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[GALLERY] Suzuki XL7 2026 "giá mềm" ra mắt - nâng cấp nhẹ, sắp về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Suzuki XL7 2026 "giá mềm" ra mắt - nâng cấp nhẹ, sắp về Việt Nam

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.

Hải Nam
Hãng xe Suzuki đã ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu xe SUV lai MPV XL7 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế GAIKINDO Indonesia 2026 đang diễn ra. Mẫu Suzuki XL7 2026 phiên bản nâng cấp này nhận được những cải tiến về ngoại hình và tính năng so với phiên bản hiện tại.
Hãng xe Suzuki đã ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu xe SUV lai MPV XL7 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế GAIKINDO Indonesia 2026 đang diễn ra. Mẫu Suzuki XL7 2026 phiên bản nâng cấp này nhận được những cải tiến về ngoại hình và tính năng so với phiên bản hiện tại.
Suzuki XL7 2026 được nâng cấp trưng bày tại triển lãm ô tô ở Indonesia vẫn giữ nguyên kiểu dáng và tỷ lệ tổng thể quen thuộc. So với bản hiện tại, thay đổi rõ rệt nhất nằm ở phía trước với lưới tản nhiệt cao hơn và rộng hơn, trông SUV hơn. Mặt lưới được mạ chrome đen, với logo Suzuki là chi tiết mạ crôm duy nhất.
Suzuki XL7 2026 được nâng cấp trưng bày tại triển lãm ô tô ở Indonesia vẫn giữ nguyên kiểu dáng và tỷ lệ tổng thể quen thuộc. So với bản hiện tại, thay đổi rõ rệt nhất nằm ở phía trước với lưới tản nhiệt cao hơn và rộng hơn, trông SUV hơn. Mặt lưới được mạ chrome đen, với logo Suzuki là chi tiết mạ crôm duy nhất.
Cản trước của xe đã được sửa đổi nhẹ và giờ đây có thêm các hốc hút gió hình chữ C ở hai bên. Phía dưới các hốc này là đèn sương mù. Trong khi đường viền mạ bạc mờ trên cản trước vẫn được giữ nguyên, thiết kế của nó đã được tinh chỉnh.
Cản trước của xe đã được sửa đổi nhẹ và giờ đây có thêm các hốc hút gió hình chữ C ở hai bên. Phía dưới các hốc này là đèn sương mù. Trong khi đường viền mạ bạc mờ trên cản trước vẫn được giữ nguyên, thiết kế của nó đã được tinh chỉnh.
Ở hai bên thân xe, Suzuki XL7 2026 phiên bản nâng cấp mới có màu sơn hai tông và mâm hợp kim 16 inch màu đen toàn bộ, tay nắm cửa, thanh ray mái và gương chiếu hậu ngoài màu đen.
Ở hai bên thân xe, Suzuki XL7 2026 phiên bản nâng cấp mới có màu sơn hai tông và mâm hợp kim 16 inch màu đen toàn bộ, tay nắm cửa, thanh ray mái và gương chiếu hậu ngoài màu đen.
Ốp viền đen ngoại cỡ cho vòm bánh xe vẫn được giữ nguyên, cũng như đường viền bạc bên dưới ốp cửa. Phần đuôi xe cũng không có thay đổi đáng kể nào về kiểu dáng. Phiên bản nâng cấp mang đến hai màu ngoại thất mới cho thị trường Indonesia: Xanh xám băng - Đen và Đen cẩm thạch.
Ốp viền đen ngoại cỡ cho vòm bánh xe vẫn được giữ nguyên, cũng như đường viền bạc bên dưới ốp cửa. Phần đuôi xe cũng không có thay đổi đáng kể nào về kiểu dáng. Phiên bản nâng cấp mang đến hai màu ngoại thất mới cho thị trường Indonesia: Xanh xám băng - Đen và Đen cẩm thạch.
Nội thất của mẫu xe MPV Suzuki XL7 2026 phiên bản nâng cấp mới dành cho thị trường Indonesia được trang bị thêm chi tiết ốp trang trí màu bạc ánh kim Hagane Dark Silver mới trên bảng điều khiển.
Nội thất của mẫu xe MPV Suzuki XL7 2026 phiên bản nâng cấp mới dành cho thị trường Indonesia được trang bị thêm chi tiết ốp trang trí màu bạc ánh kim Hagane Dark Silver mới trên bảng điều khiển.
Tại Indonesia, tất cả các phiên bản của mẫu MPV Suzuki này giờ đây đều được trang bị màn hình cảm ứng thông tin giải trí lớn hơn 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh cũng được cập nhật với phần mềm xử lý âm thanh mới của Arkamys.
Tại Indonesia, tất cả các phiên bản của mẫu MPV Suzuki này giờ đây đều được trang bị màn hình cảm ứng thông tin giải trí lớn hơn 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh cũng được cập nhật với phần mềm xử lý âm thanh mới của Arkamys.
Ở các phiên bản cao cấp, Suzuki XL7 2026 nâng cấp mới được bổ sung camera quan sát 360 độ và camera hành trình (DVR), góp phần nâng cao sự thuận tiện và an toàn trong quá trình sử dụng. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng K15B 1.5L, tương tự mẫu Ertiga.
Ở các phiên bản cao cấp, Suzuki XL7 2026 nâng cấp mới được bổ sung camera quan sát 360 độ và camera hành trình (DVR), góp phần nâng cao sự thuận tiện và an toàn trong quá trình sử dụng. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng K15B 1.5L, tương tự mẫu Ertiga.
Trên các phiên bản cao cấp, động cơ này được kết hợp với hệ thống SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) – công nghệ hybrid nhẹ (mild hybrid) nhằm hỗ trợ tăng hiệu quả vận hành và cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu. Mức giá xe Suzuki XL7 2026 chưa được công bố nhưng dự kiến ​​sẽ có giá cao hơn so với bản hiện tại.
Trên các phiên bản cao cấp, động cơ này được kết hợp với hệ thống SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) – công nghệ hybrid nhẹ (mild hybrid) nhằm hỗ trợ tăng hiệu quả vận hành và cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu. Mức giá xe Suzuki XL7 2026 chưa được công bố nhưng dự kiến ​​sẽ có giá cao hơn so với bản hiện tại.
Suzuki không công bố thay đổi về thông số kỹ thuật của hệ truyền động, cho thấy XL7 2026 chủ yếu tập trung nâng cấp thiết kế và trang bị thay vì cải tiến khả năng vận hành. Xe được sản xuất tại nhà máy Cikarang ở Indonesia trước khi phân phối tại thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.
Suzuki không công bố thay đổi về thông số kỹ thuật của hệ truyền động, cho thấy XL7 2026 chủ yếu tập trung nâng cấp thiết kế và trang bị thay vì cải tiến khả năng vận hành. Xe được sản xuất tại nhà máy Cikarang ở Indonesia trước khi phân phối tại thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.
VIdeo: Suzuki XL7 2026 nâng cấp vừa ra mắt thị trường Indonesia.
Hải Nam
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