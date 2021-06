Thu hồi hiệu lực công bố sản phẩm của Dược phẩm Eva Care

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 4 sản phẩm TPBVSK của Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Eva Care.

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 187/QĐ-ATTP ngày 21/6/2021 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Eva Care (Số 1 ngõ 89 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Thảo mộc hỗ trợ giảm cân Gold là một trong 4 sản phẩm TPBVSK của Eva Care bị thu hồi giấy phép

Các sản phẩm cụ thể như sau:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thảo mộc Trangeva (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 626/2020/ĐKSP ngày 20 tháng 01 năm 2020);

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thảo mộc hỗ trợ giảm cân Gold (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 290/2020/ĐKSP ngày 13 tháng 01 năm 2020);

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eva care Curcumin Nano (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 8471/2019/ĐKSP ngày 29 tháng 6 năm 2019);

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eva care cao ho (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5766/2019/ĐKSP ngày 23 tháng 5 năm 2019).

Quyết định này của Cục ATTP c ăn cứ Biên bản xác minh về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của Đoàn kiểm tra theo quyết định số 136/QĐ-ATTP ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Cục An toàn thực phẩm. Tại thời điểm Đoàn kiểm tra đến làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông tin: tại địa chỉ: Số 1 ngõ 89 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện không thấy có biển hiệu, không có Công ty hoạt động, hiện đang là hộ dân sinh sống.