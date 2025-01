Dấu hiệu bất thường sau khi "yêu" cần đi khám ngay

Quan hệ tình dục không chỉ giúp gắn kết tình cảm giữa các cặp đôi mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý sau khi "yêu". Ảnh minh họa Chuột rút: Tình trạng này thường xảy ra là do hoạt động thể chất cường độ cao trong quá trình giao hợp. Tuy nhiên nếu kéo dài có thể tiềm ẩn một số bệnh như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung,... Ảnh minh họa Tiết dịch bất thường: Nếu dịch có mùi hôi, vón cục, hoặc đổi màu, đây có thể là triệu chứng của nhiễm trùng nấm men hoặc viêm âm đạo do vi khuẩn ở phụ nữ. Ở nam giới nếu dịch tiết có màu xanh lục hoặc hơi vàng, đây có thể là dấu hiệu của viêm niệu đạo - một triệu chứng liên quan đến bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia, herpes hoặc lậu. Ảnh minh họa Cảm giác nóng rát: Nếu thỉnh thoảng mới bị nóng rát sau khi "yêu", điều đó không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu diễn ra thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của dị ứng, nhiễm trùng hoặc do chưa đủ ẩm ướt. Ảnh minh họa Đau đớn: Nếu bị đau ở vùng chậu hay ở vùng kín khi quan hệ, nguyên nhân có thể do bị khô âm đạo, nhiễm trùng, u xơ tử cung. Ảnh minh họa Ngứa: Ngứa vùng kín thường gây khó chịu, có thể là triệu chứng của nhiễm trùng nấm men hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như herpes). Nếu tình trạng kéo dài, cần đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị triệt để. Ảnh minh họa Chảy máu: Khoảng 9% phụ nữ có thể gặp tình trạng chảy máu sau quan hệ tình dục. Nếu chỉ là đốm máu nhẹ, tình trạng này thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chảy máu nhiều hoặc kéo dài vài ngày, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng có thể bị chảy máu sau quan hệ, đặc biệt nếu có máu trong tinh trùng. Nguyên nhân thường liên quan đến vỡ mạch máu ở tuyến tiền liệt, túi tinh, nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu gặp tình trạng này, cả nam và nữ đều nên thăm khám sớm để tìm ra nguyên nhân chính xác. Ảnh minh họa Chóng mặt: Hoạt động yêu đôi khi có thể gây đau đầu, chóng mặt mức độ nhẹ tới nặng. Nguyên nhân do quá trình "yêu" cơ thể giải phóng một số hormone và gây căng cơ. Tuy nhiên nếu thường xuyên bị hãy đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Ảnh minh họa Buồn tiểu, đi tiểu có cảm giác nóng rát, đau bụng dưới,.. đây là các triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu không điều trị kịp thời và triệu để, có thể dẫn đến bệnh nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng tới thận. Ảnh minh họa Cương cứng dai dẳng: Ở nam giới, cơn đau khi cương cứng, đặc biệt kéo dài trên 4 giờ, là tình trạng nghiêm trọng không nên bỏ qua. Nguyên nhân có thể liên quan đến lưu lượng máu bất thường đến dương vật, rối loạn máu, chấn thương, nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc tác dụng phụ của thuốc kê đơn, thuốc kích thích. Ảnh minh họa

Quan hệ tình dục không chỉ giúp gắn kết tình cảm giữa các cặp đôi mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý sau khi "yêu". Ảnh minh họa Chuột rút: Tình trạng này thường xảy ra là do hoạt động thể chất cường độ cao trong quá trình giao hợp. Tuy nhiên nếu kéo dài có thể tiềm ẩn một số bệnh như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung,... Ảnh minh họa Tiết dịch bất thường: Nếu dịch có mùi hôi, vón cục, hoặc đổi màu, đây có thể là triệu chứng của nhiễm trùng nấm men hoặc viêm âm đạo do vi khuẩn ở phụ nữ. Ở nam giới nếu dịch tiết có màu xanh lục hoặc hơi vàng, đây có thể là dấu hiệu của viêm niệu đạo - một triệu chứng liên quan đến bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia, herpes hoặc lậu. Ảnh minh họa Cảm giác nóng rát: Nếu thỉnh thoảng mới bị nóng rát sau khi "yêu", điều đó không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu diễn ra thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của dị ứng, nhiễm trùng hoặc do chưa đủ ẩm ướt. Ảnh minh họa Đau đớn: Nếu bị đau ở vùng chậu hay ở vùng kín khi quan hệ , nguyên nhân có thể do bị khô âm đạo, nhiễm trùng, u xơ tử cung. Ảnh minh họa Ngứa: Ngứa vùng kín thường gây khó chịu, có thể là triệu chứng của nhiễm trùng nấm men hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như herpes). Nếu tình trạng kéo dài, cần đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị triệt để. Ảnh minh họa Chảy máu: Khoảng 9% phụ nữ có thể gặp tình trạng chảy máu sau quan hệ tình dục. Nếu chỉ là đốm máu nhẹ, tình trạng này thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chảy máu nhiều hoặc kéo dài vài ngày, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng có thể bị chảy máu sau quan hệ, đặc biệt nếu có máu trong tinh trùng. Nguyên nhân thường liên quan đến vỡ mạch máu ở tuyến tiền liệt, túi tinh, nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu gặp tình trạng này, cả nam và nữ đều nên thăm khám sớm để tìm ra nguyên nhân chính xác. Ảnh minh họa Chóng mặt: Hoạt động yêu đôi khi có thể gây đau đầu, chóng mặt mức độ nhẹ tới nặng. Nguyên nhân do quá trình "yêu" cơ thể giải phóng một số hormone và gây căng cơ. Tuy nhiên nếu thường xuyên bị hãy đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Ảnh minh họa Buồn tiểu, đi tiểu có cảm giác nóng rát, đau bụng dưới,.. đây là các triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu không điều trị kịp thời và triệu để, có thể dẫn đến bệnh nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng tới thận. Ảnh minh họa Cương cứng dai dẳng: Ở nam giới, cơn đau khi cương cứng, đặc biệt kéo dài trên 4 giờ, là tình trạng nghiêm trọng không nên bỏ qua. Nguyên nhân có thể liên quan đến lưu lượng máu bất thường đến dương vật, rối loạn máu, chấn thương, nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc tác dụng phụ của thuốc kê đơn, thuốc kích thích. Ảnh minh họa