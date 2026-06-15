Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Dự đoán Ả Rập Xê-út vs Uruguay: Đại diện Nam Mỹ áp đảo?

Uruguay được đánh giá nhỉnh hơn Ả Rập Xê-út ở trận ra quân bảng H World Cup 2026 nhờ sở hữu dàn sao chất lượng và giàu kinh nghiệm thi đấu.

Thiên Anh

Cuộc đối đầu giữa Ả Rập Xê-út và Uruguay trên sân Miami Stadium là một trong những trận đấu đáng chú ý của bảng H World Cup 2026. Trong khi đại diện châu Á tiếp tục nuôi hy vọng tái hiện những bất ngờ như từng làm được trước Argentina tại World Cup 2022, Uruguay mang đến giải đấu đội hình giàu chất lượng với mục tiêu tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xét về tương quan lực lượng, Uruguay được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Ả Rập Xê-út luôn là đối thủ khó chịu nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Ả Rập Xê-út vs Uruguay

Bảng đấu: Bảng H World Cup 2026

Địa điểm: Miami Stadium (Miami, Mỹ)

Thời gian: 05h00 ngày 16/06/2026

Ả Rập Xê-út đặt niềm tin vào sức trẻ

Sau chiến tích đánh bại Argentina tại World Cup 2022, bóng đá Ả Rập Xê-út tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ nhờ sự đầu tư lớn từ Saudi Pro League.

Đội hình hiện tại vẫn duy trì nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Salem Al-Dawsari, Mohammed Kanno, Hassan Tambakti và Saud Abdulhamid. Đây là những cầu thủ đã nhiều năm sát cánh cùng nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia.

download-10.png
Ả Rập Xê-út đặt niềm tin vào sức trẻ

Salem Al-Dawsari tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền vệ thuộc biên chế Al Hilal sở hữu kỹ thuật tốt, khả năng tạo đột biến cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Điểm mạnh của Ả Rập Xê-út nằm ở sự gắn kết, tốc độ trong các tình huống phản công và tinh thần thi đấu rất khó bị đánh bại. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là sự chênh lệch về chất lượng cầu thủ khi so sánh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.

Uruguay sở hữu dàn sao chất lượng

Uruguay tiếp tục là một trong những thế lực đáng gờm của bóng đá Nam Mỹ.

Đội bóng áo xanh da trời bước vào World Cup 2026 với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Federico Valverde hiện là thủ lĩnh nơi tuyến giữa với khả năng công thủ toàn diện. Bên cạnh đó, Ronald Araujo vẫn là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự.

download-11.png
Uruguay sở hữu dàn sao chất lượng

Trên hàng công, Darwin Nunez được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu sau khi Luis Suarez và Edinson Cavani dần lui về phía sau. Ngoài ra, những cái tên như Facundo Pellistri, Manuel Ugarte hay Maximiliano Araujo giúp Uruguay sở hữu chiều sâu lực lượng rất đáng nể.

Điểm mạnh lớn nhất của Uruguay là khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái cực nhanh. Dưới thời HLV Marcelo Bielsa, đại diện Nam Mỹ còn được nâng cấp đáng kể về khả năng pressing và tốc độ triển khai bóng.

Lịch sử đối đầu

Hai đội từng gặp nhau tại vòng bảng World Cup 2018.

Khi đó Uruguay giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Luis Suarez.

Ngoài trận đấu kể trên, Ả Rập Xê-út và Uruguay không có nhiều cơ hội đối đầu trong lịch sử. Thành tích đối đầu nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Nam Mỹ.

Dự kiến đội hình ra sân

Ả Rập Xê-út (4-2-3-1)

Ahmed Al-Kassar; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Lajami, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kanno, Ali Al-Hassan; Firas Al-Buraikan, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari; Abdullah Al-Hamdan.

Uruguay (4-3-3)

Sergio Rochet; Nahitan Nandez, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Mathias Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolas de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Nunez, Maximiliano Araujo.

Dự đoán kết quả

Uruguay được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận thông qua bộ ba Valverde, Ugarte và De la Cruz.

Trong khi đó, Ả Rập Xê-út sẽ tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công từ Salem Al-Dawsari. Nếu giữ được sự tập trung, đội bóng châu Á hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp cùng khả năng tận dụng cơ hội của Darwin Nunez có thể giúp Uruguay giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số

Ả Rập Xê-út 1-2 Uruguay

Tỷ lệ dự đoán

Uruguay thắng: 60%

Hòa: 24%

Ả Rập Xê-út thắng: 16%

Một chiến thắng sẽ giúp Uruguay tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng H, nơi còn có sự góp mặt của Tây Ban Nha và Cabo Verde.

#Ả Rập Xê-út vs Uruguay #Nhận định Ả Rập Xê-út vs Uruguay #World Cup 2026 #Bảng H World Cup 2026 #Dự đoán Ả Rập Xê-út vs Uruguay #dự đoán world cup

Bài liên quan

Thể thao

Dự đoán Thụy Điển vs Tunisia: Đại diện Bắc Âu nhỉnh hơn ngày ra quân

Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn Tunisia ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Thụy Điển vs Tunisia

Bảng đấu: Bảng F World Cup 2026

Địa điểm: Monterrey Stadium (Monterrey, Mexico)

Thời gian: 09h00 ngày 15/06/2026

Bảng F World Cup 2026 tiếp tục sôi động với cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Tunisia trên sân Monterrey Stadium. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out khi cả hai đội đều không được đánh giá cao bằng Hà Lan nhưng hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh vị trí thứ hai của bảng đấu.

Xem chi tiết

Thể thao

Dự đoán Bờ Biển Ngà vs Ecuador: Cuộc chiến cân bằng tại bảng E World Cup 2026

Bờ Biển Ngà và Ecuador được đánh giá khá cân bằng ở trận ra quân bảng E World Cup 2026, nơi cuộc chiến tuyến giữa có thể quyết định kết quả.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Bảng đấu: Bảng E World Cup 2026

Địa điểm: Philadelphia Stadium (Philadelphia, Mỹ)

Thời gian: 06h00 ngày 15/06/2026

Sau màn ra quân của Đức trước Curaçao, bảng E World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador trên sân Philadelphia Stadium. Đây được đánh giá là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành tấm vé còn lại vào vòng knock-out khi Đức được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng.

Xem chi tiết

Thể thao

Dự đoán Hà Lan vs Nhật Bản: Đại chiến hấp dẫn tại bảng F World Cup 2026

Hà Lan và Nhật Bản tạo nên cặp đấu đáng chú ý tại bảng F World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhưng khó có trận đấu dễ dàng.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Hà Lan vs Nhật Bản

Bảng đấu: Bảng F World Cup 2026

Địa điểm: Dallas Stadium (Dallas, Mỹ)

Thời gian: 03h00 ngày 15/06/2026

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận mở màn bảng F World Cup 2026 là cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Nhật Bản trên sân Dallas Stadium. Đây được xem là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá giàu bản sắc, nơi sức mạnh, thể hình và kinh nghiệm của Hà Lan đối đầu với tốc độ, kỹ thuật cùng tính kỷ luật của đại diện châu Á.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới