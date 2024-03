Viêm gan, nghiện rượu, chàng trai trẻ dính ung thư

Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai phối hợp với bệnh viện tuyến trung ương phẫu thuật thành công cắt khối u gan phải có kích thước 66 mm cho nam bệnh nhân 38 tuổi.

Theo đó, bệnh nhân Phàn Láo S., 38 tuổi, thường trú ở thôn Dền Thàng, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát có biểu hiện đau bụng, mệt mỏi, đi khám được phát hiện u gan phải. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, nghiện rượu.

Bệnh nhân được nhập viện điều trị tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được thăm khám cũng như hoàn thiện các xét nghiệm cận lâm sàng đánh giá giai đoạn bệnh và hội chẩn tìm phương án điều trị phù hợp.

Qua phim chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân có khối u gan đường kính lớn nằm ở trung tâm gan, đè đẩy sát vào vùng rốn gan. Hình ảnh cộng hưởng có tính chất ác tính (HCC), các chất chỉ điểm ung thư gan đều ở ngưỡng cao.

Ca phẫu thuật cắt u gan diễn biến thuận lợi.

Sau khi tiến hành hội chẩn với các chuyên gia tuyến trung ương, các bác sĩ kết luận chỉ định phẫu thuật cắt gan, đây là phương pháp điều trị đem lại hiệu quả cao nhất. Bệnh nhân sau đó đã được phẫu thuật cắt gan trung tâm. Ca phẫu thuật diễn biến thuận lợi. Sau phẫu thuật, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân được đảm bảo.

BS Tô Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân cho biết: Phẫu thuật cắt gan là kỹ thuật khó, cắt gan trung tâm thì mức độ khó tăng lên gấp bội. Điểm khó khăn chính của trường hợp này là khối u nằm ở giữa gan kích thước khá lớn (66*44mm), nằm trung tâm gan trên vùng giàu mạch máu và đường mật.

Nguy cơ chảy máu và dò mật trong và sau phẫu thuật rất cao. Quá trình phẫu thuật cần phải rất cẩn thận, tránh làm tổn thương cuống mạch nuôi phần gan còn lại. Ngoài ra, phương pháp cắt gan theo ngả trước không di động gan giúp hạn chế phát tán tế bào ung thư cũng như giữ ổn định phần gan trái”.

Viêm gan do vi rút B, C là một trong những nguyên nhân dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Do đó, để phòng tránh ung thư gan, bác sĩ khuyến cáo người dân nên tiêm phòng vi rút viêm gan B, C; có lối sống sinh hoạt lành mạnh, không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Đối với người có bệnh lý viêm gan B, C thì phải điều trị tích cực theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa.

Khó điều trị, tử vong cao nên cần biết cách tránh

BS Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa 1, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, ung thư gan chiếm 1/5 trong số hơn 25.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm. Ung thư gan khó điều trị, phương pháp tiên tiến có chi phí cao. Giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng.

Những người mắc bệnh về gan như viêm gan B, C, xơ gan, gan nhiễm mỡ... và người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan là nhóm nguy cơ cao cần tầm soát theo chỉ định.

Đặc biệt, virus viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư tế bào gan nguyên phát. "Nếu không may mắc viêm gan B, C thể hoạt động thì cần điều trị sớm để tránh nguy cơ biến chứng thành ung thư gan", bác sĩ nói.

Rượu, bia có khả năng thúc đẩy gene sinh ung thư phát triển nhanh, dẫn đến ung thư. Ngoài ra, rượu còn làm tổn thương các tế bào gan. "Khi uống quá nhiều rượu, chức năng thải độc của gan sẽ bị quá tải, các tế bào gan bị tổn thương trầm trọng, hình thành nên các mô sẹo, xơ dẫn đến bệnh", bác sĩ nói.

Nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc dẫn đến ung thư. Đây là loại độc tố gây ung thư gan mạnh nhất hiện nay. Nấm mốc thường xuất hiện ở những thực phẩm bảo quản, lưu trữ trong môi trường nóng, ẩm như gạo, lạc, đậu tương, lúa mì, ngô...

Các chất kích thích như thuốc lá, cà phê nếu sử dụng với hàm lượng nhiều, trong thời gian dài có thể dẫn đến các bệnh về gan, trong đó có ung thư gan.