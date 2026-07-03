Đồng Tháp: Gói thầu hơn 60 tỷ xây trường, tiết kiệm khoảng 92 triệu đồng

Gói thầu xây dựng Trường Tiểu học và THCS Ấp Bắc tại Đồng Tháp khép lại với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,15% khi hai đối thủ bị loại ở quá trình đánh giá hồ sơ.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ấp Bắc tại xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công. Kết quả cho thấy gói thầu có giá trị hơn 60 tỷ đồng chỉ tiết kiệm khoảng 91,8 triệu đồng cho ngân sách sau khi hai trong ba nhà thầu tham dự bị loại ở các bước đánh giá.

Theo tài liệu phóng viên có được, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (chủ đầu tư kiêm bên mời thầu) đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp, thử tĩnh cọc, lắp đặt trang thiết bị Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ấp Bắc. Quyết định do Phó Giám đốc Lê Quang Thạch ký theo ủy quyền của Giám đốc Ban.

Gói thầu có giá dự toán 60.792.630.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Tháp, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện với giá trúng thầu 60.700.795.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Nguồn MSC

Hai nhà thầu bị loại, tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,15%

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 80/TCG-HP.2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong, có ba nhà thầu nộp hồ sơ tham dự.

Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ chào giá ban đầu 65.508.660.430 đồng, giảm giá 7,25%, đưa giá dự thầu xuống còn 60.759.282.549 đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá năng lực và kinh nghiệm, bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp làm rõ hồ sơ liên quan đến hợp đồng tương tự. Theo báo cáo đánh giá, nhà thầu không bổ sung tài liệu theo thời hạn yêu cầu nên bị đánh giá không đạt ở bước năng lực và kinh nghiệm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thiên Thanh dự thầu với giá 65.782.984.225 đồng, sau giảm giá 7,59% còn 60.790.055.722 đồng.

Đơn vị này bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do hồ sơ thiếu một số nội dung, gồm bản vẽ mặt bằng tổng thể trong giải pháp kỹ thuật; chưa trình bày giải pháp thi công một số hạng mục cầu dẫn vào trường; đồng thời chưa kèm cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Sau khi hai nhà thầu bị loại, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện là đơn vị duy nhất đáp ứng các yêu cầu. Doanh nghiệp dự thầu với giá 60.700.795.235 đồng và không áp dụng giảm giá.

Kết quả, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 91,835 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

Doanh nghiệp có hơn 1.000 tỷ đồng giá trị trúng thầu

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện (mã số thuế 1200606600) có trụ sở tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, do ông Dương Công Thành làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc.

Doanh nghiệp đã tham gia 83 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 33 gói, với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 1.013 tỷ đồng.

Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ giá trúng thầu bình quân của doanh nghiệp so với giá dự toán đạt khoảng 99,14%.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp từng tham dự 13 gói thầu, trúng 12 gói, với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp được công bố trúng sau khi từng tham gia hai gói thầu khác nhưng không được lựa chọn.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng mục tiêu của đấu thầu qua mạng là tăng tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Theo chuyên gia, khi các nhà thầu có mức giá cạnh tranh nhưng bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực hoặc kỹ thuật, kết quả cuối cùng có thể dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách không cao. Vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng yêu cầu là yếu tố quan trọng để bảo đảm môi trường cạnh tranh.

Chuyên gia cũng lưu ý, theo Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc làm rõ hồ sơ dự thầu là một bước trong quá trình đánh giá nhằm tạo điều kiện để bên mời thầu có cơ sở xem xét đầy đủ năng lực của nhà thầu, đồng thời bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, việc tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư sẽ góp phần bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đồng thời củng cố tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu.