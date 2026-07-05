Đồng Nai: Gói dịch vụ công ích tại Trảng Bom tiết kiệm hơn 8,1 tỷ đồng

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bom vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói công ích hơn 17 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 47,1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bom, TP Đồng Nai đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ công ích có quy mô lớn trên địa bàn. Gói thầu ghi nhận mức giảm giá sâu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi công khai.

Hiệu quả kinh tế từ gói thầu dịch vụ công ích tại Phường Trảng Bom

Dữ liệu đấu thầu thể hiện, Gói thầu số 1 (Dịch vụ công ích): Chăm sóc cây xanh, bồn hoa thảm cỏ, vệ sinh đường phố trên địa bàn xã Trảng Bom năm 2026 (mã số thông báo mời thầu: IB2600073076) được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 11/QĐ-KT ngày 28/01/2026 do Trưởng phòng Vương Đình Hiếu ký duyệt. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Phòng Kinh tế xã Trảng Bom (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bom) làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu. Đơn vị chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC.

Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 17.203.061.000 đồng. Sau quá trình mở thầu và chấm thầu qua mạng, ngày 10/06/2026, Trưởng phòng Vương Đình Hiếu đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 02/QĐ-KTHTĐT. Đơn vị trúng thầu là Liên danh DVCI xã Trảng Bom với giá trúng thầu chính thức là 9.100.350.252 đồng.

So với giá dự toán ban đầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 8.102.710.748 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá đạt khoảng 47,1%. Đây được xem là biên độ tiết kiệm ngân sách ở mức rất cao đối với các gói thầu phi tư vấn có tính chất duy trì thường xuyên. Phương thức hợp đồng áp dụng là trọn gói, với thời gian tổ chức triển khai thực hiện trong vòng 365 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 02/QĐ-KTHTĐT. (Nguồn MSC)

Chân dung Liên danh DVCI xã Trảng Bom và sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Hồ sơ quản lý dữ liệu cho thấy, để đạt được kết quả trúng thầu, Liên danh DVCI xã Trảng Bom đã vượt qua 4 nhà thầu đối thủ có tiềm lực tại bước so sánh giá. Do gói thầu áp dụng phương pháp đánh giá giá thấp nhất (Quy trình 2), liên danh này có mức chào giá sau giảm giá thấp nhất nên được xếp hạng thứ nhất và đưa vào đánh giá chi tiết các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực hành chính.

Các nhà thầu còn lại gồm Liên danh Dịch vụ Công ích Trảng Bom (giá dự thầu 10.292.096 .103 đồng), Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng và Dịch vụ Đô Thị Miền Nam (giá dự thầu 10.334.5 79.579 đồng), Công ty Cổ phần Dịch vụ Nam Thiên (giá dự thầu 11.259.954.744 đồng) và Liên danh Dịch vụ Chăm sóc Cây Xanh (giá dự thầu 15.369.998.547 đồng) đều có mức giá chào cao hơn.

Về năng lực nội tại, tổ hợp liên danh trúng thầu bao gồm hai thành viên cấu thành là Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu và Công ty TNHH Sinh thái Xanh.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (mã số thuế 3500144358) có địa chỉ tại Số 221 Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, TP HCM đã tham gia 182 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 125 gói, tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 1.606.555.582.626 đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Sinh thái Xanh (mã số thuế 3600919658), một doanh nghiệp có trụ sở tại xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai, từng tham gia 46 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 22 gói với tổng giá trị trúng thầu 42.187.131.741 đồng.

Trách nhiệm giám sát chất lượng và hành lang pháp lý quản lý hợp đồng

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu dịch vụ công ích đạt tỷ lệ tiết kiệm lên tới xấp xỉ 47,1% thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là minh chứng cho tính cạnh tranh cao của thị trường. Cơ chế vận hành công khai giúp loại bỏ các rào cản tiêu cực, mang lại lợi ích trực tiếp cho công tác tối ưu hóa chi tiêu công của địa phương. Tuy nhiên, do đặc thù dịch vụ công ích liên quan mật thiết đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường hằng ngày, mức giảm giá sâu đặt ra bài toán lớn cho công tác quản lý vận hành.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, căn cứ quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức hợp đồng trọn gói buộc nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm về tiến độ, khối lượng và chất lượng theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu. Khi giá trúng thầu giảm sát mức tối thiểu, biên lợi nhuận định mức của doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Do đó, cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trảng Bom có trách nhiệm pháp lý tối cao trong việc tăng cường tần suất kiểm tra, thực hiện quy trình nghiệm thu nghiêm ngặt theo định kỳ hằng tháng. Việc này nhằm đảm bảo nhà thầu bố trí đầy đủ nhân sự, máy móc chuyên dụng và tần suất quét dọn, chăm sóc cây xanh đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã phê duyệt, không để xảy ra tình trạng cắt xén khối lượng thực tế nhằm bù đắp chi phí.