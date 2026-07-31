Hai gói thầu hơn 29 tỷ tại phường Bình Trưng chỉ có một liên danh dự thầu

Hai gói thầu sửa chữa trường học hơn 29 tỷ đồng tại phường Bình Trưng (TPHCM) đều chỉ ghi nhận một liên danh dự thầu, với mức giảm giá hơn 4 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng (chủ đầu tư) vừa tổ chức mở thầu song song hai gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa khối trường Tiểu học và khối trường Mầm non trên địa bàn phường Bình Trưng, TP HCM. Cả hai gói thầu có tổng giá trị hơn 29 tỷ đồng, được phát hành hồ sơ mời thầu cùng ngày 14/07/2026 và đóng mở thầu cùng thời điểm chiều ngày 23/07/2026. Kết quả mở thầu cho thấy, tại mỗi gói thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Quy mô hai dự án sửa chữa trường học tại TPHCM

Ngày 30/06/2026, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng đã ký ban hành Quyết định số 2445/QĐ-UBND phê duyệt dự án Sửa chữa khối trường Tiểu học phường Bình Trưng với tổng mức đầu tư 19.939.135.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư được xác định từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường Bình Trưng. Dự án nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp tại 5 cơ sở giáo dục tiểu học gồm: Trường Tiểu học An Phú, Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu học Giồng Ông Tố. Các hạng mục nâng cấp bao gồm sửa chữa nhà vệ sinh, chống thấm sê nô mái, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, thay cửa, sơn lại tường và cải tạo sân trường.

Cùng ngày 30/06/2026, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cũng ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND phê duyệt dự án Sửa chữa khối trường Mầm non phường Bình Trưng với tổng mức đầu tư 17.391.728.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Dự án triển khai cải tạo cơ sở vật chất cho 8 trường mầm non gồm: Trường Mầm non Rạch Chiếc, Trường Mầm non Sen Hồng, Trường Mầm non Bình Trưng Đông, Trường Mầm non Vành Khuyên, Trường Mầm non An Phú, Trường Mầm non Măng Non, Trường Mầm non Họa Mi và Trường Mầm non Vườn Hồng.

Cả hai dự án đều giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2026 - 2027.

Cục diện độc thầu tại hai gói thầu mở cùng ngày 23/07/2026

Để triển khai các dự án nêu trên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng đã ký ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành phê duyệt E-HSMT cho hai gói thầu xây lắp chính.

Tại dự án Trường Tiểu học, Gói thầu số 3: Xây lắp và thiết bị (mã thông báo mời thầu IB2600366206) được phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 158/QĐ-BQLDA ngày 14/07/2026 với giá gói thầu 16.360.030.800 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày. Thời điểm đóng mở thầu được ấn định vào 16:45 ngày 23/07/2026.

Tại dự án Trường Mầm non, Gói thầu số 03: Xây lắp (mã thông báo mời thầu IB2600364060) được phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 161/QĐ-BQLDA ngày 14/07/2026 với giá gói thầu 12.721.108.407 đồng. Gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày. Thời điểm đóng mở thầu được ấn định vào 16:00 ngày 23/07/2026.

Theo Biên bản mở thầu ngày 23/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mỗi gói thầu ghi nhận một nhà thầu nộp E-HSDT.

So sánh giữa giá gói thầu và giá dự thầu cho thấy, tại Gói thầu số 3 (dự án Trường Tiểu học), đơn vị tham gia là Liên danh Thi công khối trường tiểu học phường Bình Trưng (Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia đại diện liên danh) với giá dự thầu 14.189.757.433 đồng.

Nguồn: MSC

Tại Gói thầu số 03 (dự án Trường Mầm non), đơn vị tham gia là Liên danh Thi công khối trường Mầm non phường Bình Trưng (Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia đại diện liên danh) với giá dự thầu 10.803.615.527 đồng. Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia là thành viên đại diện của cả hai liên danh dự thầu.

Nguồn: MSC

Phân tích số liệu tài chính giữa giá gói thầu và giá dự thầu xuất hiện điểm đáng chú ý về chênh lệch giảm giá:

Tại Gói thầu số 3 (dự án Trường Tiểu học), giá dự thầu của liên danh là 14.189.757.433 đồng so với giá gói thầu 16.360.030.800 đồng, giảm 2.170.273.367 đồng. Mức giảm giá này đạt tỷ lệ tiết kiệm 13,27% cho ngân sách nhà nước.

Tại Gói thầu số 03 (dự án Trường Mầm non), giá dự thầu của liên danh là 10.803.615.527 đồng so với giá gói thầu 12.721.108.407 đồng, giảm 1.917.492.880 đồng. Mức giảm giá đạt tỷ lệ tiết kiệm lên tới 15,07%.

Năng lực đơn vị dự thầu

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia (Mã số doanh nghiệp: vn0314583810), có địa chỉ tại số 18A Đường 106, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2017 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2020. Loại hình đăng ký doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ông Nguyễn Thái Phong Lĩnh là người đại diện pháp luật, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là Xây lắp và Tư vấn

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 29 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 9 gói, 4 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 29.594.494.775 đồng (Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 13.630.274.656 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 15.964.220.119 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98.09% dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu.

Trong năm 2026 nhà thầu chỉ mới trúng một gói duy nhất là Thi công xây dựng thuộc kế hoạch LCNT Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Bình Trưng trị giá 97.025.115 đồng, trúng ngày 17/06/2026.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không phải là căn cứ để kết luận cuộc thầu thiếu cạnh tranh hoặc có vi phạm. Việc lựa chọn nhà thầu còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính của hồ sơ dự thầu.

Hiện hai gói thầu ở phường Bình Trưng đang trong giai đoạn xét thầu, Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin khi có kết quả./.