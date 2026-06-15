Dự đoán Ả Rập Xê-út vs Uruguay: Đại diện Nam Mỹ áp đảo?

Uruguay được đánh giá nhỉnh hơn Ả Rập Xê-út ở trận ra quân bảng H World Cup 2026 nhờ sở hữu dàn sao chất lượng và giàu kinh nghiệm thi đấu.

Cuộc đối đầu giữa Ả Rập Xê-út và Uruguay trên sân Miami Stadium là một trong những trận đấu đáng chú ý của bảng H World Cup 2026. Trong khi đại diện châu Á tiếp tục nuôi hy vọng tái hiện những bất ngờ như từng làm được trước Argentina tại World Cup 2022, Uruguay mang đến giải đấu đội hình giàu chất lượng với mục tiêu tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xét về tương quan lực lượng, Uruguay được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Ả Rập Xê-út luôn là đối thủ khó chịu nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Thông tin trận đấu Trận đấu: Ả Rập Xê-út vs Uruguay Bảng đấu: Bảng H World Cup 2026 Địa điểm: Miami Stadium (Miami, Mỹ) Thời gian: 05h00 ngày 16/06/2026

Ả Rập Xê-út đặt niềm tin vào sức trẻ

Sau chiến tích đánh bại Argentina tại World Cup 2022, bóng đá Ả Rập Xê-út tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ nhờ sự đầu tư lớn từ Saudi Pro League.

Đội hình hiện tại vẫn duy trì nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Salem Al-Dawsari, Mohammed Kanno, Hassan Tambakti và Saud Abdulhamid. Đây là những cầu thủ đã nhiều năm sát cánh cùng nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ả Rập Xê-út đặt niềm tin vào sức trẻ

Salem Al-Dawsari tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền vệ thuộc biên chế Al Hilal sở hữu kỹ thuật tốt, khả năng tạo đột biến cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Điểm mạnh của Ả Rập Xê-út nằm ở sự gắn kết, tốc độ trong các tình huống phản công và tinh thần thi đấu rất khó bị đánh bại. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là sự chênh lệch về chất lượng cầu thủ khi so sánh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.

Uruguay sở hữu dàn sao chất lượng

Uruguay tiếp tục là một trong những thế lực đáng gờm của bóng đá Nam Mỹ.

Đội bóng áo xanh da trời bước vào World Cup 2026 với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Federico Valverde hiện là thủ lĩnh nơi tuyến giữa với khả năng công thủ toàn diện. Bên cạnh đó, Ronald Araujo vẫn là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự.

Uruguay sở hữu dàn sao chất lượng

Trên hàng công, Darwin Nunez được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu sau khi Luis Suarez và Edinson Cavani dần lui về phía sau. Ngoài ra, những cái tên như Facundo Pellistri, Manuel Ugarte hay Maximiliano Araujo giúp Uruguay sở hữu chiều sâu lực lượng rất đáng nể.

Điểm mạnh lớn nhất của Uruguay là khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái cực nhanh. Dưới thời HLV Marcelo Bielsa, đại diện Nam Mỹ còn được nâng cấp đáng kể về khả năng pressing và tốc độ triển khai bóng.

Lịch sử đối đầu

Hai đội từng gặp nhau tại vòng bảng World Cup 2018.

Khi đó Uruguay giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Luis Suarez.

Ngoài trận đấu kể trên, Ả Rập Xê-út và Uruguay không có nhiều cơ hội đối đầu trong lịch sử. Thành tích đối đầu nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Nam Mỹ.

Dự kiến đội hình ra sân Ả Rập Xê-út (4-2-3-1) Ahmed Al-Kassar; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Ali Lajami, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kanno, Ali Al-Hassan; Firas Al-Buraikan, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari; Abdullah Al-Hamdan. Uruguay (4-3-3) Sergio Rochet; Nahitan Nandez, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Mathias Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolas de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Nunez, Maximiliano Araujo.

Dự đoán kết quả

Uruguay được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận thông qua bộ ba Valverde, Ugarte và De la Cruz.

Trong khi đó, Ả Rập Xê-út sẽ tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công từ Salem Al-Dawsari. Nếu giữ được sự tập trung, đội bóng châu Á hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp cùng khả năng tận dụng cơ hội của Darwin Nunez có thể giúp Uruguay giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số

Ả Rập Xê-út 1-2 Uruguay

Tỷ lệ dự đoán

Uruguay thắng: 60%

Hòa: 24%

Ả Rập Xê-út thắng: 16%

Một chiến thắng sẽ giúp Uruguay tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng H, nơi còn có sự góp mặt của Tây Ban Nha và Cabo Verde.