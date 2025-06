Khởi tố chủ tịch Hợp tác xã ở Quảng Bình vì tội tham ô

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Nam Thiện (địa chỉ: xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vào năm 2024. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Năm (SN 1987, trú tại thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố Trần Văn Năm.

Trước đó, năm 2024, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và là chủ tài khoản của HTX Nam Thiện, Trần Văn Năm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập séc để rút số tiền 70.400.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của Hợp tác xã. Tuy nhiên, số tiền này không được nhập vào quỹ tiền mặt của Hợp tác xã mà bị Năm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành hoạt động của Hợp tác xã, Trần Văn Năm còn để thất thoát số tiền 151.034.320 đồng tại quỹ tiền mặt của đơn vị.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

