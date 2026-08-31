Liên danh An Thành Đắk Nông trúng gói thầu đường hơn 13,2 tỷ tại Thuận Hạnh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) Phan Văn Trường đã ký ban hành Quyết định số 157/QĐ-KT ngày 21/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm hành chính xã Thuận Hạnh đi quốc lộ 14C. Dự án có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1043/QĐ-SXD ngày 15/07/2026.
Duy nhất một nhà thầu tham dự, tiết kiệm xấp xỉ 0,77%
Gói thầu thi công xây dựng công trình có mã thông báo mời thầu IB2600417557, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 13.306.576.000 đồng. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện gói thầu 400 ngày.
Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 10/08/2026, gói thầu ghi nhận Liên danh An Thành Đắk Nông với giá 13.270.864.930 đồng, kèm thư giảm giá 0,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 13.204.510.605,35 đồng.
Tại Quyết định số 157/QĐ-KT, Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh đã chính thức phê duyệt cho Liên danh An Thành Đắk Nông trúng thầu với giá 13.204.510.000 đồng. So với giá gói thầu 13.306.576.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công đạt khoảng 102.066.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,77%.
Năng lực nhà thầu
Công ty TNHH MTV Thành An Đắk Nông (mã số thuế 6400237029) địa chỉ tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2011, đến nay đã tham gia 39 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 28 gói, với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 91,78 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông (mã số thuế 6400218795) địa chỉ tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp có lịch sử tham gia 53 gói thầu trên hệ thống, trúng 42 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 584,43 tỷ đồng.
Đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (địa chỉ tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông.
Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả nguồn vốn
Bình luận về thực trạng đấu thầu xây lắp quy mô lớn chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".
Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, khi gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá dự toán, chủ đầu tư cần rà soát chặt chẽ toàn bộ quá trình lập tiêu chí hồ sơ mời thầu để bảo đảm tuân thủ nghiêm khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, không đưa ra các yêu cầu kỹ thuật mang tính định hướng hoặc hạn chế sự tiếp cận của các nhà thầu tiềm năng khác trên thị trường.
Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa chi phí đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ đạo xuyên suốt tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026. Cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích các chủ đầu tư nâng cao chất lượng lập dự toán và tích cực thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách.
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU THẦU
Bảo đảm cạnh tranh trong xây dựng hồ sơ mời thầu:
Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Quy định này được chi tiết hóa tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, nghiêm cấm việc cài cắm các tiêu chí kỹ thuật, nhân sự hoặc hợp đồng tương tự bất hợp lý làm giảm tính cạnh tranh của thị trường.
Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Theo khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng; đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu.
Yêu cầu thực hiện tiết kiệm trong các dự án đầu tư công:
Theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương phải tăng cường các giải pháp rà soát thiết kế, dự toán, nâng cao chất lượng xác định giá gói thầu và đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí không cần thiết trong hoạt động đấu thầu để nâng cao tối đa hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước.