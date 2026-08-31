Liên danh An Thành Đắk Nông trúng gói thầu đường hơn 13,2 tỷ tại Thuận Hạnh

Gói thầu nâng cấp đường tại xã Thuận Hạnh hơn 13,3 tỷ đồng chỉ có một liên danh tham dự và trúng thầu, mức tiết kiệm cho ngân sách đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,77%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) Phan Văn Trường đã ký ban hành Quyết định số 157/QĐ-KT ngày 21/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm hành chính xã Thuận Hạnh đi quốc lộ 14C. Dự án có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1043/QĐ-SXD ngày 15/07/2026.

Duy nhất một nhà thầu tham dự, tiết kiệm xấp xỉ 0,77%

Gói thầu thi công xây dựng công trình có mã thông báo mời thầu IB2600417557, giá gói thầu được phê duyệt ở mức 13.306.576.000 đồng. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện gói thầu 400 ngày.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 10/08/2026, gói thầu ghi nhận Liên danh An Thành Đắk Nông với giá 13.270.864.930 đồng, kèm thư giảm giá 0,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống 13.204.510.605,35 đồng.

Tại Quyết định số 157/QĐ-KT, Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh đã chính thức phê duyệt cho Liên danh An Thành Đắk Nông trúng thầu với giá 13.204.510.000 đồng. So với giá gói thầu 13.306.576.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công đạt khoảng 102.066.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,77%.

Quyết định số 157/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH MTV Thành An Đắk Nông (mã số thuế 6400237029) địa chỉ tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2011, đến nay đã tham gia 39 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng 28 gói, với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 91,78 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông (mã số thuế 6400218795) địa chỉ tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp có lịch sử tham gia 53 gói thầu trên hệ thống, trúng 42 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 584,43 tỷ đồng.

Đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu này là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (địa chỉ tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả nguồn vốn

Bình luận về thực trạng đấu thầu xây lắp quy mô lớn chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, khi gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá dự toán, chủ đầu tư cần rà soát chặt chẽ toàn bộ quá trình lập tiêu chí hồ sơ mời thầu để bảo đảm tuân thủ nghiêm khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, không đưa ra các yêu cầu kỹ thuật mang tính định hướng hoặc hạn chế sự tiếp cận của các nhà thầu tiềm năng khác trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa chi phí đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ đạo xuyên suốt tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026. Cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích các chủ đầu tư nâng cao chất lượng lập dự toán và tích cực thương thảo giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách.