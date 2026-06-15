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Thể thao

Dự đoán Iran vs New Zealand: Đại diện châu Á sáng cửa giành 3 điểm

Iran được đánh giá cao hơn New Zealand ở trận ra quân bảng G World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng đội hình vượt trội.

Thiên Anh

Iran và New Zealand sẽ chạm trán nhau trong trận đấu thuộc lượt mở màn bảng G World Cup 2026 trên sân Los Angeles Stadium. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để cả hai đội hướng tới điểm số đầu tiên trước khi phải đối đầu những đối thủ mạnh hơn là Bỉ và Ai Cập ở các lượt trận tiếp theo.

Xét về tương quan lực lượng, Iran được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu World Cup cùng dàn cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Tuy nhiên, New Zealand luôn là đội bóng khó chịu với thể hình, thể lực và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Iran vs New Zealand

Bảng đấu: Bảng G World Cup 2026

Địa điểm: Los Angeles Stadium (Los Angeles, Mỹ)

Thời gian: 08h00 ngày 16/06/2026

Iran sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm

Iran tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á trong nhiều năm qua. Đội bóng Tây Á thường xuyên góp mặt tại các kỳ World Cup và sở hữu lối chơi rất khó chịu.

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Iran sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm

Trên hàng công, niềm hy vọng lớn nhất vẫn là Mehdi Taremi. Tiền đạo này sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng, kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và thường xuyên tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh, Saman Ghoddos hay Saeid Ezatolahi là những cái tên giàu kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Điểm mạnh của Iran nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn, tinh thần thi đấu kỷ luật và sự hiệu quả trong các pha phản công. Đây cũng là đội bóng từng gây rất nhiều khó khăn cho các ông lớn tại các kỳ World Cup gần đây.

New Zealand đặt niềm tin vào sức mạnh tập thể

Việc giành vé dự World Cup 2026 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của bóng đá New Zealand trong khu vực châu Đại Dương.

Dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng, New Zealand vẫn có những gương mặt đáng chú ý như Chris Wood, Liberato Cacace, Matt Garbett và Marko Stamenic.

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New Zealand đặt niềm tin vào sức mạnh tập thể

Trong đó, Chris Wood là thủ lĩnh hàng công với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại Premier League. Tiền đạo kỳ cựu này sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng thủ Iran nhờ khả năng không chiến và dứt điểm trong vòng cấm.

Điểm mạnh của New Zealand là nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp bóng bổng và lối chơi tập thể gắn kết. Tuy nhiên, hạn chế của đại diện châu Đại Dương là khả năng kiểm soát bóng và sự sáng tạo ở khu vực giữa sân.

Dự kiến đội hình ra sân

Iran (4-2-3-1)

Alireza Beiranvand; Sadegh Moharrami, Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanaani, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Roozbeh Cheshmi; Alireza Jahanbakhsh, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi; Mehdi Taremi.

New Zealand (4-3-3)

Max Crocombe; Tim Payne, Tommy Smith, Michael Boxall, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Matt Garbett, Joe Bell; Elijah Just, Chris Wood, Ben Waine.

Dự đoán kết quả

Iran được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng tổ chức chiến thuật tốt.

Trong khi đó, New Zealand nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và tận dụng tối đa các tình huống bóng bổng hướng đến Chris Wood.

Nếu Mehdi Taremi và các đồng đội duy trì được khả năng kiểm soát thế trận, đại diện châu Á hoàn toàn đủ sức giành chiến thắng trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số

Iran 2-0 New Zealand

Tỷ lệ dự đoán

Iran thắng: 57%

Hòa: 26%

New Zealand thắng: 17%

Ba điểm trước New Zealand sẽ giúp Iran tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out tại bảng G World Cup 2026.

#Iran vs New Zealand #Nhận định Iran vs New Zealand #World Cup 2026 #Bảng G World Cup 2026 #Dự đoán Iran vs New Zealand

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