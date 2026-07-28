Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện loại enzyme tiêu diệt DNA tế bào ung thư

Các nhà khoa học đã khai thác một loại enzyme CRISPR đặc biệt để chống lại ung thư bằng cách phá vỡ DNA trong các tế bào ung thư, khiến chúng tự hủy diệt.

Tuệ Minh

Enzyme này có thể được lập trình để nhận diện một loại RNA thông tin cụ thể, chẳng hạn như loại do tế bào ung thư tạo ra. Khi enzyme tìm thấy mục tiêu nó sẽ cắt nhỏ bộ gen của tế bào thành từng mảnh.

targeting-cancer.jpg
Loại enzyme CRISPR có thể nhắm mục tiêu vào tế bào ung thư và phá hủy chúng.

Phương pháp phân mảnh DNA, được báo cáo trong hai bài báo trên tạp chí Nature.

“Đây là một công tắc tắt phân tử nhận biết một loại RNA cụ thể,” Yang Liu, một nhà sinh học phân tử tại Trường Y thuộc Đại học Utah ở Salt Lake City và là tác giả của một trong những bài báo, cho biết. “Về cơ bản, đây là một liệu pháp hóa trị có thể lập trình.”

Một liệu pháp sử dụng phương pháp này để nhắm mục tiêu vào các bệnh ung thư vùng đầu và cổ do virus gây u nhú ở người (HPV) gây ra hiện đang trong giai đoạn phát triển ban đầu tại Akribion ​​Therapeutics, một công ty công nghệ sinh học ở Zwingenberg, Đức.

Mục tiêu là tạo ra dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đầu tiên vào năm 2030, theo lời đồng sáng lập công ty Paul Scholz, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Akribion ​.

Hệ thống CRISPR xuất hiện tự nhiên trong vi khuẩn và các vi sinh vật khác, nơi chúng hoạt động như một cơ chế miễn dịch bảo vệ. Một số hệ thống CRISPR sử dụng RNA để hướng dẫn các enzyme liên kết với CRISPR (Cas) nhắm mục tiêu vào các đoạn DNA trong virus và các tác nhân xâm nhập khác.

Enzyme Cas sau đó cắt DNA, tiêu diệt tác nhân xâm nhập. Trong hơn một thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã khai thác và sửa đổi các hệ thống này để chỉnh sửa bộ gen, tạo ra các RNA dẫn hướng riêng để hướng dẫn các enzyme Cas đến vị trí mong muốn để chỉnh sửa.

images-8.jpg
Enzyme Cas12a2 này nhận diện và cắt nhỏ DNA của các tế bào ung thư khiến chúng bị tiêu diệt.

Cả hai đều tập trung vào bệnh ung thư, cụ thể là các khối u do protein đột biến gây ra mà các nhà khoa học đã gặp khó khăn trong việc nhắm mục tiêu bằng các phương pháp thông thường.

Một nhóm hướng Cas12a2 của họ vào RNA do các tế bào tạo ra, bao gồm cả những tế bào có đột biến trong gen TP53, gen bị biến đổi ở hơn một nửa số bệnh ung thư.

Nhóm còn lại nhắm mục tiêu vào RNA được tạo ra từ một phiên bản đột biến của gen KRAS. Protein KRAS đột biến có thể khiến các tế bào phát triển ngoài tầm kiểm soát và là nguyên nhân gây ra một số loại ung thư nguy hiểm nhất.

Nga thử nghiệm vacine trị ung thư. | VTV
Nature, ACU, Enertech
#ứng dụng enzyme CRISPR trong điều trị ung thư #nhắm mục tiêu đột biến gen TP53 và KRAS #liệu pháp tiêu diệt tế bào ung thư bằng phân mảnh DNA #phát triển thuốc điều trị ung thư vùng đầu cổ #tiến trình thử nghiệm lâm sàng công nghệ sinh học

Bài liên quan

Kho tri thức

AI phát hiện chấn động về các nghiên cứu ung thư đáng ngờ

Một AI đã phát hiện ra một trong những vấn đề về tính liêm chính lớn nhất trong khoa học hiện đại: hàng trăm ngàn nghiên cứu bị nghi ngờ được sản xuất gian lận hàng loạt.

Tạp chí The BMJ công bố thông tin một nghiên cứu do GS Adrian Barnett, nhà nghiên cứu của Đại học Công nghệ Queensland (QUT) cùng một nhóm cộng tác viên quốc tế đã xem xét 2,6 triệu bài báo nghiên cứu về ung thư được công bố từ năm 1999 đến năm 2024 và phát hiện hơn 250.000 bài báo có kiểu viết tương tự như những bài báo đã bị thu hồi vì nghi ngờ bịa đặt.

papermill-graph2-l.jpg
Con số các nghiên cứu đáng ngờ được phát hiện gây chấn động.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện chất chống ung thư cực mạnh ẩn bên trong ...khối u

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois Chicago (UIC) đã tạo ra một phương pháp điều trị ung thư thử nghiệm dựa trên vi khuẩn sống tự nhiên bên trong khối u.

Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, liệu pháp này đã mang lại kết quả ấn tượng khi kết hợp với xạ trị. Phương pháp này đã ngăn chặn sự phát triển của khối u bằng cách nhắm vào nguồn cung cấp năng lượng của tế bào ung thư.

41571-2024-908-fig1-html.png
Có rất nhiều chủng loại vi khuẩn hoạt động bên trong các khối u ung thư.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Công tắc phân tử khiến tế bào ung thư dễ bị tấn công

Các nhà nghiên cứu từ ETH Zurich phát triển một công tắc phân tử điều khiển bằng ánh sáng đánh thức các tế bào ung giúp chúng dễ tiếp cận hơn với điều trị.

Các tế bào khối u có thể rơi vào trạng thái giống như ngủ và do đó tránh được tác dụng phá hủy của thuốc điều trị ung thư.

Trong một số loại bệnh, chẳng hạn như một số dạng ung thư phổi, trạng thái này được kích hoạt bởi các hormone gây căng thẳng trong cơ thể. Bên trong các tế bào ung thư, các thụ thể glucocorticoid nhận biết các hormone này, và các tế bào phản ứng bằng cách rơi vào trạng thái hầu như không phân chia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy, thói quen dán mắt vào TV nhiều giờ liền gây ra tác động tiêu cực đến bộ não lớn hơn rất nhiều so với việc ngồi làm việc tại văn phòng.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Cảnh báo: Xem TV nhiều gây teo não

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Alzheimer's and Dementia cho thấy, thói quen dán mắt vào TV nhiều giờ liền gây ra tác động tiêu cực đến bộ não lớn hơn rất nhiều so với việc ngồi làm việc tại văn phòng.