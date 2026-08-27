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Bạn đọc - Phản biện

Long Phước: Gói thầu 13,5 tỷ về tay Xây dựng Tín Đạt, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Tham dự với tư cách nhà thầu duy nhất, Xây dựng Công trình Tín Đạt trúng gói thầu xây lắp hơn 13,5 tỷ tại xã Long Phước, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,64%.

Ánh Dương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước (TP Đồng Nai) Nguyễn Tấn Lâm đã ký Quyết định số 233/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây lắp. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Đường khu 3-4 ấp Tập Phước đoạn 2 xã Long Phước.

Gói thầu có giá là 13.684.566.818 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt với giá trúng thầu 13.596.648.074 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu cho thấy, dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm thu hút các nhà thầu có năng lực, nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 13/08/2026, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Với việc không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt 87.918.744 đồng, tương đương khoảng 0,64%.

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Quyết định số 233/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực thi công của Xây dựng Tín Đạt

Dữ liệu đấu thầu thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Đạt (mã số thuế 3600673228) được thành lập ngày 14/04/2004, có địa chỉ trụ sở tại phường Bình Long, TP Đồng Nai.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã tham gia 31 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 20 gói thầu với tổng giá trị hơn 484 tỷ đồng (gồm cả độc lập và liên danh). Địa bàn tham gia thầu chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên, nổi bật là các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long, TP HCM, Đồng Tháp và TP Đồng Nai. Xây dựng Tín Đạt từng thiết lập quan hệ đấu thầu với 13 bên mời thầu và 12 chủ đầu tư khác nhau.

Cần tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công

Bình luận về hiện trạng đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhìn nhận: "Dưới góc độ pháp lý, việc một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán là hợp lệ. Tuy nhiên, về mặt quản trị tài chính công, việc thiếu vắng sự cạnh tranh thường dẫn đến tỷ lệ giảm giá thấp, khó tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Các chủ đầu tư cần rà soát lại khâu lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo tuyệt đối không có tiêu chí gây hạn chế, từ đó thu hút được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp tham gia".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, bên cạnh việc tuân thủ đúng quy trình thủ tục, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng đến chỉ tiêu tiết kiệm ngân sách tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Gói thầu xây dựng #Đấu thầu công khai #Công ty Tín Đạt #Tiết kiệm ngân sách #Quy định cạnh tranh

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