của bóng đá hiện đại như Azteca. Chính vì vậy, việc FIFA lựa chọn nơi đây cho trận khai mạc được xem như sự kết nối giữa quá khứ huy hoàng và tương lai của môn thể thao vua.

World Cup đầu tiên có ba lễ khai mạc

Một trong những điểm đặc biệt nhất của World Cup 2026 là việc giải đấu được đồng tổ chức bởi ba quốc gia gồm Mexico, Mỹ và Canada.

Để phản ánh tính chất chưa từng có này, FIFA lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức ba lễ khai mạc riêng biệt tại ba nước chủ nhà. Mexico là quốc gia mở màn chuỗi sự kiện, trước khi Canada và Mỹ tiếp tục tổ chức các chương trình khai mạc của riêng mình trong những ngày tiếp theo.

Theo FIFA, các lễ khai mạc được xây dựng trên một chủ đề chung nhằm tôn vinh sự đoàn kết, đa dạng văn hóa và sức mạnh kết nối của bóng đá. Thông điệp xuyên suốt là "Football Unites the World" (Bóng đá đoàn kết thế giới).

Điều này khiến World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá mà còn là sự kiện văn hóa mang tầm toàn cầu.

Bản hòa ca của âm nhạc và bản sắc Mexico

Lễ khai mạc tại Mexico City được dàn dựng như một bức tranh văn hóa sống động, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Mỹ Latinh với hơi thở hiện đại.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Mexico và quốc tế như Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean và Tyla. Các tiết mục được thiết kế nhằm tôn vinh bản sắc Mexico, đồng thời thể hiện tinh thần cởi mở, hội nhập của quốc gia chủ nhà.

Sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Bên cạnh âm nhạc, lễ khai mạc còn tái hiện những hình ảnh mang tính biểu tượng của Mexico như nền văn minh Aztec, văn hóa dân gian, nghệ thuật đường phố và niềm đam mê bóng đá đã ăn sâu trong đời sống người dân.

Đó không chỉ là màn trình diễn giải trí mà còn là lời giới thiệu đầy tự hào của Mexico với hàng tỷ khán giả trên khắp thế giới.

Mở màn cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, tăng từ 32 đội ở các giải trước.

Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ, biến đây thành kỳ World Cup lớn nhất từ trước đến nay xét về số đội tham dự, số trận đấu và quy mô tổ chức.

Vì vậy, lễ khai mạc tại Mexico không chỉ đơn thuần là sự khởi đầu của một giải bóng đá, mà còn là cánh cửa mở ra chương mới trong lịch sử World Cup.

Từ sân Azteca huyền thoại, nơi Pelé và Maradona từng viết nên những trang sử vàng, FIFA muốn gửi đi thông điệp rằng bóng đá đang bước vào một kỷ nguyên mới: rộng mở hơn, đa dạng hơn và toàn cầu hơn.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến lễ khai mạc World Cup 2026 được xem là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử môn thể thao vua – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ dưới ánh đèn của sân Azteca.