Nghiên cứu chứng minh xông hơi giúp tăng cường miễn dịch

Một nghiên cứu mới của Phần Lan cho thấy, việc xông hơi có thể tạm thời đưa thêm bạch cầu vào máu, giúp cơ thể phát hiện và phản ứng với các tác nhân gây bệnh và bệnh tật.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một buổi xông hơi 30 phút làm tăng số lượng mọi loại bạch cầu lưu thông trong máu. Giữa buổi xông hơi, những người tham gia đã được làm mát cơ thể bằng vòi hoa sen nước lạnh.

30 phút xông hơi có thể khiến hệ miễn dịch được tăng cường.

Nồng độ bạch cầu trung tính và bạch cầu lympho, hai thành phần quan trọng của hệ miễn dịch, đã trở lại mức bình thường trong khoảng 30 phút sau khi kết thúc liệu trình xông hơi.

"Điều này có thể cho thấy rằng việc tắm xông hơi giúp huy động thêm bạch cầu từ các mô vào máu, sau đó chúng được tái hấp thu khi kết thúc buổi tắm. Việc giải phóng bạch cầu định kỳ vào máu như vậy rất có lợi, vì một khi rời khỏi nơi dự trữ, chúng sẽ có khả năng tuần tra cơ thể và phản ứng với các tác nhân gây bệnh tốt hơn", Ilkka Heinonen, nghiên cứu viên của Viện Hàn lâm tại Đại học Turku cho biết.

Hiện tượng này tương tự sự giải phóng bạch cầu xảy ra trong quá trình tập thể dục. Bằng cách đưa nhiều tế bào này vào tuần hoàn, cơ thể có thể cải thiện khả năng giám sát miễn dịch và tăng cường khả năng phản ứng với các mối đe dọa tiềm tàng.

Các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm tra một số cytokine, các phân tử tín hiệu giúp điều phối hoạt động miễn dịch. Nhìn chung, tắm xông hơi chỉ tạo ra những thay đổi nhỏ trong mức độ trung bình của các cytokine lưu thông trong máu.

Tuy nhiên, phản ứng của từng cytokine dường như phụ thuộc một phần vào mức độ tăng nhiệt độ cơ thể của người tham gia trong suốt buổi xông hơi.

Nhiệt độ từ phòng xông hơi giúp giải phóng nhiều bạch cầu hơn tham gia "tuần tra" bên trong cơ thể.

Việc sử dụng phòng xông hơi thường xuyên trước đây đã được chứng minh là có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe. Những thay đổi miễn dịch tạm thời được quan sát thấy trong nghiên cứu này có thể giúp các nhà khoa học hiểu được một số quá trình sinh học đằng sau những mối liên hệ đó.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng thí nghiệm chỉ đo lường tác động tức thời của một lần xông hơi. Kết quả nghiên cứu không thể xác định liệu việc xông hơi nhiều lần có tạo ra những thay đổi lâu dài về chức năng miễn dịch hoặc sức khỏe lâu dài hay không.