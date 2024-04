Gắp đồng xu máy trò chơi trong thực quản bé gái 3 tuổi

Ngày 24/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nội soi cấp cứu thành công, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 03 tuổi. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn.

Bé Lê Ngọc Khánh N (SN 2021, Phường Tăng Tiến, Thị xã Việt Yên) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng quấy khóc, đau, tức vùng cổ. Theo lời kể của gia đình, 13h chiều cùng ngày, cháu N chơi ở nhà và nuốt phải đồng xu của máy trò chơi nên được gia đình đưa đến Bệnh viện.

Bé gái sau khi nội soi gắp đồng xu - Ảnh: BVCC

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám và nghi ngờ có dị vật thực quản . Bệnh nhi được chụp X-quang và kết quả cho thấy có dị vật hình tròn cản quang nằm ngang đoạn 1/3 trên thực quản ngang mức cột sống T1-2. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định nội soi can thiệp gắp dị vật đường tiêu hoá và chuyển bệnh nhi lên khoa Thăm dò chức năng để tiến hành.

Do bệnh nhi còn nhỏ nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé, các bác sĩ đã tiến hành gây mê và nội soi can thiệp gắp dị vật.

Chỉ trong vòng 5 phút, ekip nội soi do BS.CKII Hoàng Trường Giang, Phó Giám đốc bệnh viện đã gắp thành công một đồng xu kim loại có đường kính 2cm ra khỏi thực quản của bé. 15 phút sau nội soi, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, hết đau ngực, hết khó thở, không còn dấu hiệu nuốt vướng, nghẹn và đã được về nhà.

Đồng xu trong thực quản bé gái - Ảnh: BVCC

BS.CKII Hoàng Trường Giang, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trường hợp của bé N khá may mắn khi dị vật rơi vào đường tiêu hoá, được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Dị vật dạng trơn nhẵn nên bé không có tổn thương ở niêm mạc thực quản.