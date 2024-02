Diễm My chia sẻ bí kíp nấu món cơm tấm, vừa đẹp lại ngon

Không chỉ là một nữ diễn viên đa tài, Diễm My còn rất giỏi nấu nướng. Trong suốt thời gian dài từ khi yêu và sau khi kết hôn cách đây hơn 1 tháng, ông xã doanh nhân của Diễm My luôn là một thực khách trung thành của vợ. Món tủ của Diễm My là cơm tấm sườn bì chả - một món ăn rất đỗi Sài Gòn. Với món ăn do mình tự đặt tên là "Cơm tấm bà My", nữ diễn viên khoe thành phẩm là sườn cốt lết, bì thính, chả trứng nướng chín vàng với thành phần gồm có trứng gà, thịt xay, miến, mộc nhĩ, hành tím và gia vị. Món cơm tấm sử dụng hạt cơm tơi và để ráo nước, khi nấu không bị vón cục mà vẫn mềm mịn. Nước mắm cùng với mỡ hành beo béo cũng là thành phần không thể thiếu. Ngoài ra, Diễm My cũng chuẩn bị đồ chua khá đa dạng để ăn kèm. Món cơm tấm vừa đẹp lại ngon của Diễm My được cô làm cho người thân và gửi tặng tận nhà một số người bạn thân thiết. Để nấu được món ăn chuẩn vị được mọi người khen ngợi, Diễm My đã ăn thử ở nhiều quán mà cô yêu thích để điều chỉnh công thức. So với món cơm tấm Sài Gòn trước đây do mình làm, nữ diễn viên 9X đã có biến tấu phong phú. Với niềm đam mê ẩm thực, ngoài món sở trường, mỹ nhân Sài thành xứng đáng như một phiên bản "Tăng Thanh Hà thứ hai" khi nấu thành thạo các món ăn đặc sản 3 miền. Ảnh: Diễm My tự tin với món bánh bèo đặc sản miền Trung do mình tự tay chế biến. Cô cũng từng khoe thành quả là món bánh khọt đặc trưng miền Nam với phần vỏ giòn rụm, nhân bên trong béo thơm với tôm, nước cốt dừa... Cách làm món này khá cầu kì nên không nhiều bà nội trợ trổ tài thực hiện ở nhà. Cá kèo kho - món đặc sản miền Tây - trông vô cùng hấp dẫn qua bàn tay chế biến của mỹ nhân 9X. Món bún ốc ngon như nhà hàng được mỹ nhân sinh năm 1990 thực hiện sau nhiều lần từng ra Hà Nội và phải lòng món ngon nức tiếng thủ đô. Diễm My còn nấu được cả đồ Hàn Quốc, đồ Âu... Cô không ngại chia sẻ công thức, bí quyết nấu ăn của mình trên trang cá nhân.Xem video: Học cách nấu ăn trên Tiktok, nhiều người nhận kết thảm

