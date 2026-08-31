Lâm Đồng: Lộ diện liên danh trúng gói thầu đường gần 16 tỷ tại xã Quảng Tân

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu giao thông hơn 16 tỷ đồng tại xã Quảng Tân chỉ có duy nhất một liên danh nộp hồ sơ và trúng thầu sát giá dự toán

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Xuân Tuyên đã ký Quyết định số 116/QĐ-KT ngày 18/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Bon NDrong B đi Thôn 11 xã Quảng Tân. Gói thầu mang mã số E-TBMT là IB2600418402 - 00, được phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đấu thầu rộng rãi, một liên danh tham dự và trúng gói thầu hơn 16,1 tỷ đồng

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Bon NDrong B đi Thôn 11 xã Quảng Tân được Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1093/QĐ-SXD ngày 17/7/2026 với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, quy mô công trình giao thông cấp IV (đường cấp VI - Miền núi, chiều dài tuyến khoảng 3,22 km). Trên cơ sở ủy quyền của UBND xã Quảng Tân tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 03/7/2026, Phòng Kinh tế xã Quảng Tân đảm nhận vai trò đại diện chủ đầu tư trực tiếp tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 98/QĐ-KT ngày 29/7/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 103/QĐ-KT ngày 03/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Quảng Tân, gói thầu thi công xây dựng có giá 16.132.226.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Hợp đồng được áp dụng theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 720 ngày.

Gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Nhân Đắk Nông. Biên bản mở thầu ngày 12/08/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất Liên danh thi công đường từ Bon NDrong B đi Thôn 11 xã Quảng Tân nộp hồ sơ dự thầu với giá chào 15.999.000.451 đồng.

Sau quá trình đánh giá và thẩm định hồ sơ, Phòng Kinh tế xã Quảng Tân đã ban hành quyết định phê duyệt cho liên danh này trúng thầu với giá 15.999.000.000 đồng. So với giá gói thầu 16.132.226.000 đồng, tiết kiệm khoảng 133.226.000 đồng, tương ứng 0,83%.

Quyết định số 116/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Liên danh trúng thầu gói công trình giao thông trên gồm hai thành viên: Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà Đắk Nông và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Minh Phúc.

Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà Đắk Nông (mã số thuế 6400379087) có trụ sở tại Tổ Dân Phố 4, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 64 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 59 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập) lên tới hơn 169 tỷ đồng. Tại địa bàn xã Quảng Tân, đơn vị này từng tham gia và trúng 4/4 gói thầu tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Tân với tỷ lệ giá trúng thầu trung bình đạt xấp xỉ 99,8%, đồng thời vừa trúng một gói thầu xây dựng hơn 16,81 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Quảng Tân làm chủ đầu tư vào ngày 27/07/2026.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Minh Phúc (mã số thuế 6001500077), đăng ký địa chỉ tại số 19A Nguyễn Gia Thiều, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Doanh nghiệp có bề dày tham gia 85 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 81 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt xấp xỉ 452,9 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng vẫn được tiến hành mở thầu và đánh giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Mặc dù vậy, khi một gói thầu có quy mô hơn 16 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ thu hút duy nhất một liên danh tham gia và trúng thầu với mức giảm giá chưa tới 1% đặt ra bài toán về việc nâng cao tính cạnh tranh thực chất và tính hiệu quả kinh tế trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết kiệm, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư công. Trong đó, công tác lập hồ sơ mời thầu, xác định giá gói thầu và tổ chức đánh giá cần bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút nhiều nhà thầu có năng lực cạnh tranh lành mạnh về giá, đem lại lợi ích tối ưu cho ngân sách nhà nước.