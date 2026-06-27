An Giang: Gói thầu Trường THPT Hòa Lạc hơn 8 tỷ về tay Công ty Việt Mỹ

Hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Gói thầu số 05 (PC): Thi công xây dựng (bao gồm thử tĩnh) và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường trung học phổ thông Hòa Lạc đã hoàn thành công tác phê duyệt kết quả
Theo các tài liệu công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Trường trung học phổ thông Hòa Lạc do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu
Theo biên bản mở thầu ghi nhận vào thời điểm đóng thầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 02/06/2026, Hệ thống thông tin điện tử e-GP hiển thị thông tin chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ
Trước diễn biến thực tế này, Phòng Quản lý thầu thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã lập phiếu xin ý kiến gửi Ban Giám đốc
Sau quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất, ngày 24/06/2026, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 699/QĐ-BQLDA do Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Phong ấn ký đã phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ trúng thầu
Theo kết quả tổng hợp dữ liệu đấu thầu công khai từ hệ thống thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ (Mã số thuế: 0305305951, đăng ký thành lập từ năm 2007, có địa chỉ trụ sở tại 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP HCM) do ông Phan Vũ Thuận làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật là đơn vị từng tham gia nhiều gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh An Giang
Tại chủ đầu tư Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ từng nộp hồ sơ tham gia 14 gói thầu và được phê duyệt trúng thầu 7 gói với tổng giá trị đạt hơn 62 tỷ đồng
Ngoài ra, số liệu thống kê từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng phản ánh lịch sử tham gia dự thầu của doanh nghiệp tại một số đơn vị khác trong tỉnh
Trao đổi về mặt nghiệp vụ, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư được quyền chủ động lựa chọn một trong hai phương án là mở thầu ngay để đánh giá hoặc gia hạn thời điểm đóng thầu
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU
Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.
Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.