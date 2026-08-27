Long Phước: Gói thầu 13,5 tỷ về tay Xây dựng Tín Đạt, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước (TP Đồng Nai) Nguyễn Tấn Lâm đã ký Quyết định số 233/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Đường khu 3-4 ấp Tập Phước đoạn 2 xã Long Phước.

Gói thầu có giá là 13.684.566.818 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt với giá trúng thầu 13.596.648.074 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu cho thấy, dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm thu hút các nhà thầu có năng lực, nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 13/08/2026, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Với việc không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt 87.918.744 đồng, tương đương khoảng 0,64%.

Quyết định số 233/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực thi công của Xây dựng Tín Đạt

Dữ liệu đấu thầu thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt (mã số thuế 3600673228) được thành lập ngày 14/04/2004, có địa chỉ trụ sở tại phường Bình Long, TP Đồng Nai.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã tham gia 31 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 20 gói thầu với tổng giá trị hơn 484 tỷ đồng (gồm cả độc lập và liên danh). Địa bàn tham gia thầu chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên, nổi bật là các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long, TP HCM, Đồng Tháp và TP Đồng Nai. Xây dựng Tín Đạt từng thiết lập quan hệ đấu thầu với 13 bên mời thầu và 12 chủ đầu tư khác nhau.

Cần tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công

Bình luận về hiện trạng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhìn nhận: "Dưới góc độ pháp lý, việc một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán là hợp lệ. Tuy nhiên, về mặt quản trị tài chính công, việc thiếu vắng sự cạnh tranh thường dẫn đến tỷ lệ giảm giá thấp, khó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Các chủ đầu tư cần rà soát lại khâu lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo tuyệt đối không có tiêu chí gây hạn chế, từ đó thu hút được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp tham gia".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, bên cạnh việc tuân thủ đúng quy trình thủ tục, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng đến chỉ tiêu tiết kiệm ngân sách tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính.