An Giang: Gói thầu Trường THPT Hòa Lạc hơn 8 tỷ về tay Công ty Việt Mỹ

Hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Gói thầu số 05 (PC): Thi công xây dựng (bao gồm thử tĩnh) và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường trung học phổ thông Hòa Lạc đã hoàn thành công tác phê duyệt kết quả . Đây là gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm đạt dưới 1% .

Theo các tài liệu công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Trường trung học phổ thông Hòa Lạc do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu . Hoạt động triển khai các bước đấu thầu được thực hiện dựa trên Quyết định số 514/QĐ-BQLDA ngày 06/05/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu . Đến ngày 21/05/2026, Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 565/QĐ-BQLDA được ban hành, làm cơ sở phát hành thông báo mời thầu rộng rãi qua mạng với mã số TBMT là IB2600200840-00, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh An Giang . Giá gói thầu phê duyệt cho nội dung hỗn hợp này được xác định ở mức 8.051.290.000 đồng .

Theo biên bản mở thầu ghi nhận vào thời điểm đóng thầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 02/06/2026, Hệ thống thông tin điện tử e-GP hiển thị thông tin chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ .

Trước diễn biến thực tế này, Phòng Quản lý thầu thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã lập phiếu xin ý kiến gửi Ban Giám đốc . Trong văn bản trình do ông Phan Trần Lê Tuấn Kiệt phụ trách, bộ phận chuyên môn đã đề xuất phương án gia hạn thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày nhằm tìm kiếm thêm nhà thầu nộp hồ sơ, gia tăng tính cạnh tranh thương mại theo quy trình thông thường . Tuy nhiên, đối chiếu với các phương án xử lý tình huống được pháp luật quy định, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang là ông Nguyễn Thanh Phong (ký thay Giám đốc) đã đưa ra bút phê chỉ đạo quyết định phương án: “Mở thầu đánh giá ngay” . Biên bản mở thầu sau đó được hoàn thành vào lúc 14 giờ 17 phút cùng ngày .

Sau quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất, ngày 24/06/2026, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 699/QĐ-BQLDA do Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Phong ấn ký đã phê duyệt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ trúng thầu . Giá trúng thầu được xác định cụ thể là 7.999.999.000 đồng . Đối chiếu với giá gói thầu ban đầu là 8.051.290.000 đồng, số tiền giảm giá sau đấu thầu mang lại giá trị tiết kiệm cho dòng vốn ngân sách của địa phương là 51.291.000 đồng, đạt tỷ lệ khoảng 0,64% .

Nguồn MSC

Theo kết quả tổng hợp dữ liệu đấu thầu công khai từ hệ thống thông tin, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ (Mã số thuế: 0305305951, đăng ký thành lập từ năm 2007, có địa chỉ trụ sở tại 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP HCM) do ông Phan Vũ Thuận làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật là đơn vị từng tham gia nhiều gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh An Giang . Hệ thống dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 149 gói thầu trên phạm vi cả nước, trong đó trúng 62 gói, trượt 84 gói, và có tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán trên hệ thống là 95,17% .

Tại chủ đầu tư Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ từng nộp hồ sơ tham gia 14 gói thầu và được phê duyệt trúng thầu 7 gói với tổng giá trị đạt hơn 62 tỷ đồng . Các dữ liệu trúng thầu trước đó bao gồm Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 14 (phê duyệt vào tháng 4/2026 với giá hơn 9,1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ trúng thầu trong vai trò liên danh) và Gói thầu số 18 (phê duyệt vào tháng 1/2026 với vai trò liên danh chính có giá trị hơn 8 tỷ đồng) .

Ngoài ra, số liệu thống kê từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng phản ánh lịch sử tham gia dự thầu của doanh nghiệp tại một số đơn vị khác trong tỉnh . Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới, công ty tham gia 10 gói thầu và đạt kết quả trúng thầu 10 gói thầu với tổng giá trị hơn 98,4 tỷ đồng . Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang, doanh nghiệp tham gia 8 gói thầu và đạt kết quả trúng thầu 8 gói với giá trị tổng cộng hơn 85,7 tỷ đồng .

Trao đổi về mặt nghiệp vụ, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư được quyền chủ động lựa chọn một trong hai phương án là mở thầu ngay để đánh giá hoặc gia hạn thời điểm đóng thầu . Do đó, việc Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang quyết định mở thầu ngay là hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền xử lý tình huống được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án . Dù vậy, đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách có quy mô lớn, việc xem xét và cân đối giữa tiến độ thi công thực tế với các giải pháp gia tăng tối đa tính cạnh tranh thương mại để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công là nội dung cần được các đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện .

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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