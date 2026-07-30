Nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã có một cuộc gặp "tuyệt vời" với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

AP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã có một cuộc gặp “tuyệt vời” với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/7. Đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, tạo cơ hội cho ông Netanyahu xoa dịu những căng thẳng trong quan hệ song phương.

“Khi tôi nói tuyệt vời, tôi không có ý nói một cách hời hợt. Đó là một cuộc trò chuyện với sự hợp tác đầy đủ, hỗ trợ lẫn nhau, với sự hiểu biết về mục tiêu chung là đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng các mục tiêu khác”, ông Netanyahu phát biểu.

Mỹ nói cuộc họp "tích cực và hiệu quả"

Cuộc họp kín kéo dài gần một tiếng rưỡi và được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả là “tích cực và hiệu quả”. Vài giờ sau cuộc gặp, ông Trump đăng trên mạng xã hội nói rằng đây là một “cuộc gặp rất tốt đẹp” với “nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận”, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Cuộc gặp trực tiếp diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đều đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước. Ông Netanyahu đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới và gặp khó khăn một phần do mối quan hệ với ông Trump ngày càng xấu đi. Trong khi đó, ông Trump chịu sức ép phải chấm dứt cuộc chiến (với Iran) vốn đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và đẩy giá cả tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Donald Trump (phải) lắng nghe Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 29/12/2025. Ảnh: AP/Alex Brandon.

Theo thông báo của quân đội Mỹ, vào cuối ngày 28/7, Iran đã phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi của cuộc chiến bằng việc phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Tất cả tên lửa của Iran đều đã bị đánh chặn thành công.

Một quan chức Israel giấu tên được thông báo về cuộc họp tại Nhà Trắng cho biết ông Netanyahu đã nói rõ với ông Trump và nội các rằng nếu Iran tấn công Israel, họ sẽ đáp trả, nhưng ngoài điều đó, Israel sẽ tin tưởng vào quyết định của Tổng thống Mỹ về các bước tiếp theo.

Quan chức Israel cho biết thêm ông Netanyahu khẳng định Israel luôn chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, nhưng cũng hiểu rằng Washington có lịch trình và cân nhắc riêng, bao gồm cả việc các quốc gia đồng minh trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng nếu Mỹ leo thang quân sự.

Dù trước cuộc gặp có dấu hiệu căng thẳng, ông Netanyahu sau đó đã bày tỏ sự hài lòng trên Instagram, nhấn mạnh rằng cuộc gặp có sự tham dự của “toàn bộ đội ngũ cấp cao” của ông Trump.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người từng có những phát biểu chỉ trích Israel, cũng tham dự cuộc họp này.

Được biết, Thủ tướng Netanyahu cùng ông Trump và ông Vance đã tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, nơi nhà lãnh đạo Israel được nhìn thấy trò chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã gặp ông Trump trước đó trong ngày.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái, liên minh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi cùng phát động cuộc chiến vào cuối tháng 2, hai bên thể hiện sự đoàn kết. Tuy nhiên, khi Iran đáp trả - phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các căn cứ Mỹ và các tòa nhà cao tầng ở vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz - ông Trump chịu áp lực lớn từ cả trong nước lẫn các đồng minh khu vực yêu cầu chấm dứt xung đột.

Kể từ đó, ông Netanyahu, người muốn tiếp tục cuộc chiến chống lại Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, dường như bị gạt ra ngoài lề khi ông Trump tìm kiếm một thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Quyền quyết định bước tiếp theo với Iran thuộc về ông Trump

“Mỹ đang nói rõ với Israel rằng họ mới là bên 'điều hành' cuộc chiến. Ai cũng thấy rõ Israel đã bị đẩy xuống ghế sau”, nhà báo, nhà phân tích chính trị Israel Amit Segal bình luận trên tờ Israel Hayom hôm 27/7.

Thủ tướng Netanyahu ngày 26/7 cho hay, trong nhiều khía cạnh, cách thức xử lý và bước đi tiếp theo với Iran thuộc quyền quyết định của Tổng thống Mỹ.

"Nếu ông Trump đạt được mục tiêu mà không cần tái diễn giao tranh quân sự cường độ cao, điều đó rất tốt. Tại sao không? Nhưng dù thế nào đi nữa, họ (Iran) phải chấm dứt chương trình hạt nhân của mình", ông Netanyahu nói.

Quan chức Israel cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel cũng đã thảo luận về thỏa thuận khung mà Mỹ và Israel đã ký với Lebanon liên quan đến cuộc chiến Israel-Hezbollah, cũng như việc mở rộng Hiệp định Abraham.

Tại Lebanon, nơi quân đội Israel kiểm soát phần lớn miền nam, Israel đã đồng ý cho quân đội Lebanon triển khai tới một số ngôi làng như một phần của “chương trình thí điểm” nhằm kiểm tra khả năng đảm bảo an ninh tại các khu vực từng do Hezbollah kiểm soát.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra vào tuần tới tại Rome, tập trung vào việc mở rộng chương trình này.

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