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Thể thao

Dự đoán Thụy Điển vs Tunisia: Đại diện Bắc Âu nhỉnh hơn ngày ra quân

Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn Tunisia ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Thiên Anh

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Thụy Điển vs Tunisia

Bảng đấu: Bảng F World Cup 2026

Địa điểm: Monterrey Stadium (Monterrey, Mexico)

Thời gian: 09h00 ngày 15/06/2026

Bảng F World Cup 2026 tiếp tục sôi động với cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Tunisia trên sân Monterrey Stadium. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out khi cả hai đội đều không được đánh giá cao bằng Hà Lan nhưng hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh vị trí thứ hai của bảng đấu.

Với dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, Tunisia luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu kỷ luật và bản lĩnh của bóng đá Bắc Phi.

Thụy Điển kỳ vọng vào thế hệ trẻ tài năng

Sau khi lỡ hẹn với World Cup 2022, Thụy Điển trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh với đội hình trẻ trung và giàu khát vọng.

Dù không còn Zlatan Ibrahimovic, bóng đá Thụy Điển vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Nổi bật nhất là tiền đạo Viktor Gyokeres, chân sút có phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo CLB những mùa giải gần đây.

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Thụy Điển kỳ vọng vào thế hệ trẻ tài năng

Bên cạnh đó, Alexander Isak tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng. Hỗ trợ phía sau là Dejan Kulusevski, cầu thủ có khả năng tạo đột biến rất cao.

Tuyến giữa của đội bóng Bắc Âu cũng rất đáng chú ý với sự góp mặt của Jens Cajuste, Mattias Svanberg và Emil Forsberg.

Điểm mạnh của Thụy Điển nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, khả năng không chiến và tính tổ chức trong lối chơi. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là dấu hỏi khi đội bóng này đang trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Tunisia vẫn là đại diện khó chịu của châu Phi

Tunisia là đội tuyển thường xuyên góp mặt tại các kỳ World Cup trong hơn hai thập niên qua.

Đội bóng Bắc Phi nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kỷ luật, khả năng tranh chấp quyết liệt và tinh thần thi đấu rất khó bị khuất phục.

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Tunisia vẫn là đại diện khó chịu của châu Phi

Những cầu thủ đáng chú ý nhất của Tunisia hiện nay gồm Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Youssef Msakni, Ali Abdi và Montassar Talbi.

Trong đó, Ellyes Skhiri đóng vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa với khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu. Trên hàng công, Youssef Msakni vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Tunisia.

Điểm mạnh của Tunisia là khả năng tổ chức phòng ngự số đông và tận dụng các tình huống phản công. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là chất lượng nhân sự ở tuyến trên chưa thực sự nổi bật so với các đội tuyển hàng đầu thế giới.

Lịch sử đối đầu

Hai đội từng chạm trán tại World Cup 2002 và hòa nhau với tỷ số 1-1 trong trận đấu thuộc vòng bảng.

Ngoài ra, hai đội cũng có một số trận giao hữu quốc tế với kết quả khá cân bằng. Điều này cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai đội không quá lớn.

Dự kiến đội hình ra sân

Thụy Điển (4-3-3)

Robin Olsen; Emil Holm, Victor Lindelof, Isak Hien, Ludwig Augustinsson; Mattias Svanberg, Jens Cajuste, Emil Forsberg; Dejan Kulusevski, Viktor Gyokeres, Alexander Isak.

Tunisia (4-2-3-1)

Aymen Dahmen; Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni; Hannibal Mejbri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Youssef Msakni; Taha Yassine Khenissi.

Dự đoán kết quả

Đây được dự báo là trận đấu không dễ dàng với Thụy Điển khi Tunisia luôn rất khó bị đánh bại ở các giải đấu lớn.

Đại diện Bắc Âu nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ chất lượng hàng tiền vệ và khả năng tạo đột biến từ Kulusevski hay Isak. Trong khi đó, Tunisia sẽ tập trung vào hệ thống phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Sự khác biệt có thể đến từ khả năng dứt điểm của Viktor Gyokeres và Alexander Isak, những cầu thủ đang đạt phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ.

Dự đoán tỷ số

Thụy Điển 2-1 Tunisia

Tỷ lệ dự đoán

Thụy Điển thắng: 49%

Hòa: 30%

Tunisia thắng: 21%

Nếu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, Thụy Điển sẽ tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng F World Cup 2026.

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