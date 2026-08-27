Xã Cát Tiên 2: Liên danh Cường Thanh - Nam Ninh trúng gói xây lắp hơn 10,5 tỷ

Là đơn vị duy nhất dự thầu gói xây lắp hơn 10,6 tỷ đồng tại xã Cát Tiên 2, Liên danh Cát Tiên 2 đã trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 0,34%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Cát Tiên 2 (Lâm Đồng) - Phạm Việt Hùng vừa ký Quyết định số 75/QĐ-KT ngày 21/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường thôn Phước Thái đi thôn 3, thôn 4 xã Cát Tiên 2 (đoạn Km0+103-Km153 đường đi thôn 3 thôn 4, vị trí cống hộp Kc ĐT.721). Gói thầu có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600425541-00, thuộc dự án cùng tên do UBND xã Cát Tiên 2 ủy quyền cho Phòng Kinh tế xã Cát Tiên 2 làm chủ đầu tư.

Trúng thầu sát giá sau khi làm rõ hồ sơ dự thầu

Gói thầu số 05 có giá được phê duyệt là 10.614.778.011 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 từ ngân sách địa phương. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 780 ngày (tương đương 26 tháng). Công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa thực hiện; đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Quản lý Xây dựng Minh Đạo.

Biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu ngày 14/08/2026 ghi nhận Liên danh Cát Tiên 2 với giá dự thầu 10.578.166.000 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 345/2026/BCĐG-ĐK ngày 20/08/2026 của Tổ chuyên gia, trong quá trình đánh giá, chủ đầu tư đã phát hành công văn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu Liên danh Cát Tiên 2 làm rõ năng lực kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu. Sau khi tiếp nhận Công văn số 08/CV-CT giải trình và tài liệu bổ sung của liên danh vào ngày 20/08/2026, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đề nghị xét trúng thầu.

Với giá trúng thầu 10.578.166.000 đồng theo Quyết định số 75/QĐ-KT, gói thầu tiết kiệm khoảng 36.612.011 đồng, tương ứng 0,34% so với giá gói thầu.

Quyết định số 75/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Năng lực của hai nhà thầu thành viên liên danh

Liên danh trúng thầu gồm 2 thành viên: Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh (thành viên đứng đầu liên danh) và Công ty TNHH Nam Ninh. Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp này đều có trụ sở đăng ký tại xã Định Quán, TP Đồng Nai. Ngoài ra, trong E-HSDT, liên danh có đề xuất sử dụng nhà thầu phụ là Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi để đảm nhận khoảng 30% khối lượng công việc gói thầu.

Dữ liệu đấu thầu thể hiện, Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh (mã số thuế 3603588820) được phê duyệt tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 07/2020. Doanh nghiệp đã tham gia 81 gói thầu, trong đó trúng 53 gói, trượt 24 gói và 2 gói bị hủy, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 279 tỷ đồng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh).

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Nam Ninh (mã số thuế 3600281397), hoạt động từ năm 2011 và được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu từ tháng 12/2014. Doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm với 116 gói thầu đã tham gia, trong đó trúng 103 gói, trượt 11 gói và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng hơn 1.455 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh

Bình luận về các gói thầu xây lắp quy mô trên 10 tỷ đồng thực hiện đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5%, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc gói thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp E-HSDT vẫn được phép mở thầu và đánh giá bình thường nếu hồ sơ mời thầu không đưa ra các tiêu chí hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, tình trạng chỉ có một nhà thầu dự thầu tại các gói thầu xây lắp thường làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp về giá, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong công tác đấu thầu đầu tư công, đồng thời tăng cường rà soát công tác lập dự toán, quản lý chặt chẽ giá gói thầu và khuyến khích tiết kiệm chi phí tối đa. Đối với các gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói kéo dài hơn 2 năm và có sự tham gia của nhà thầu phụ, chủ đầu tư cần tăng cường công tác giám sát hiện trường, kiểm soát khối lượng, tiến độ và chất lượng công trình nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho đồng vốn ngân sách.