Nhiều nhà thuốc ở Hà Nội bị xử phạt

Trong đó có 07 quyết định thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và 11 quyết định thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Cụ thể:

11 quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Không báo cáo Sở Y tế trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động, nhà thuốc Huy Hoàng (số 6 ngách 31 ngõ 560 phường Gia Thuỵ, quận Long Biên) bị xử phạt 2 triệu đồng.

Dược sĩ phụ trách chuyên môn của cơ sở vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động và không thực hiện ủy quyền theo quy định, nhà thuốc Thu Hương (số 188 ngõ 8 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) bị xử phạt 4 triệu đồng.

Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc (thực phẩm chức năng) cùng với thuốc; không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật, nhà thuốc Lữ Hạnh (65 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) bị xử phạt 6 triệu đồng.

Dược sĩ phụ trách chuyên môn của cơ sở vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động (không thực hiện ủy quyền theo quy định); không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật, nhà thuốc Như Tâm (số 328 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và nhà thuốc Minh Thơ (số 44 Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) cùng bị xử phạt mức 6 triệu đồng.

Hàng loạt nhà thuốc ở Hà Nội bị xử phạt - Ảnh minh hoạ

04 nhà thuốc cùng bị xử phạt mức 7,5 triệu đồng do lỗi không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật, đó là nhà thuốc 3A Tây Hồ 2 (số 69, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); nhà thuốc Doctor Đào (số 52, ngách 52/23 chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa); nhà thuốc Dược Hà Nội (số 17, đường tiếp giáp dịch vụ 2, phường Phú La, quận Hà Đông); nhà thuốc An Khánh 1 (quầy 102 kiot 12 khu thương mại dịch vụ Thăng Long Victory, xã An Khánh, huyện Hoài Đức).

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Fukimon (KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định nên đã bị xử phạt 35 triệu đồng cùng với việc đơn vị phải cải chính thông tin, tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo không đúng.

Quảng cáo mỹ phẩm mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Qpharma (ngõ 175 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy) bị xử phạt 45 triệu đồng kèm theo phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo không đúng.

7 quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, Công ty TNHH Dịch vụ Á Đông (số 100 ngõ Trại Cá, phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) có 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 24 triệu đồng.

Cũng cùng mắc lỗi này, Công ty cổ phần đầu tư phát triển HKL (kiot B5-4, tầng 1 chung cư B5, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) và Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tốt Nhất, (thôn 6, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) bị xử phạt mức 8 triệu đồng.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thạch Bàn cũng bị xử phạt 8 triệu đồng nhưng với lỗi cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín.

Công ty Cổ phần thực phẩm Nanofood (thôn Đồng Vàng, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai), bị xử phạt 90 triệu đồng do tự công bố sản phẩm (thực phẩm bổ sung Colostrum data liquid sữa non canxi nano) đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Cùng với phạt tiền, thanh tra Sở Y tế cũng quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm trong thời gian 02 tháng, buộc thu hồi đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung Colostrum data liquid sữa non canxi nano; buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm thực phẩm bổ sung Colostrum data liquid sữa non canxi nano.