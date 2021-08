Sợ tái mặt những món côn trùng đặc sản của Indonesia

Chuồn chuồn rán giòn: Nhiều người cho rằng chuồn chuồn là một trong những món côn trùng đặc sản của Indonesia vừa ngon vừa đáng sợ. Chuồn chuồn được vặt cánh sau đó chiên giòn tạo độ ngậy và vị thơm ngon. Bạn có thể bắt gặp món này trên khắp các đường phố Indonesia. Chuồn chuồn chiên giòn béo ngậy. Đuông dừa (ấu trùng Sago): Món đặc sản này cũng không còn quá xa lạ đối với nhiều du khách Việt bởi người dân miền Nam cũng khá thích món côn trùng này. Tại Indonesia, đuông dừa thường được đem rán giòn hoặc được sử làm nguyên liệu cho những món hầm. Những người đủ can đảm ăn món này thì thấy rất ngon và cho biết hương vị của đuông dừa có vị hơi ngậy. Belalang goreng (châu chấu chiên) là thực phẩm chính của vùng Gunung Kidul, miền trung Java. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy chúng được bày bán công khai trên vỉa hè, nhất là vào mùa mưa. Trước khi chiên, châu chấu sẽ được làm sạch, sau đó sẽ ướp gia vị trong 15 phút để cho ngấm, cuối cùng là chiên giòn. Sate Ulat Bulu: Có vẻ những loại côn trùng đều có thể trở thành đặc sản của Indonesia. Khi đến Purworejo, miền trung Java, các du khách sẽ thấy sâu bướm được bày bán rộng rãi. Họ tin rằng sâu bướm có thể giúp chữa đau răng. Tuy nhiên, không phải loài sâu bướm nào cũng có thể được chế biến thành món ăn mà chỉ có những loài thuộc họ lyman tridae mà thôi. Loại côn trùng này được cho là rất giàu protein và rất an toàn khi ăn hàng ngày. Thằn lằn: Ngoài côn trùng, Indonesia còn có nhiều món ăn kinh dị khác như thằn lằn quay giòn. Những con thằn lằn sau khi bị mổ phanh bụng sẽ được quay, rán giòn và chế biến thành nhiều món khác. Paniki là một trong những đặc sản ở vùng Manado, phía bắc Sulawesi. Thành phần chính của món này chính là thịt dơi. Thịt dơi sẽ được nấu trong nước dừa, được cho thêm rất nhiều ớt để lấn át bớt mùi của dơi. Sate Biawak: Đây là loài bò sát hường sống gần sông hoặc đầm lầy, chúng được biết đến như là một vị thuốc chữa bệnh hen suyễn, phát ban. Người ta thường bắt nó về chế thành nhiều món ăn hấp dẫn. Papaitan: Một món đặc sản kinh dị khác của Indonesia là Papaitan - món được chế biến từ thịt vụn hay lòng của dê, bò và hầm với mật của chúng để tạo vị đắng. Papaitan có màu ám xanh và được nấu với các gia vị như tỏi, hành và hạt tiêu để tăng hương vị. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Mọi món ngon Việt Nam bỗng thu bé lại chỉ bằng đầu ngón tay". Nguồn: VTV24.

Chuồn chuồn rán giòn: Nhiều người cho rằng chuồn chuồn là một trong những món côn trùng đặc sản của Indonesia vừa ngon vừa đáng sợ. Chuồn chuồn được vặt cánh sau đó chiên giòn tạo độ ngậy và vị thơm ngon. Bạn có thể bắt gặp món này trên khắp các đường phố Indonesia. Chuồn chuồn chiên giòn béo ngậy. Đuông dừa (ấu trùng Sago): Món đặc sản này cũng không còn quá xa lạ đối với nhiều du khách Việt bởi người dân miền Nam cũng khá thích món côn trùng này. Tại Indonesia, đuông dừa thường được đem rán giòn hoặc được sử làm nguyên liệu cho những món hầm. Những người đủ can đảm ăn món này thì thấy rất ngon và cho biết hương vị của đuông dừa có vị hơi ngậy. Belalang goreng (châu chấu chiên) là thực phẩm chính của vùng Gunung Kidul, miền trung Java. Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy chúng được bày bán công khai trên vỉa hè, nhất là vào mùa mưa. Trước khi chiên, châu chấu sẽ được làm sạch, sau đó sẽ ướp gia vị trong 15 phút để cho ngấm, cuối cùng là chiên giòn. Sate Ulat Bulu: Có vẻ những loại côn trùng đều có thể trở thành đặc sản của Indonesia . Khi đến Purworejo, miền trung Java, các du khách sẽ thấy sâu bướm được bày bán rộng rãi. Họ tin rằng sâu bướm có thể giúp chữa đau răng. Tuy nhiên, không phải loài sâu bướm nào cũng có thể được chế biến thành món ăn mà chỉ có những loài thuộc họ lyman tridae mà thôi. Loại côn trùng này được cho là rất giàu protein và rất an toàn khi ăn hàng ngày. Thằn lằn: Ngoài côn trùng, Indonesia còn có nhiều món ăn kinh dị khác như thằn lằn quay giòn. Những con thằn lằn sau khi bị mổ phanh bụng sẽ được quay, rán giòn và chế biến thành nhiều món khác. Paniki là một trong những đặc sản ở vùng Manado, phía bắc Sulawesi. Thành phần chính của món này chính là thịt dơi. Thịt dơi sẽ được nấu trong nước dừa, được cho thêm rất nhiều ớt để lấn át bớt mùi của dơi. Sate Biawak: Đây là loài bò sát hường sống gần sông hoặc đầm lầy, chúng được biết đến như là một vị thuốc chữa bệnh hen suyễn, phát ban. Người ta thường bắt nó về chế thành nhiều món ăn hấp dẫn. Papaitan: Một món đặc sản kinh dị khác của Indonesia là Papaitan - món được chế biến từ thịt vụn hay lòng của dê, bò và hầm với mật của chúng để tạo vị đắng. Papaitan có màu ám xanh và được nấu với các gia vị như tỏi, hành và hạt tiêu để tăng hương vị. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video " Mọi món ngon Việt Nam bỗng thu bé lại chỉ bằng đầu ngón tay". Nguồn: VTV24.